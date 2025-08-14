Extra :: 2025. augusztus 14. 09:55 ::

Zsidóságtörténet, szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát (18+, vagy inkább 1118+)

Egy, az interneten a mai napig fellelhető pornófilm tanúsága szerint a feminista "teológusnő" nemcsak közéleti megnyilvánulásaiban, hanem a szexben is az aberrációt részesíti előnyben - derült ki egy postaládánkba a szél által befújt anyagból.

A Kuruc.info olvasói számára aligha kell bemutatni Perintfalvi Ritát , aki, bár végzettségét tekintve katolikus teológus, szélsőségesen magyar- és keresztényellenes nézeteket képvisel

Az aberrációhoz való vonzódása is régóta köztudott: a "teológusnő" feltűnően jó viszonyt ápol a buzikkal és a pedofilokkal. Egy időben a DK-s fartúró Homonnay Gergely volt a legjobb barátja (amíg az bedrogozva le nem fejelte a mosdókagylót egy római buzibár szilveszteri buliján 2022. január elsején), majd a pedofilbotrányba keveredett Lakatos Márk és Varnus Xavér mellett állt ki több alkalommal is – mentegetve a két buzeráns fiatalkorúak sérelmére elkövetett tetteit.

Perintfalvi állítólag házas, de még soha senki sem látta a férjét. Van azonban egy ennél is nagyobb titok az életében, amiről eddig sejtelmesen hallgatott, noha szervesen hozzátartozik a "munkásságához": a kétezres évek elején – amikor harminc-egynéhány éves volt – szerepelt egy (pontosabban: legalább egy) pornófilmben. De nem ám amolyan "hagyományosban", hanem a beteges, torz lelkivilágához abszolút passzoló szájba hugyozós, kakiszexes változatban.



És még ők mondanák meg nekünk, mi a normális...

Az interneten a mai napig elérhető a beszédes nevű Shitmaster három kisfilmből álló összeállítása, melynek második részében Perintfalvi Rita játssza a főszerepet egy ugyancsak magyar pornószínésszel (a videóban mindketten meg is szólalnak magyarul).

A fizimiskán kívül a 2006-ban egy német, de bécsi székhellyel is rendelkező stúdió által kiadott felnőttfilm nyitójelenete is elárulja az 1973-ban született "teológust": Perintfalvi a videó elején Jacob Allerhand A zsidóság története – Ókor című könyvének magyar fordítását olvassa.

Ez a kötet – melyről a moly.hu azt írja, hogy "a szerző a héber Biblia és a talmudi irodalom jó, átfogó ismeretét, valamint az adott korba való beleélés lehetőségét nyújtja" – egybevág Perintfalvi Rita tanulmányaival, aki a róla szóló Wikipédia-szócikk szerint 2002 és 2004 között a Bécsi Egyetem Katolikus teológiai fakultásán tanult, 2010 és 2014 között pedig ugyanitt a Bibliatudományos Intézetben tudományos asszisztensként tevékenykedett és doktori tanulmányokat folytatott az Ószövetség (!) szakon. A doktori disszertációját ugyancsak ókori témában írta (Az Ószövetség Te Deuma. A 103. Zsoltár szinkrón-intertextuális elemzése).

A gyomorforgató, normális emberek számára felfoghatatlanul aberrált felvételek tükrében már tisztábban látunk Perintfalvi Rita kapcsán. Zavaros teológiai és politikai megnyilvánulásai, valamint szélsőséges buzi- és pedofilbarátsága visszavezethető lelkivilágának démoni romlottságára és beteges perverzióira.