Orbán összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap az MTI-vel.

Az ülésén részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc, a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár - tartalmazza a közlemény.