Anyaország :: 2018. június 15. 12:01 ::

Fideszes közpénztolvaj reklamál kormányánál az elmaradt 12 ezer forintok miatt

Nemcsak Simonka György, de más kormánypárti polgármester sem bírja cérnával, annyit nyaggatják őket a kampányban beígért, de a fával tüzelőknél végül elmaradt 12 ezer forint miatt. Többen már levelet is írtak a Belügyminisztériumnak, most a közvagyon elsikkasztásából szintén sportot űző Simonka György ígérte meg a Viharsarokban, hogy az asztalra csap, mert a térségi faluvezetők meg már őt ostromolták.

„Van olyan városi, aki kétszer is kapott, a falvakban élő legszegényebbeknek meg semmi nem jár, pedig én is megígértem a kampányban” – indokolta Simonka György, Dél-Békés parlamenti képviselője, aki zűrös ügyeivel szokott bekerülni a hírekbe. Most egy kistérségi testületi ülés után döntött úgy a politikusbűnöző, hogy levelet ír a Belügyminisztériumnak, a jövő hétre pedig már időpontot is kért az önkormányzati ügyekért felelős államtitkárnak.

„Nincs olyan nap, hogy ne kérdezné meg valaki, hogy mi van ezzel a beígért pénzzel” – folytatja Simonka, aki szerint nem fair, hogy akik távfűtött lakásban laknak és vezetékest gázt is használnak, azok számára már kétszer is jóváírták az összeget, míg a pici falvakban, ahol az egyre drágább tűzifával fűtenek, sokszor közmunkás bérért dolgoznak, oda meg egy fillér sem jutott. „Én is elmondtam a kampányomban többször, és nem azt mondtam, hogy egyesek kapnak majd 12 ezer forintot, hanem azt mondtam, hogy mindenki” – tette hozzá Simonka, aki egyébként már milliárdos összegnél jár.

Más településeken is egyre feszültebbek emiatt a polgármesterek, akik úgy érzik, hogy joggal keresik rajtuk a pénzt, akad olyan háromezer fős település, ahol már 120-130 lakos is beadta az ígértek alapján az igényt már hónapokkal ezelőtt és azóta kilincselnek, hogy mikor kapják meg a pénzt.

A cigánytüzelő-keretet persze bővítették

Sokan várják a kompenzációt, de csak a szociálistűzifa-keretet bővítették egymilliárd forinttal, ami egy-egy településen a rászorultak harmadának lenne elegendő. Ekkor még ellenzéki vezetésű falvak szólaltak meg, és korábban az sem volt tiszta a polgármesterek között, hogy most ez már a 12 ezer forintos rezsicsökkentés rész lesz, vagy a 12 ezer forintos összeget is megkapják majd. Ezért is, no meg a választások miatt is, sok faluvezető kivárt, de egyre többen szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. Ráadásul, pont ezekben a falvakban élnek a legalacsonyabb jövedelmű családok, a tűzifa piaci ára pedig harmadával lett drágább.

Március elején ígérte meg Orbán Viktor, hogy mindenkinek jár a 12 ezer forint, a háztartások nagyobb részében ezt az összeget már jóvá is írták, valóban vannak olyan háztartások, ahol ezt két csatornán keresztül is megkaphatták a jogosultak.

