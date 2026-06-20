Friss hírek :: 2026. június 20. 11:33 ::

Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött Csetényben - a gépkocsi vezetője meghalt

/Bővített hír./

Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött Csetényben szombat délelőtt, a balesetben a gépkocsi vezetője a helyszínen meghalt - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Nagy Judit tájékoztatása szerint a baleset szombaton kilenc óra után történt a bakonyi település határában.

A balesetben a gépkocsit vezető középkorú férfi meghalt. A buszon a sofőrrel együtt mintegy negyvenen utaztak, közülük nyolcan sérültek meg. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett.

A mentés és a helyszíni szemle idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták - tette hozzá a szóvivő.

(MTI)