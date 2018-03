Anyaország, Videók :: 2018. március 15. 16:31 ::

Orbán: minden nem fideszes jelölt Soros-ügynök, csak nem vállalja fel a gazdáját - de ő majd jól elszámoltat

Zenés-táncos, Kossuth - és Petőfi-idézetekkel kísért előadás fogadta az állami ünnepség részvevőit a Kossuth téren, ahol a tervek szerint fél háromtól Orbán Viktor miniszterelnök tart ünnepi beszédet - a harcias, küzdelemre és önfeláldozásra buzdító programot Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója rendezte.

Orbán Viktor beszéde háromnegyed háromkor kezdte beszédét: a miniszterelnök külön köszöntötte az ünnepségre érkező lengyeleket - mint mondta, a két ország két, gyökereivel összefonódó tölgyfa, és külön-külön nem is erősek. Tiszteletet Lengyelországnak, tiszteletet Magyarországnak - összegzett Orbán, szavait visszafogott taps fogadta. A Békemenet köszöntése sem maradhatott el.



Orbánnak csak migránsoznia és sorosoznia sikerült, amivel a problémafelhívást lejárató találoson kívül az baj, hogy nem gondolja komolyan (fotó: Barakonyi Szabolcs / Index) A miniszterelnök gyorsan rátért a közelgő választásokra: mint mondta, alig három hét múlva eldől Magyarország sorsa, és nagyon örül, hogy elszánt arcokat lát a helyszínen - erre az elszántságra lesz szükség április 8-án is. A miniszterelnök gyorsan rátért a közelgő választásokra: mint mondta, alig három hét múlva eldől Magyarország sorsa, és nagyon örül, hogy elszánt arcokat lát a helyszínen - erre az elszántságra lesz szükség április 8-án is.

Ugyanazt a határozottságot kell mutatnunk most, mint 170 évvel ezelőtt: rabok legyünk a szabadok, ugyanaz a kérdés is - fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a legnagyobb csata még előttünk van, és a Fidesz jelenti a '48-as forradalmárok és szabadságharcosok örököseit.

A miniszterelnök szerint egyszerűen el akarják venni az országunkat és odaadni, máshonnan érkezőknek, idegen betelepülőknek. „Nap mint nap látjuk, hogy más nemzetek lépéséről lépésre veszítik el területüket. Akik nem állítják meg a határnál a bevándorlást, azok elvesznek” - figyelmeztetett.



Magyarország volt is, van is, a kérdés az, lesz-e. Nem csupán választást akar nyerni, hanem a jövőt, világtörténelmi fordulópont van. Összefeszülnek a nemzeti és a globalista erők. A milliók és az elit, a családban gondolkodók és a nyitott társadalom hívői, nemzeti és demokratikus erők, nemzetközi és antidemokratikus erők. Az olcsó magyar munkaerőre büszk e, "befektetőbarát" Orbán szemrebbenés azt hazudta a szavait áhítattal fogyasztó birkáknak, hogy velük szemben azon állnak, akik leéértékelt és olcsó munkaerőt akarnak

Egy népvándorlással nézünk szembe. Meg kell védeni az eredményeket, valamint harcba szállni, hogy legyen értelme folytatni. Ha nem lesz magyar az ország, mi végre a csinosodás. Nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdeni, hanem egy nemzetközi hálózattal, amit Soros György képvisel. Szintén aggódott a média miatt, amelyet nem a Fidesz ural, hanem a nemzetközi hálózat és az oligarchák. (Megértjük, ha egykori barátja, Simicska mellett "Andy" Vajna és Mészáros Lőrinc birodalma miatt is aggódik.)



A kormányfő Korán-ajánlással védi a béreket a migránsoktól Szerinte az elmúlt nyolc év eredményei magukért beszélnek, de nem elég csak erre emlékeztetni: Magyarország népvándorlás előtt áll, és most azért is kell harcolni, hogy legyen értelme az eddig elért eredménye. „Nekünk nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy nemzetközi hálózattal, bérelt aktivistákkal, Soros György ügynökeivel - mondta a miniszterelnök, szavait pedig hangos fújjolás fogadta.

A miniszterelnök szerint tudható, hogy minden választókörzetben ezek az ügynökök állnak szemben a kormánypárt jelöltjeivel, céljuk pedig szervezett betelepítés elindítása. Ezzel a teljes ellenzéket egy nemzetközi összeesküvés cinkosainak titulálta. A gazdájukat azonban nem vállalják fel, és álruhában függetlenként is indulhatnak, mint legutóbb Hódmezővásárhelyen.

A kormányfő szerint Európa népei nem fognak megbocsátani vezetőiknek, amiért föltett kézzel nézték végig a bevándorlást – Magyarország viszont büszke lehet rá, hogy nálunk megkérdezték erről a lakosságot. A miniszterelnök szerint álruhás ügynökök indulnak a választáson a kormánypárttal szemben, Soros-aktivisták. „Az a céljuk, hogy bármiről beszéljünk, csak a legnagyobb veszélyről ne, ami Magyarországot fenyegeti” – mondta.

Orbán nyolv év kormányzás után az ellenzék elszámoltatását ígéri

Orbán Viktor szerint a választások után erkölcsi, politikai és jogi elégtételt fognak venni az ellenzékieken, de erre most nincs idő (és eddig is csak az összejátszásra jutott a nagy sietségben - a szerk.), az egységre kell törekedni.

A magyar történelem hozzászoktatott minket ahhoz, hogy azért is harcoljunk, ami másokat természetesen megillet – tette hozzá – ám végül csak legyőztük a szultán törökjeit, az osztrák labancokat, a szovjet elvtársakat, és most haza fogjuk küldeni Gyuri bácsi hálózatát is. Szavait hosszan zúgó „Viktor! Viktor!” kísérte a főként békemenet-résztvevőkből álló tömegben.

Orbán Viktor kijelentette: a magyarok nélkül szegényebb volna a világ, és van jogunk a létezésre. Aki magyar, velünk tart, és győzni fogunk, mert Magyarország a magyaroké – hangoztatta a régi fideszes kampányszlogeneket. Véleménye szerint világszerte sokasodnak a nemzeti érzelmű és bevándorlásellenes kormányok; a kérdés az, hogy a magyarok tudnak-e tanulni mások hibáiból és eredményeiből – ez is a választás tétje.

A fiatalokhoz szólva a kormányfő megjegyezte: most talán úgy érzik, hogy az övék az egész világ, de később rájönnek, hogy kell egy hely, ahova hazatérhetnek, hogy tapasztalataik, egész életük ne legyen hiábavaló. Orbán Viktor szerint a beszéd során mindent tisztáztak, ezért csak Isten segítségét kell már kérni: ezért együtt szavalta el a műsor résztvevőivel a Himnuszt, majd a „Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!” szlogennel búcsúzott a jelenlévőktől.

Orbán szerint a beszéd során mindent tisztáztak, ezért csak Isten segítségét kell már kérni: ezért együtt szavalta el a műsor résztvevőivel a Himnuszt, majd a „Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” - szlogennel búcsúzott a jelenlévőktől.

A színpad álló Békemenet-tömegben Fidesz-táblákat is lehetett látni, ezek közül sokat a rendezvény szervezői osztottak ki.

Mint az Azonnali észrevette, hoszteszlányok osztogatják a Fidesz-feliratú mini transzparenseket, melyek másik oldalán a Szavazz-felirat olvasható - a lányok pedig a munkatárs-jelzésű táblácskát viselnek.

Orbán hazudozása itt nézhető végig:

(Kuruc.info - MNO - Index)

