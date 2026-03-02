Friss hírek :: 2026. március 2. 15:08 ::

Meteorológia: még kedden is szűrheti sivatagi por a napsütést

Kedden még maradhat annyi sivatagi por a levegőben, hogy erősen szűrje a napfényt - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Közölték: ugyan várhatóan csökken a következő 36 órában a légköri aeroszolok mennyisége, a levegő nem tisztul ki teljesen a magasabb rétegekben. Kedden a hétfőihez képest jobbak a kilátások napos időre, de maradhat annyi sivatagi por a levegőben, hogy még akkor is erőteljesen szűrje a napfényt.

Egy korábbi bejegyzésben már írtak arról, hogy a magaslégkörben egy futóáramlás húzódik keresztül térségünkön, amely lenyúlik egészen a Szaharáig. A magaslégkörben a jégkristályokkal vegyül a sivatagi por, így az ott mozgó felhőzet jóval vastagabbnak, zártabbnak látszik az általános fátyolfelhőzethez képest és erősebben szűri a napsütést, bizonyos esetekben és területeken pedig teljes egészében is képest eltakarni a napot.

(MTI)