2026. február 23., hétfő, Alfréd, Szemere napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
11:11
Háromórás Toroczkai-fórum Győrben - "20:50-kor még mindig tolongtak az emberek, hogy kezet rázzanak és
fotózkodjanak"
10:52
"Bemutatkozott Orbán Viktor új kihívója" - vagy inkább a Fidesz támogatói mutatkoztak be
10:05
Budapesten is rekorddal startolt a Mi Hazánk ajánlásgyűjtése
09:52
Néhány nap alatt négy szerb épületet rongáltak meg Koszovóban
09:09
A Barátság szivattyúállomását támadták az
ukránok
08:48
KSH: a tavalyi negyedik negyedévben a beruházások teljesítménye 1,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál
08:16
A Lamborghini felhagy az elektromos autók gyártásának terveivel
07:50
"Magabiztos, stabil uralmi szakaszba lépett" az észak-koreai rezsim
07:34
Tizennyolc határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
07:13
Több ezer légijáratot töröltek az újabb téli vihar miatt az Egyesült Államokban
06:58
Nyilvántartásba vételük után már csak a szimpatizánsok toborzásához gyűjthetnek aláírásokat a jelöltek
06:40
Erőszakhullám bénította meg a közlekedést és a turizmust egy kartellvezér halála után Mexikóban
22:33
Érseki titkár: Erdő Péter bíborost kórházban ápolják, állapota stabil
21:54
Diszkrimináció toleránséktól - Heti progresszió (CCCXXIII.
rész)
21:53
Tényleg a propaganda szerint alakul hazánk
erdősültsége?
21:52
Itt tudunk üzenni az agyalágyult bolsevik bohócnak, aki hazafiakat próbál az Antifa célkeresztjébe
juttatni
21:32
Karácsony: EU-tagságot, slava Ukraini!
21:21
Los Angeles-i állapotok: közérdekű videóban hívják fel a figyelmet a buszokat telesz@ró
négerekre
21:00
Fico tényleg leállítja az Ukrajnába irányuló áramkivitelt
20:43
FT: Irán vállról indítható rakétarendszereket vásárol az oroszoktól
20:19
"Úton van!!!" - Trump valamiért kórházhajót küld Grönlandra, Dánia szerint nincs rá
szükség
19:54
Witkoff szerint Trump nem érti, Irán miért nem kapitulál
19:35
Immár az európai hatóságok is ismerkedhetnek Kolompár Zolina
szépségével
19:20
A francia külügyminiszter "leküzdené" Szijjártóék blokádját
18:53
Ukrajna drónok százaival támadta Oroszország területét
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Immár
az európai hatóságok is ismerkedhetnek Kolompár Zolina
szépségével
Los
Angeles-i állapotok: közérdekű videóban hívják fel a figyelmet a buszokat telesz@ró
négerekre
Magyar
Péter és Tisza Péter is indulna a
választáson
Oroszország
megtorlással fenyegeti Dél-Koreát
Párizsban
bekéretik az amerikai nagykövetet a lyoni lincselés kommentálása miatt
Fico
tényleg leállítja az Ukrajnába irányuló áramkivitelt
A
francia külügyminiszter "leküzdené" Szijjártóék blokádját
Friss hírek
::
2026. február 23. 11:11
::
Hozzászólások
Háromórás Toroczkai-fórum Győrben - "20:50-kor még mindig tolongtak az emberek, hogy kezet rázzanak és fotózkodjanak"
Így látta az eseményt a felvidéki influenszer:
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
11:11
Háromórás Toroczkai-fórum Győrben - "20:50-kor még mindig tolongtak az emberek, hogy kezet rázzanak és
fotózkodjanak"
10:52
"Bemutatkozott Orbán Viktor új kihívója" - vagy inkább a Fidesz támogatói mutatkoztak be
10:05
Budapesten is rekorddal startolt a Mi Hazánk ajánlásgyűjtése
09:52
Néhány nap alatt négy szerb épületet rongáltak meg Koszovóban
09:09
A Barátság szivattyúállomását támadták az
ukránok
08:48
KSH: a tavalyi negyedik negyedévben a beruházások teljesítménye 1,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál
08:16
A Lamborghini felhagy az elektromos autók gyártásának terveivel
07:50
"Magabiztos, stabil uralmi szakaszba lépett" az észak-koreai rezsim
07:34
Tizennyolc határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
07:13
Több ezer légijáratot töröltek az újabb téli vihar miatt az Egyesült Államokban
06:58
Nyilvántartásba vételük után már csak a szimpatizánsok toborzásához gyűjthetnek aláírásokat a jelöltek
06:40
Erőszakhullám bénította meg a közlekedést és a turizmust egy kartellvezér halála után Mexikóban
22:33
Érseki titkár: Erdő Péter bíborost kórházban ápolják, állapota stabil
21:54
Diszkrimináció toleránséktól - Heti progresszió (CCCXXIII.
rész)
21:53
Tényleg a propaganda szerint alakul hazánk
erdősültsége?
21:52
Itt tudunk üzenni az agyalágyult bolsevik bohócnak, aki hazafiakat próbál az Antifa célkeresztjébe
juttatni
21:32
Karácsony: EU-tagságot, slava Ukraini!
21:21
Los Angeles-i állapotok: közérdekű videóban hívják fel a figyelmet a buszokat telesz@ró
négerekre
21:00
Fico tényleg leállítja az Ukrajnába irányuló áramkivitelt
20:43
FT: Irán vállról indítható rakétarendszereket vásárol az oroszoktól
20:19
"Úton van!!!" - Trump valamiért kórházhajót küld Grönlandra, Dánia szerint nincs rá
szükség
19:54
Witkoff szerint Trump nem érti, Irán miért nem kapitulál
19:35
Immár az európai hatóságok is ismerkedhetnek Kolompár Zolina
szépségével
19:20
A francia külügyminiszter "leküzdené" Szijjártóék blokádját
18:53
Ukrajna drónok százaival támadta Oroszország területét
18:00
Bűnvadászok: drogos állatkínzó,
megvagy!
17:44
Oroszország megtorlással fenyegeti Dél-Koreát
17:00
Kommunista Elvisnek írt alá
Schiffer
16:53
Ukrán források: több száz drónnal és rakétával támadtak az oroszok
16:14
Fegyveres próbált behatolni Mar-a-Lagóba,
agyonlőtték
16:06
Párizsban bekéretik az amerikai nagykövetet a lyoni lincselés kommentálása miatt
15:37
Kora tavaszias idő várható a jövő héten
15:04
Gyorsuló tengerszint-emelkedés fenyegeti Dubrovnik óvárosát
14:18
Amerika izraeli nagykövete szerint rendben lenne, ha a zsidók az egész Közel-Keletet elfoglalnák "bibliai
alapon"
13:47
Meteorológia: a jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara
13:06
Toroczkai: elképesztően csodálatos közösségünk
van
13:03
Szijjártó: blokkoljuk a 20. szankciós csomag elfogadását az olajszállítások
újraindulásáig
12:32
Izrael kizárta saját olimpiai bobcsapatát az ötkarikás hatóságok félrevezetése miatt
12:08
Magyar Péter és Tisza Péter is indulna a
választáson
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
380,07 Ft
USD
321,16 Ft
GBP
434,62 Ft
CHF
416,14 Ft
CAD
235,31 Ft
Utoljára frissítve: 2026. 02. 23. 11:33:53
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Hát
persze hogy nem tartóztatták le a győri tragédiát okozó "csapatós" Aston
Martin-sofőrt
(156633)
Országimázs
Fidesz módra: az angolul nem tudó Evelinkét is odaültették Rubióékkal
szembe
(29418)
2004.
december 5. újratöltve: magyarellenes óriásplakát-kampányt indít az undorító
zsidópárt
(23908)
Íme
Orbán Viktor "jól viselkedő"
vendégmunkásai
(22554)
Feljelentette
a Bűnvadászokat egy cigány "vállalkozó", mert az "SA-terrorra"
emlékeztetik
(21262)
Az
Orbán Viktorig és Magyar Péterig érő maffiahálózat titkai (1.
rész)
(20271)
Így
megy ez a Fideszben: Lázár elmesélte, hogy taposott ki belőle Varga Judit hárommilliós fizetést Magyar
Péternek
(19881)
Az
Epstein-akták leleplezik Amerika izraeli megszállását
(18880)
Frissült
a radnaimark.hu, egy kérdés jelent meg a fotó
fölött
(18709)
Horvát
eksztázis: hogyan mértünk súlyos csapást Putyin hasznos
bolondjaira?
(18216)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(282768)
Hát
persze hogy nem tartóztatták le a győri tragédiát okozó "csapatós" Aston
Martin-sofőrt
(156622)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(149254)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(140870)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(127467)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(125775)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(118690)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(96514)
Prostituáltként
futtatott két lányt a javítóintézet letartóztatott igazgatója és élettársa - mutatjuk
őket
(91545)
Halálra
vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat
éjszaka
(76576)
Dossziék
20 éves a Kuruc.info - két évtizednyi harc a polkorrekt hazugságok ellen
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2026 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us