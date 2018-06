Anyaország :: 2018. június 17. 13:41 ::

Lyukaszászló-adományozó misszióval indít a Mi Hazánk: "olyan jobboldali közösség jöjjön létre, amelyik tudja ellensúlyozni a Fideszben megmaradt baloldalt"

Lyukaszászló-adományozó misszióval szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András, a néhai Pongrátz Gergely szintén szabadságharcos testvére és Novák Előd korábbi jobbikos politikus.

Ez lehet a Mi Hazánk Mozgalom első nagy missziója - hangoztatták sajtótájékoztatójukon, amelyet vasárnap a budapesti Pongrátz Gergely téren, Pongrátz Gergely zuglói mellszobránál tartottak. A mozgalom június 23-ára tervezett zászlóbontását Toroczkai László ásotthalmi polgármester az elmúlt héten közösségi oldalán jelentette be.

Novák Előd követeléseik között említette az állambiztonsági múltra, így az ügynöklistára 2060-ig kimondott titkosítás feloldását, a kommunista vezetők elszámoltatását és kitiltásukat a közéletből, valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonását, "ugyanis nem lehet addig méltósággal emlékezni például Mansfeld Péterre, amíg a rá is halálos ítéletet kérő ügyész, Mátsik György nemhogy elszámoltatástól nem kell tartson, de élvezheti a több százezres luxusnyugdíját is".

Közlése szerint a jövő szombati ásotthalmi rendezvényen adják át az első lyukas zászlókat a mozgalomhoz csatlakozását már bejelentő már több mint fél tucat polgármesternek. Elsőként a helyi településvezető, Toroczkai László veheti át, de a lehetőség nyitott minden önkormányzat és civil szervezet számára is.

Pongrátz András célként fogalmazta meg egy új párt megalapítását, hogy "olyan jobboldali közösség jöjjön létre, amelyik tudja ellensúlyozni a Fideszben megmaradt baloldalt", és a nemzet ügyének továbbvitelére tudja kényszeríteni a kormánypártot.

(MTI nyomán)

Frissítés: Novák: társadalmi igénynek kell megmutatkoznia

A Jobbikból június 8-án távozott exalelnök írja közösségi oldalán:

A rendszerváltozás adósságainak rendezését is célzó lyukaszászló-adományozási missziónkkal indítanánk útjára a Mi Hazánk Mozgalmat, de ehhez június 23-án a szükséges társadalmi igény is meg kell mutatkozzon a zászlóbontó gyűlésünkön. Aki szeretne, saját magának vagy civil szervezetének, településének is kivághat egy zászlót Pongrátz Andrással egyfajta történelmi relikviaként az ásotthalmi rendezvényünkön, mely családi napként már 11 órától ingyenes programokat kínál a legkisebbeknek is, pl. az egyik ugrálóvárat magam viszem, gyerekeinkkel együtt... Aki támogatná a rendezvényt, illetve a zászlóadományozási missziót, egyelőre az alábbi módokon utalhat.

Belföldi utalás esetén:

Hatvannégy Vármegye a Magyarság Önszerveződéséért Alapítvány

10102842-08769400-01003004,

Közlemény: zászlóbontás

Külföldről érkező utalás esetén:

SWIFT kód: BUDAHUHB

IBAN számlaszám: HU71-10102842-08769400-01003004

PayPal: sancapestrano@gmail.com