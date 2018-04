Anyaország :: 2018. április 10. 15:37 ::

Homokszemek a gépezetben: kamupártnak adták a jegyzőkönyv szerint a Jobbikra érkező voksokat, az ellenzéki pártlisták sok helyen gyanúsan 0 szavazatot kaptak

Több olyan körzet is van a Választás.hu adatai szerint, ahol nagyon magas lett az érvénytelen szavazatok száma - írja az Index.

Egy baranyai szavazókörben például furcsamód az összes listás szavazat érvénytelen lett, amit nem a Fideszre adtak le.

Bogdása szavazókörben az egyéni szavazatoknál 41 voks látszik az ellenzéki pártoknál, a listás szavazatoknál pedig nulla. Életszerűtlennek tűnik, hogy 41 ember egyéniben ellenzéki jelölt neve mellé ikszelt, majd ők mindannyian a listás szavazatuknál érvénytelenül szavaztak. Az látszik viszont, hogy ebben a körzetben nincs is olyan ellenzéki szavazó, aki ne adott volna listára érvénytelen szavazatot. Ide kattintva láthatja a Választás.hu összes adatát ebből a szavazókörből.

Az Index olvasója szerint az lehet a magyarázat erre a jelenségre, hogy

Bogdásán 25-tel több listás szavazat volt az urnában mint a névjegyzék alapján megjelentek száma. Ilyen esetben a törvény szerint a többletet minden pártlistáról le kell vonni, tehát mindenkitől 25-öt. Mivel egyéniben egyik ellenzéki jelölt sem ért el 25 szavazatot, ezért valószínűleg a listán sem kapott egyik ellenzéki párt sem 25-öt, így ha levonjuk a többletet, minden ellenzéki párt nullán áll meg. Ez persze felveti azt a kérdést hogy miként keletkezhetett a többlet. A legvalószínűbb indok hogy véletlenül vagy szándékosan 2 listás és 0 egyéni szavazólapot adtak ki a bizottság tagjai 25 választópolgárnak.



A Nógrád megye második választókörzetének A Nógrád megye második választókörzetének dejtári szavazókörében pedig hihetetlenül magas lett a pártlistás szavazatok között az érvénytelen: az összes voks 35%-a érvénytelen lett.

Szintén a választásokon megszokottnál jóval magasabb az érvénytelen szavazatok aránya a budapesti második kerület 044-es szavazókörében, ahol a listás szavazatok közel 11%-a (84 szavazat a 787-ből) érvénytelen volt idén. Az egyéniben a szokásos arány, kevesebb, mint 1% (2 szavazat) volt érvénytelen.

A baranyai Pécsudvard 001-es körzet is hasonlóképp járt: 173 érvénytelen szavazat született 338 érvényes mellett.

Egy kaposfői szavazókörben a 396 listás szavazatból 89 érvénytelen (22%).

Szokolya település 01-es szavazókörében egyéniben mindössze 7 érvénytelen szavazat lett, listán viszont már 57-en szavaztak érvénytelenül a Választás.hu szerint.

A biatorbágyi 002. számú szavazókörben a listás szavazatok 25%-a érvénytelen (192 db), ez az LMP-s Szél Bernadett körzete. Az egész körzetben volt 615 érvénytelen szavazat, abból 192 csak ebből a körből.

Szintén furcsa eset egy bajai szavazókörben látszik, ahol a Választás.hu adatai szerint az MSZP-Párbeszéd jelöltje egyéniben 159 szavazatot kapott, míg a listája nullát, a Fidesz-lista pedig közel száz szavazattal többet kapott, mint a fideszes egyéni jelölt. Természetesen előfordulhat, hogy valaki egyéniben az MSZP-P-re szavazott, listára pedig nem, de ilyen nagy számban legalábbis furcsának tűnik. A Pécsi Stopnak egy ember határozottan állította, hogy az MSZP-re szavazott.



Természetesen technikai hiba is állhat az eredmény hátterében, a Nemzeti Választási Irodától megkérdezzük, ez hogy történhetett, és frissítjük majd cikkünket - írja a lap. Természetesen technikai hiba is állhat az eredmény hátterében, a Nemzeti Választási Irodától megkérdezzük, ez hogy történhetett, és frissítjük majd cikkünket - írja a lap.

Az biztos, hogy a 10-20-30%-os érvénytelen szavazati arány nagyon magas. Összehasonlításképpen: a 2014-es választásokon 4 millió 920 ezer ember vett részt, közülük 64 ezren érvénytelenül szavaztak a listán. Ez a szavazáson résztvevők 1,3 százaléka volt.

A Jobbik szavazóinak gyanúsan nyoma veszett

Két olyan választókörzet is lehet, ahol a listás szavazáson a Jobbikra érkezett voksok valahogy átkerültek a Net Párt nevezetű kamupárthoz.

Sárospatakon a 007. választókörzetben például a Választás.hu adatai szerint a Jobbik 0 listás szavazatot kapott, a Netpárt viszont 122-t. Ez azért is érdekes, mert többen állítják Mikola Gergelynek, a helyi jobbikos képviselő-jelöltnek, hogy nem értik az eredményt, mert ők a listás szavazáson biztosan a Jobbikra szavaztak, így lehetetlen, hogy nulla szavazat legyen most a jobbik mellett.



Sárospatakon egyébként egyéni szavazatoknál 151 szavazat érkezett Mikola Gergelyre, listán azonban egy sem érkezett a Jobbikra. Érdekes véletlennek tűnik, hogy abból a 151 szavazóból listán egy sem akart a Jobbikra listán szavazni. Sárospatakon egyébként egyéni szavazatoknál 151 szavazat érkezett Mikola Gergelyre, listán azonban egy sem érkezett a Jobbikra. Érdekes véletlennek tűnik, hogy abból a 151 szavazóból listán egy sem akart a Jobbikra listán szavazni.

Mikola Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta az Indexnek, hogy átvizsgálják az ügyet, ezért egyesével végigmennek a Jobbik szavazókörein, és átnézik az eredményeket rögzítő jegyzőkönyveket.



Ennél bizarrabb eset történhetett Budapest II. kerületének 004. szavazókörében, ahol a Jobbikra a jegyzőkönyv alapján leadott listás szavazatokat szintén a Net Párt neve mellé írták. Ennél bizarrabb eset történhetett Budapest II. kerületének 004. szavazókörében, ahol a Jobbikra a jegyzőkönyv alapján leadott listás szavazatokat szintén a Net Párt neve mellé írták.

Ebben a szavazókörben 35-en szavaztak egyéniben a Jobbik képviselőjére, Kovács Tamásra, listán azonban közülük a valasztas.hu szerint egyikük sem támogatta a pártot.

A NVI oldalán az áll, hogy 66 szavazatot kapott a Net Párt, ami azért furcsa, mert Kovács Tamás lefotózta a szavazásról készült jegyzőkönyvet , ami szerinta pártlistán a Jobbikra pontosan 66 szavazat érkezett.



A Jobbik közleménye: A Jobbik közleménye:

Újabb érdekes esetre bukkantak a Jobbik választási megfigyelői Sárospatakon, ahol a párt egyéni képviselőjelöltje, Mikola Gergely 151 szavazatot kapott, listán a Jobbik viszont egyet sem. Ezzel ellentétben érdekes, hogy a NET nevű kamupárt valahogyan 122 szavazót szerzett. Ez az eset is bizonyítja, hogy a 2018-as országgyűlési választás nem volt tiszta, feltehetően a Fidesz nem bízta a véletlenre a kétharmados eredményt.

Frissítés: Pállfy Ilona azt ígérte még reggel a Fidesz SzektATV-jében: minden csalás ki fog derülni, holnapután kapják meg a pártok az adatokat

Pálffy Ilona szerint nem, de a pártok kapnak rá lehetőséget, hogy ezt maguk is leellenőrizhessék. Holnapután megkapják azokat a dokumentumokat, amikkel össze tudják vetni a nyilvánosságra hozott eredményeket, így kiderülhet, történt-e visszaélés.

Gyurcsány Ferenc arról beszélt az NVI elnöke előtt az ATV Egyenes beszéd című műsorában , hogy utána kell nézni a választókerületi dokumentumoknak, mivel sokan vannak, akik választási csalások lehetőségéről beszélnek és sok furcsaság történt vasárnap.



Pállfy Ilona kezében jó helyen van az NVI, a választások tisztaságához kétség sem férhet A Nemzeti Választási Iroda elnöke szintén a műsor vendége volt, ahol elmondta, van egy rendszerük, amit jellemzően mindegyik párt igénybe szokott venni, hogy valamennyi szavazókör jegyzékét beszkennelik és egy programmal össze lehet vetni azokat a informatikai adatokkal, amik a választási eredményekről szólnak. A Nemzeti Választási Iroda elnöke szintén a műsor vendége volt, ahol elmondta, van egy rendszerük, amit jellemzően mindegyik párt igénybe szokott venni, hogy valamennyi szavazókör jegyzékét beszkennelik és egy programmal össze lehet vetni azokat a informatikai adatokkal, amik a választási eredményekről szólnak.

Arra a kérdésre, hogy valaki bele tudott-e nyúlni a választási iroda informatikai rendszerébe este 7 és 10 óra között, amíg nem jöttek eredmények, az NVI elnöke azt mondta, szerinte nem, de pont ezt ellenőrizhetik le a pártok maguk, hiszen, ha történt visszaélés, ki fog derülni akkor, amikor összevetik a beszkennelt dokumentumokat a kiadott eredményekkel. Hozzátette: holnapután a pártok rendelkezésére fognak állni ezek az adatok.

Újfent elmondta a sorban állásokkal kapcsolatban, hogy ő vasárnap este elment a falig és nem tehet róla, hogy ilyen hosszú sorok alakultak ki. „Négy éve kérem a törvénymódosítást”- jelentette ki, majd elmondta, ennek kapcsán déja vu érzése volt, ugyanaz történt, mint a kopaszügyben.

Beszélt arról is, hogy 4 évvel ezelőtt is volt sorbanállás, de akkor jellemzően 3-5 ezer között mozgott az átjelentkezett szavazók száma egy-egy körzetben, így most is erre készültek a választókerületek, de némelyik esetben dupla annyian jöttek átjelentkezéssel szavazni, ezt nem tudták mindenhol lemenedzselni. Hozzátette: volt olyan körzet, a 13. kerületben például, ahol ez is sikerült és 7 órára mindenki leadhatta a voksát, de ez szerinte emberfüggő volt, a tekintetben, hogy helyben ki szervezte a lehetséges megoldásokat.

Arra kérte Rónai Egont a műsorban, hogy jelezze az adásba érkező politikusoknak is, hogy „szíveskedjenek módosítani a törvényt”.

Arra a kérdésre, miért van szükség 2018-ban is ilyen mennyiségű papírmunkára a választással kapcsolatban, azt válaszolta: azért, mert olyan nagy mértékű a bizalmatlanság és „muszáj egy csomó garanciális szabályt beállítani, de ezeket sem mi találjuk ki”.

Beszámoló után jár majd a millió

A választási szoftverrel kapcsolatban azt mondta: az nem állt le, csak a választási honlap, ezért használták végül a 8 évvel ezelőttit, de ezt is előre jelezte a pártoknak, hogy ha gond adódik, a régi oldalt fogják elővenni. Elmondta azt is, az új szoftver 15-20 millió forintba került.

Rónai Egon az 1 milliós jutalomról is kérdezte Pálffy Ilonát, aki erről azt mondta, az összeget azután kaphatja meg, ha beszámolt a parlamentnek a választás végeredményéről.

(Kuruc.info - Index - ATV)

Korábban írtuk:

Kapcsolódó: