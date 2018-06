Anyaország, Rendőrbűnözés :: 2018. június 26. 10:50 ::

Kártérítést kap a gyurcsányi rendőrterror 120 áldozata

A 2006-os gyurcsányi rendőrterror 120 főnyi károsultja kaphat kártérítést az Igazságügyi Minisztériummal kötött egyezségük eredményeképpen – olvasható a korábbi tüntetők jogi képviseletét ellátó Gaudi-Nagy Tamás honlapján megjelent közleményben. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője szerint bírói elfogultságnak köszönhető, hogy a Kossuth téri rendőrtámadás két áldozatának, Fáber Károlynak és Dukán Dánielnek az ügye még nem rendeződött.



Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Kártérítési egyezséget kötött a 2006. október 23-án a Kossuth téren a rendőrök által erőszakkal feloszlatott kormányellenes tüntetők 120 fős csoportja az Igazságügyi Minisztériummal az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban – olvasható a tüntetők jogi képviselője, Gaudi-Nagy Tamás közleményében.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője arról számolt be, hogy a véleménynyilvánítási szabadság és gyülekezési jog megsértése miatt személyenként 270 ezer forintnak megfelelő nem vagyoni kártérítés kifizetésére az egyezség közelgő bírósági jóváhagyása után rövidesen sor kerül.

Az ügyvezető kitért arra is, hogy a Fővárosi Törvényszék bírója, Szabó Csilla a Kossuth tériek tavaly ősszel indított próbaperében a múlt pénteken hozott első fokú ítéletével tévesen döntött úgy, hogy a földre tepert, megbilincselt, és 12 órán keresztül fogva tartott, emberi méltóságában megsértett Fáber Károlynak nem jár a követelt 730 ezer forint és annak kamataival számított nem vagyoni kártérítés, mivel az igény elévült.

Gaudi-Nagy rámutatott: képtelenség a bírónő indoklása, amely szerint a rendőrséghez címzett felszólítások azért nem szakították meg a kárigény elévülését, mert a Fáber Károlytól kapott meghatalmazás csak az oszlatási perre, és nem a kárigény érvényesítésére vonatkozott.

– Ezzel szemben a néhai Grespik László által jegyzett megbízás minden, az oszlatás jogszerűtlenségén alapuló lehetséges és szükséges polgári eljárásra kiterjed – hívta fel a figyelmet az ügyvezető.

A tüntetők képviselője azt is megjegyezte: a bírónő ismételten, jogellenesen megtiltotta a rendőrség képviselőjéről való kép- és hangfelvétel-készítést, és többször indulatosan reagált a gyurcsányi rendőrterrorra hivatkozó nemzeti jogvédői fordulatokra. Gaudi-Nagy Tamás felidézte azt is, hogy egy másik tüntetővel, Dukán Dániellel szemben is tapasztaltak bírói elfogultságot: Vasvári Csaba első fokú koncepciós verdiktjével – amelyet azóta megsemmisítettek – két és fél év letöltendő börtönre ítélte volna a tüntetőt.

Közokiratot hamisíthatott a Budaházy-per bírója



Hamaro­san eredmény várható a Budaházy György perében ítélkező, azóta lemondott Kenéz Andrea bírónő elleni közokirat-hamisítás és hivatali visszaélés gyanújával indult nyomozásban, miután letelt az áprilisi feljelentést követő két hónapos alapszakasz – közölte Gaudi ügyvéd.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője elmondta: reményeik szerint a Budaházy-perben érintett bírók, ülnökök, ügyészek és bírósági alkalmazottak tanúként történő kihallgatásuk során alátámaszthatják, hogy a lemondott tanácselnök bírónő bírói jogállásának megszűnése napjáig nem készült el az ítélet, amely a következő két hétben sem állt rendelkezésre.

Kenéz Andrea ellen fegyelmi eljárás is indult, amiért nyolc hónap alatt sem írta meg az ítéletet, ám a bírónő nem várta meg a procedúra végét, és lemondott a bírói tisztségéről. A hivatalos közlés szerint Kenéz az utolsó munkanapján leadta az ítéletet, az ügy több vádlottjának és védőiknek bizonyítékai szerint viszont ez nem történt meg. A Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Idők megkeresésére nem cáfolta, hogy az eljárás folyamatban van a bírónővel szemben - írja a lap.