Anyaország :: 2018. április 13. 08:50 ::

Ander: nem csalás, hanem hiba történt, letámadták a Jobbik szavazatszámlálóit is

A szerda 16 órás határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem a Somogy 2. választókerületi választási irodához a vasárnapi szavazással és a szavazatok számlálásával kapcsolatban. A Barcsihírek.hu cikke:

A Barcson működő iroda a szavazás éjszakáján a számlálás követően készült valamennyi jegyzőkönyvet bárki számára elérhetővé tette a barcs.hu internetes oldal Választás 2018 nevű menüpontjában, így a szavazatszámlálók által hitelesített dokumentumokat Barcsra vonatkozóan bárki megtekintheti. Az elmúlt napokban több internetes portán is szavazóköri eredményeket tett vita tárgyává, ám Ander Balázs jobbikos jelölt megkeresésünkre úgy nyilatkozott, a pártjának delegáltjai törvénybe ütköző cselekményt nem tártak fel a Somogy 2. választókerületben. Néhány hírportál, többek közt a 444.hu is arról számolt be, hogy közel 700 szavazókörben felmerülhetett szerintük a csalás gyanúja.

Ander Balázs, Jobbik: "Nevesítettek is néhány települést, Kaposfőt, Lábodot, Vízvár, aztán Barcs és Csurgó volt szerintük olyan, ahol nagy mennyiségben tűntek el a pártlistákra leadott szavaztok. Na most az a helyzet, hogy mind az öt településen volt szavazatszámláló biztosunk, ott volt a delegáltunk, egyébként a 116 szavazókörből álló választókerületben kilencven körülbelül helyen ott voltunk, volt olyan hely, ahol kettő biztosunk is ott ült bent és figyelte a dolgokat. Hibák előfordulhattak. Ezeket a szavazatszámlálóinkat viszont azzal keresték meg, szinte letámadás jelleggel, hogy csalás történt náluk is. Értetlenül álltak ez előtt. Ugyanis ők ott voltak, figyeltek, számoltak. Ha volt is hiba, akkor annak a hibának a következménye minden egyes pártot ugyanolyan formában érintett. Tehát a szavazatlevonás, az mindenkire nézve kötelező volt, ugyanannyit vettek el mindenkitől.

Több szavazókörben hiába kapott így voksot egy-egy kisebb párt listája, elvették tőle azt, ugyanúgy, mint a többi jelölőszervezettől.

Előfordultak bizony a szavazókörökben figyelmetlenségek, volt olyan, hogy az egyéni szavazólap mellé, tehát ahol én, Szászfalvi László képviselőtársam, Remes Gábor és a többiek fel voltak tüntetve, ehelyett az egyéni szavazólap helyett kapott egy másik listás szavazólapot is. Most így ez azt jelenti, hogy adott esetben néhányszor előfordult ez a hiba, akkor a listás szavazólapból így, mivel valaki duplán kapott, több volt az urnában, mint ahány ember ott megjelent szavazni. Most amennyivel több volt, azt le kellett vonni a pártoktól. Kaposfőn például 14-gyel, emlékeim szerint Csurgón néggyel volt több az urnában az egyik szavazókörben. Ezt az összes párttól levonták, elvették a Fidesztől, a Jobbiktól, a DK-tól és így tovább. És ezért van az, hogy van olyan hely, ahol biztosan tudja magáról az úr vagy a hölgy, hogy ő egy adott pártra adta a voksát, de eltűnt az a voks. Ez amiatt fordult elő, mert a szavazatszámlálók, a delegáltak vagy a hivatalból ott ülők bizony hibáztak. Duplán adták ki ezt a listás szavazólapot, és így le kellett vonni ezt mindenkitől. Ha a Somogy 2. választókerületről beszélünk ezen példák alapján akkor itt nem csalás, hanem hiba történt."