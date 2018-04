Anyaország :: 2018. április 26. 10:14 ::

A botrány után is kapta a fizetését Kerényi az operettszínháztól, csak most rúgták ki

Kirúgta a Budapesti Operettszínház Kerényi Miklós Gábort – tudta meg a Blikk. A rendező, a színház volt művészeti vezetője a múlt ősszel kirobbant botrány – többen zaklatással vádolták, amely miatt az Operettszínház belső vizsgálatot indított – után kérte a nyugdíjazását. Bár a színház vezetése felmentette őt a munkavégzés alól, azaz nem dolgozhatott a Nagymező utcai épületben, munkaviszonya megmaradt, a fizetését megkapta, míg a nyugdíjazási eljárás tart.

Kerényi az elmúlt hetekben több interjút adott, valamint közösségi oldalán hosszú bejegyzésekben mondta el saját véleményét a körülötte kialakult helyzetről, a botrány kezeléséről. Arról azonban mindig hallgatott, mikortól élvezheti hivatalosan is a nyugdíjaséveit – a Blikk viszont rákérdezett.

– Elvileg júliusig tartana, de erről nem akarok bővebben beszélni – hangzott a bosszúsnak tűnő, rövid válasz, ám arra nem kaptak magyarázatot, miért feltételes módban fogalmazott Kerényi.

Megkeresték a Budapesti Operettszínházat is, és kiderült: nem maradtak következmény nélkül Kerényi kommentárjai. A színház sajtófőnöke elismerte, rendkívüli felmondással megváltak az egykori művészeti vezetőtől. Kirúgták, mert az indoklás szerint az utóbbi időben több olyan nyilatkozatot is tett, amelyek ross­z fényben tüntették fel a munkahelyét, és ugyan felmentették a munkavégzés alól, de kapta a fizetését és a juttatásokat, így a színház véleménye szerint be kellett volna tartania a mindenkire vonatkozó szabályokat.

„Kerényi Miklós Gábornak 2018. április 13-án rendkívüli felmentéssel megszűnt a munkaviszonya, mivel magatartásával megszegte a Munka Törvénykönyve 8. paragrafus 1-4. bekezdését, azaz olyan magatartást tanúsított, amely alkalmas a munkáltató jó hírnevének, jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésére” – közölte a színház sajtófőnöke, de arra nem tért ki, ezzel a döntéssel mennyi pénztől esik el Kerényi.

Lezárták az ügyet

A Budapesti Operettszínház március 1-jén hozta nyilvánosságra belső vizsgálatának eredményét, mely alátámasztotta a korábbi művészeti vezetővel szemben történt retorziókat.

A színház tudomása szerint az eljárás időtartama alatt a vizsgálat tárgyával összefüggésben jogi útra senki nem terelte az ügyet vagy terjesztett elő magánindítványt – ez utóbbival egyébként kizárólag a sértettek élhetnek. Éppen ezért a színház a Kerényi-ügyet lezártnak tekintette - emlékeztet a bulvárlap.