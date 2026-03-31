Anyaország :: 2026. március 31. 10:20 ::

Kósa Lajost a bedőlt Bászna Gabona tulajdonosának Ferrarijában és közös vitorlázáson fotózták

Az Átlátszó birtokába került fotók tanúsága szerint a bedőlt Bászna Gabona Zrt. tulajdonosának Ferrari típusú luxusautójában fotózkodott, és együtt is vitorlázott vele Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő, a kormánypárt alelnöke. A Kósával kapcsolatba hozható agrárcég nemrégiben becsődölt, a vezérigazgatót tízmilliárd forintos sikkasztással gyanúsítják, a károsultaknak pedig eddig hatmilliárd forint kártalanítást fizetett ki az állam.

Miközben a Bászna Gabona Zrt. tízmilliárd forintos tartozást halmozott fel, a cég mátészalkai tulajdonosa, Szilágyi Gábor egy budapesti parkolóház mélygarázsában luxusautókat gyűjtött. A lap úgy tudja , hogy ezek nagyértékű Ferrarik voltak, köztük egy olyan, amelyből összesen öt van a világon, egy Ferrari 296 GTB Hungaroring Edition, és egy olyan is, amelyik önmagában 400-600 millió forintot érhet: egy Ferrari 812 Competizione. Ezen kívül volt egy Ferrari F8 Spider és egy Ferrari Testarossa is a kollekcióban.

A luxusautók folyamatosan a budapesti mélygarázsban parkoltak, bérelt helyeken (ennek költsége meghaladhatta az évi egymillió forintot) – feltehetően azért ott, mert Szilágyi nem akarta őket Mátészalkára vinni, ahol nagy feltűnést keltettek volna.

Szilágyinak voltak más autói is, amelyekkel közlekedett, a Ferrarikat pedig csak néha vitte el egy-egy körre. De nem csak ő ült az autókban: az Átlátszó birtokába került fotók tanúsága szerint Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselőt, a kormánypárt alelnökét is lefotózták a Ferrari F8 Spider volánja mögött a mélygarázsban.

A Ferrari F8 Spider egy 720 lóerős olasz mérnöki mestermű, amely a merevtetős kabrió kialakításának köszönhetően alig 14 másodperc alatt nyitott tetős élményt kínál. Az autó a 3,9 literes, kettős turbófeltöltésű V8-as motorjával mindössze 2,9 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 km/órás sebességre, végsebessége pedig eléri a 340 km/órát. Belsejét a modern versenytechnológia és a luxus anyagok, például a szénszálas elemek és a finom bőr ötvözete jellemzi, piaci értéke 125 és 170 millió forint között mozog az állapottól és a felszereltségtől függően.

Az autók december végén-január elején eltűntek a budapesti mélygarázsból – pontosabban eladták őket. Az autók tulajdonosváltása akkor történhetett, amikor a Bászna Gabona csődhelyzete már kezdett sajtóvisszhangot kapni. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy Szilágyi próbálhatta menteni a menthetőt, és még azelőtt eladhatta a luxusautóit, hogy azokat lefoglalhatták volna a cég tartozásainak fejében.

Kósa Lajos rokonai a Bászna Gabonánál

A fideszes országgyűlési képviselő, a kormánypárt alelnökének neve nem először, és nem véletlenül kerül elő a Bászna Gabona kapcsán.

A 24.hu írta meg 2019 elején, hogy megalapították a Bászna Gabona Kft.-t, amelynek tulajdonosa Szilágyi Gábor és Szilágyi Balázs (akik édesapjuk révén távoli rokonai Kósa Lajosnak), dr. Kósa Karolina Éva (Kósa Lajos testvére) és a Méker Kft. voltak. A Méker Kft. tulajdonosa pedig akkor a Szilágyi testvérek mellett Kósa Lajosné, azaz Kósa Lajos édesanyja volt.

A frissen alapított cég még abban az évben 500 millió forint állami hitelhez jutott, hogy megvalósítson egy mátészalkai nagyberuházást. A fejlődés később is látványos volt, olyannyira, hogy Bászna Gabona éves forgalma 2024-ben már a 15 milliárd forintot is meghaladta.

A Kósa család tagjai azonban csak 2021-ig voltak tulajdonosok a cégben, akkor hivatalosan kiszálltak belőle. Jelenleg Szilágyi Gábor az egyedüli tulajdonos, őt gyanúsítják a tízmilliárdos sikkasztással.

Szilágyi jó kapcsolatot ápol a fideszes parlamenti képviselővel. Mi más magyarázhatná, hogy Kósa Lajosról kép készülhetett, amikor épp Szilágyi egyik Ferrarijában ül a budapesti mélygarázsban? Vagy hogy 2017-ben a Méker Kft. által lízingelt K1600-as típusú BMW motorkerékpárral azonos típusú motoron jelent meg a kormánypárt kihelyezett frakcióülésén Velencén.

A 24.hu megkereste a Méker Kft.-t, hogy megtudják, miért volt szüksége a cégnek a BMW motorra, és mellette még két BMW 530e iPerformance típusú, hibrid meghajtású felső-középkategóriás autóra is. A lapnak Szilágyi Gábor válaszolt, mindössze annyit, hogy a társaság gépjárműveit „Kósa Lajos nem használta, nem használja, és nem is használhatja, mivel nem áll semmilyen kapcsolatban a Méker Kft.-vel”. A Fidesz sajtóosztálya szerint a motort Kósa egy barátjától kapta kölcsön.

Az Átlátszó úgy tudja, hogy más járművet viszont használtak közösen Szilágyiék Kósával: a lap birtokába került fényképek tanúsága szerint együtt hajóztak.

A képeken látható vitorlások a Croatia Yachtinghoz tartoznak, a Hanse 588 Mivasa most is bérelhető hetente 3704 euróért (kb. 1,5 millió forint). A légkondicionált hajó 2020-ban épült, 12 fő számára biztosít szállást 5 +1 kabinban, 3+1 WC-vel és zuhanyzóval. A hajó értéke meghaladja a 600 000 eurót (kb. 240 millió forint). Érdekesség, hogy ugyanilyen típusú, Hanse 588-as vitorláson fotózták le tavaly nyáron Orbánt Viktor miniszterelnököt is Horvátországban.

Kósa Lajos mossa kezeit a Bászna Gabona csődjének ügyében

Amikor az agrárcég fizetésképtelensége és a milliárdos hiány nyilvánvalóvá vált, Kósa Lajos a sajtó megkeresésére azt mondta, a cég gazdálkodásáról semmilyen konkrét információja nincsen, de elismerte a rokoni szálat. Azt is elmondta, hogy amikor Mátészalkán vagy a környéken járt és találkoztak, akkor Szilágyi Gábor „szívesen megmutatta a cég telephelyét”.

A fotók mellett az Átlátszó birtokába került egy olyan táblázat, amelyben valakik több százmillió forint értékű agrár- és ingatlanvagyon elosztását modellezték, ebben a Bászna Gabona Zrt. vagyonelemei szerepelnek. A fájl nem hivatalos könyvelési anyag, hanem egy olyan számolótábla, amely különböző cégek, ingatlanok és készpénzes hozzájárulások alapján számolja ki a valós tulajdoni viszonyokat. A számítások szerint a konstrukcióban a ‘KL’ jelöléssel szereplő fél kétharmad közeli tulajdoni aránnyal bír, miközben az értékelés alapját részben nem ellenőrizhető, hektáralapú becslések adják.

A kormány eközben stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását, a megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak a pénzükhöz. Az állami kárrendezés során 581 döntés értelmében összesen 6,53 milliárd forintot fizetnek ki nekik, ráadásul ez szinte teljes egészében már meg is érkezett az érintettek számlájára – jelentette be Nagy István agrárminiszter február végén.