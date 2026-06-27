Friss hírek :: 2026. június 27. 00:24 ::

Europol: a szervezett bűnözés jelentette fenyegetés továbbra is erős Európában

Noha a bűnüldözési intézkedéseknek köszönhetően sikerült felszámolni számos Európában működő bűnözői hálózatot, a szervezett bűnözés jelentette fenyegetés továbbra is erős, alkalmazkodóképes, és mélyen gyökerezik Európa-szerte - közölte Jürgen Ebner, az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol megbízott igazgatója Brüsszelben pénteken.

Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített Europol-jelentést ismertetve Ebner közölte: az uniós szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85 százaléka legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét - jegyezte meg.

A hálózatok a súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószer-kereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást, valamint tágabb értelemben a "bűncselekmény elkövetését mint nyújtott szolgáltatást" - emelte ki.

Elmondása szerint az európai bűnszervezetek egyre inkább használnak digitális technológiákat, titkosított kommunikációt és mesterséges intelligenciát a globális kereskedelemben végzett, legális vállalkozások által fedett bűnözői tevékenységeik támogatására és bővítésére. Ezen eszközök használatával minimalizálva a kockázatot - jegyezte meg. A bűnszervezetek kihasználják továbbá a pénzügyi rendszerek gyengeségeit, kriptovalutákkal kereskednek az illegális bevételek visszaforgatására és elrejtésére.

A jelentés szerint a bűnözői csoportok nem elszigetelten működnek, hanem egy rugalmas bűnözői hálózat részeként, amely gyorsan alkalmazkodik az új helyzetekhez, megragadva az új bűnözői lehetőségeket - mondta.

Ebner hangsúlyozta: az Europol megállapítása szerint a bűnözői hálózatok tevékenységének és fenyegetésének megelőzésére közös, uniós szintű bűnüldözésre van szükség. A bűnüldözési erőfeszítéseknek már nem csak az egyes szereplők célba vételére kell összpontosítaniuk, hanem a szervezett bűnözés által használt rendszereket kell azonosítaniuk és a bűnüldözés hiányosságait kezelniük - hangoztatta.

"A bűnözői hálózatok bármi fajta megzavarása jelentőséggel bír, minden eltávolított célpont gyengíti a bűnözői hálózatokat. A kihívást nemcsak a hálózatok felszámolása jelenti, hanem azt is, hogy a hírszerzés, az innováció és az operatív együttműködés révén megelőzzük őket" - fogalmazott az Europol megbízott igazgatója.

A sajtótájékoztatón Magnus Brunner belügyi biztos emlékeztetett: az új és folyamatosan változó kihívások kezelésére az Európai Bizottság új javaslatot terjesztett elő az Europol mandátumának megerősítésére. Célja, hogy felvértezze az Europolt és a tagállamokat mindazon eszközzel, erőforrással és jogi kerettel, amelyekre szükségük van az egyre inkább digitális, határokon átnyúló és technológiailag fejlett bűncselekmények kivizsgálásához - hangsúlyozta.

Az ellenség szándékának megértése és céljainak azonosítása az első lépést jelenti a legyőzéséhez. Míg a hatáskörök továbbra is tagállamiak, a megoldások csak európaiak lehetnek - tette hozzá beszédében az uniós belügyi biztos.

(MTI)