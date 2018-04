Elcsatolt részek :: 2018. április 3. 08:13 ::

Pásztor István pártjának aktivistái megsemmisítik a nem fideszes délvidéki magyarok levélszavazatait

A Délhír Portált az ünnepek alatt több délvidéki magyar kettős állampolgár is megkereste arra panaszkodva, hogy a VMSZ fizetett aktivistái igen gyanús módon bánnak a levélszavazatokkal.

Mint ismeretes, a Pásztor István vezette Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) korábban bejelentette, hogy aktivistái járják majd Délvidéket, és segédkeznek az adatok kitöltésében, a szavazásban, valamint a levélszavazatokat is begyűjtik.

A VMSZ minden lehetséges fórumon elmondta, hogy ők a Fideszre való szavazásra biztatnak mindenkit, ezért sokakban aggályok merültek fel annak tekintetében, hogy a VMSZ-re bízott, esetleg nem fideszes szavazatok vajon célba érnek-e majd. Volt olyan magyarországi párt is, mint például a Jobbik, amely arra kérte szavazóit, keressék meg inkább a délvidéki tagjaikat, ha biztosan azt szeretnék, hogy a levélszavazataik eljussanak az urnákig. A délvidéki magyar pártok közül a a szövetség egyik tagja, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) arra biztatott mindenkit, hogy szavazataikat postán vagy a külképviseleteken adják le, akik viszont nem postázták levelüket időben, azok számára a VMDK néhány településen megszervezte, hogy összegyűjtik a levélszavazatokat és leadják azokat.



Pásztor István VMSZ-elnök Orbán Viktorral és Aleksandar Vucic szerb államfővel a magyar adófizetők százmillióiból felújított szabadkai zsinagóga átadásán - az elnök urak egyébként neológ, ortodox és goj (b-j) stílusban jelentek meg a fontos eseményen

A Magyar Mozgalom pedig közleményben kérte a délvidéki magyarokat, hogy ne adják oda szavazataikat a VMSZ házaló aktivistáinak.

A félelmeket igazolják azok az esetek is, amelyek a délvidéki hírportál tudomására jutottak, és amelyek arról szólnak, hogy a VMSZ aktivistái csakis a fideszes szavazatok juttatják el az urnákig.

Egy szabadkai olvasójuk arról írt, hogy ő teljesen apolitikussá vált a magyarországi választási hisztéria közepette és a politikai sárdobálás miatt inkább úgy döntött, érvénytelenül szavaz, ezért a szavazólapját áthúzta. Később megjelentek nála a VMSZ aktivistái, akik begyűjtötték a levélszavazatát. Majd néhány órával később telefonon kérték rajta számon, miért semmisítette meg a szavazólapját? Ez a borítékok felbontásának egyik biztos jele lehet.

Bánsági olvasójuk is írt egy visszaélésről. Mint meséli, ő már külföldön dolgozik néhány éve és csak a húsvéti ünnepek miatt tartózkodott otthon, azonban a VMSZ-be betagosodott ismerőse folyton zaklatta, hogy menjen el, vigye el a levélszavazatát, mert azt “úgysem fogja tudni kitölteni”, az “nagyon bonyolult feladat”, de majd ő segít.

„El is mentem az ismerősömhöz egy kávéra, aki majd leszédült a székről, amikor látta, hogy a Jobbikot X-eltem be, aztán számon is kért, hogy én miért nem az Orbánékra szavazok” – mesélte a magyar lapnak nyilatkozó olvasó. Aki, mint mondja, elkövette azt a nagy hibát, hogy barátja kérésére nyitva hagyta mindkét borítékot. „Utólag már belátom, hogy ezzel az erővel akár kukába is dobhattam volna a szavazatomat, mert azt vagy kicserélik vagy simán csak megsemmisítik.”

Egy másik, zentai olvasó telefonon kereste meg a szerkesztőséget. Hangjában még érezhető volt a döbbenet.

„Nem gondoltam volna, hogy ezek ilyen pofátlanul csalnak” – mondta.

Náluk húsvét előtt voltak a VMSZ aktivistái, ő ugyan nem magyar állampolgár, de nővére és szülei igen. „Ők mind Fidesz-szavazók, meg Orbánra is akartak szavazni, de történt egy kis hiba” – meséli.

A VMSZ-es aktivista ugyanis nem csak az adatok kitöltésében segített, ő nem bízta a véletlenre és a szavazói lapot is maga vette kezébe, csakhogy véletlenül nem a Fidesz-KDNP-t jelölte meg, sőt ezt észre sem vette volna, ha a háziak nem figyelmeztetik!

Ekkor a kreténkedő aktivista “sűrű” elnézések közepette felállt és jelezte, hogy semmi gond, mert az ilyen tévedések esetére van nála még az autóban pár szavazólap. Majd kiment és néhány pillanat múlva már egy kitöltetlen szavazólappal tért vissza.

Mivel a szavazólapokat a Nemzeti Választási Iroda szigorúan ellenőrzött körülmények között, pontos szám szerint nyomtatja, így vagy durva választási csalás elkövetésével juthatott kitöltetlen pótszavazólapokhoz az aktivista, vagy ami ennél valószínűbb: korábban néhány üresen begyűjtött vagy saját szavazólapot félretett ilyen esetre.

Akárhogy is, a fenti történetek is csak azt igazolják, hogy jogosak voltak azok a félelmek, amelyek a VMSZ aktivistáinak munkáját övezik. Ami nem is csoda, hiszen mint ahogy a magyar kormánypárt, úgy Pásztor István pártja esetében is a választások kimenetele régóta nem nemzeti ügy, hanem kőkeményen egzisztenciális létkérdéssé vált.

(Délhír Portál nyomán)