Van észszerű magyarázat a szavazatnullázó "hibákra", de rendre a Fidesz járt jól velük

Az nem kétséges, hogy a Fidesz a propagandamédiájával a megvett cigányokkal mindent megtett a győzelemért, de arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy az egész választást megbundázták volna a szavazófülkékben vagy az NVI-nél is.



Azt is tudjuk persze (lásd kapcsolódó anyagainkat), hogy egészen véletlenül több fideszes szavazatszámlálók próbáltak ízben manipulálni. Az ellenzéki pártoknak és a sajtónak köszönhetően az újonnan napvilágra került anomáliák is a Fidesznek kedveznek. Persze kinézünk belőlük minden gátlástalanságot, de érdemes elolvasni alább a 0-s szavazatok okát taglaló, a kedélyeket kissé lehűtő cikkét, mielőtt elkönyveljük tényként, hogy a Jobbik kétharmadát csalták el. Ez még nem magyarázat mindenre, többek között sem a "véletlenül" egy kamupárthoz írt Jobbik-szavazatokra, sem arra, hogy miért kell egy hetet várni arra, hogy a választási honlapon megjelnjenek a jegyzőkönyvek... Az biztos, hogy van lesz még bőven mire magyarázatot adnia az NVI-nek, felmenteni a hibázókat, csalókat nincs miért, a bizalmatlanságért pedig nagyon megdolgozott a Fidesz. Az Index cikke következik, Dull Szabolcs tollából.

Hogyan nullázódhattak az ellenzéki szavazatok a számolás után?

Súlyos hibát véthettek a szavazatszámlálók több szavazókörben. A tévedés ahhoz vezetett, hogy tömegesen kellett érvényteleníteni a szavazatokat, ez pedig lenullázta az ellenzéket. A bogdásai szavazókör esetén keresztül bemutatjuk, mi történhetett, hová tűnt 25 szavazólap, és mindez hogy vezetett ahhoz, hogy csak a Fidesznek maradt szavazata a szavazókörben.

Első ránézésre meghökkentő eredmények születtek több szavazókörben is szerte az országban. Azt látni, hogy némelyik szavazókörben az egyéni jelölti választáson még kaptak szavazatot az ellenzéki jelölek, ám az ellenzéki pártlisták mellett már csak a nulla szerepel, és csak a Fidesz kapott szavazatot.

Az még előfordulhat, hogy egy ellenzéki szavazó egyéniben még leszavaz a kedvenc ellenzéki jelöltjére (mert éppen őt ismeri, kedveli), de listán már nem támogatja az ellenzéki pártot (mert azt nem kedveli). Ám nem életszerű, hogy ugyanabban a szavazókörben tömegével fordul elő, sőt, mindenki ugyanígy dönt.

A furcsa jelenségre van egy észszerű magyarázat.

A rejtély megoldása nem a szavazók viselkedésében keresendő, sokkal inkább a szavazatszámlálók hibázhattak hatalmasat.

Vegyük a Baranya megyei Bogdása 001. számú szavazókörében történteket, és ezen a példán keresztül megpróbáljuk rekonstruálni, mi történhetett. A bogdásai szavazókört egyéniben a a Fidesz nyerte, a következő eredmény született:

Nagy Csaba (Fidesz-KDNP) 68 szavazat

Vas Péter (MSZP-Párbeszéd) 17 szavazat

Andrics Aliz (Jobbik) 14 szavazat

Angyal Károly Tibor (LMP) 4 szavazat

Iván Petra (MKKP) 2 szavazat

és 1-1 szavazatot kapott a Munkáspárt, a CSP, a Hajár Magyarország!, illetve az MCP jelöltje.

Hová tűnt a 25 szavazólap?

Érdemes megnézni, hogy a szavazókörben 136-an szavaztak, az urnában viszont csak 111 szavazólapot találtak. De hová tűnt ez a 25 szavazólap? Jegyezzük meg jól ezt a 25-ös számot!

Ugyanebben a szavazókörben a listás szavazólapból 161-et találtak. Pedig emlékszünk, csak 136 szavazó jelent meg. Ez a 161 szavazat pedig éppen 25-tel több, mint a szavazók száma. Ráadásul a szavazókörben 25 nemzetiségi szavazó volt. Megint a bűvös 25-ös szám.

A lehetséges megoldás: a szavazatszámlálók 25 szavazónak az egyéni szavazólapok helyett tévedésből listás szavazólapot adtak.

Lehet, hogy a szavazók két pártlistás szavazólapot kaptak, de még valószínűbb, hogy a 25 nemzetiségi szavazó (aki a nemzetiségi listára + az egyéni jelöltre szavazhat) tévedésből az egyéni helyett listás szavazólapot kapott. A hibát feltehetően csak akkor vették észre, amikor a szavazatokat számolták.



Fotó: Németh Sz. Péter / Index Minden párttól le kell vonni Minden párttól le kell vonni

Ilyen esetekre, ha több a szavazólap, mint a szavazók száma azt az utasítást adja a Nemzeti Választási Iroda, hogy minden egyes pártlista szavazatainak számából le kell vonni az érvénytelen többletet. Hiszen nem lehet több szavazat, mint szavazó, a titkosság miatt pedig a számlálók nem tudhatják, mely pártlista kapta a szavazatokat.

A bogdásai szavazókörben is ez történhetett: levontak minden listától 25 szavazatot. Így a következő eredmény született:

Fidesz-KDNP: 68 szavazat

MSZP-Párbeszéd: 0

Jobbik: 0

LMP: 0

DK: 0

Momentum: 0

és így tovább, íme:





Ha a szocialista és a jobbikos lista is például ugyanannyi szavaztot kapott, mint az egyéni jelölt 17, illetve 14, akkor ebből 25-öt levonva nullázódik mindkét. A Fidesz-listának pedig úgy marad 68, tehát ugyanannyi, mint egyéniben, hogy a feltehetően tévedésből kiosztott szavazólapokon mindenki a Fidesz-listára ikszelt. Ez esetben tehát a szavazatszámlálók durva hibája a Fidesznek jött jól. Ha a szocialista és a jobbikos lista is például ugyanannyi szavaztot kapott, mint az egyéni jelölt 17, illetve 14, akkor ebből 25-öt levonva nullázódik mindkét. A Fidesz-listának pedig úgy marad 68, tehát ugyanannyi, mint egyéniben, hogy a feltehetően tévedésből kiosztott szavazólapokon mindenki a Fidesz-listára ikszelt. Ez esetben tehát a szavazatszámlálók durva hibája a Fidesznek jött jól.

A Nemzeti Választási Iroda megerősítette, hogy ez történt:

A berögzített jegyzőkönyvi adatokból az látszik, hogy Bogdása településen 136 fő (ebből 25 fő nemzetiségiként regisztrált választópolgár) jelent meg a szavazókörben, de a szavazatszámláló bizottság összesen 161 listás szavazólapot adott ki, vagyis a nemzetiség szavazók a nemzetiségi listás szavazólap mellett nem egyéni szavazólapot (ott 25 db hiány látható a jegyzőkönyvben), hanem pártlistás szavazólapot kaptak. A 25 szavazatnyi többletet a vonatkozó törvényi előírások alapján minden pártlistától levonták, azokat érvénytelenítették. A jegyzőkönyvből úgy tűnik, hogy a Fidesz-KDNP listája esetében 93-25=68, míg a többi párt eredetileg egyenként 25-nél kevesebb szavazatott kapott, és így fordulhat elő, hogy 22 párt 0 szavazattal zárt ebben a szavazatkörben.

Nem olyan ritka ez a tévedés

Több olvasónk is jelezte vasárnap és azóta, hogy ilyen tévedésen kapta a szavazatszámlálókat. Két olvasónk is írt arról, hogy nem kapott első körben egyéni szavazólapot.

Egy srácnak tűnt fel előttem, hogy két egyforma papírja van és hiányzik az egyéni. Gyorsan visszavették az előtte álló és még szavazásra váró 3-4 embertől is, mert ők is csak az egyikből kaptak, de kettőt – írta egy Győrben szavazó olvasónk, aki végül tudott egyéni képviselőre is szavazni.

Egy másik olvasónk egy pécsi szavazókörben a német nemzetiségi listára regisztráltként megkapta a német listás szavazólapot, de mellé nem az egyéni képviselői szavazólapot, hanem az országos listásat. „Mondtam, hogy én a nemzetiségi listára és képviselőre kellene hogy szavazzak, de szavazóbizottság egyhangúan mondta, hogy az úgy jó. Ott tovább nem vitatkoztam, szóval két listára szavaztam" – írta.



Fotó: Szekeres Máté / Index Meg lehet támadni az egész választást? Meg lehet támadni az egész választást?

Látszik, hogy az ilyen tévedések nagyon növelik az érvénytelen szavazatok számát. Az előbb említett bogdásai szavazókörben a 111 pártlistára szavazóra végül 68 érvénytelen szavazat jutott (ennyit érvénytelenített a bizottság utólag, miután felismerte a hibát). Ez 61,2 %-os érvénytelenségi arány. Ha az érintett baranyai jelöltek több ilyen szavazókört találnak, megtámadhatják az egyéni választókerületi bizottságnál a választást.

Ha a bizottság úgy számol, hogy a szavazatszámlálók tévedése érdemben befolyásolt a végeredményt, akkor akár érvényteleníthetik az eredményt, és új választást írhatnak ki a választókerületben. Az említette Baranya 4-es választókerületben azonban nem volt szoros a végeredmény, a Fidesz 49-26 százalékra nyert az MSZP-Párbeszéd jelöltje ellen – de mint látjuk, ebben az arányban a szavazatszámlálók tévedése is jócskán közrejátszott.

