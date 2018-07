Leleplező hanganyagot készített a Szent Korona Rádió (SZKR) egyik olvasója a “Budapest Pride” egyik nyilvános beszélgetéséről. Nem számítottak arra sem, hogy elmegy Budaházy György és kérdéseket fog feltenni. Gyakorló tanárok fejtik ki, hogyan kellene az iskolában megjeleníteni a homoszexualitást, “elfogadóbbá” tenni a többi gyereket ezzel a jelenséggel kapcsolatban, amihez még iskolai füzeteket is készítettek, illetve tanároknak mindenféle “kézikönyvet” terjesztenek. Van olyan köztük, aki szerint kívánatos lenne, hogy minden fiú gyermekből “meleg” legyen, akit az anyja egyedül nevel. Egy másik “tanár” a médiatáborban nem korlátozza a szexuális szabadságot. Az iskolákhoz és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (Klik) fordultak kérdéseikkel.

Az olvasó által készített felvétel alább hallgatható meg.

Vegyük sorra ezeket a “tanárokat” és “pedagógusokat”, illetve szervezőket, akik gyermekeinket akarják megrontani az LMBTQ-val!

, aki nyíltan fel is vállalja a deviáns nézeteit (a Labrisz egyik koordinátora), mégis engedik gyerekekkel foglalkozni. A Labrisz honlapja szerint : “Latin, orosz, etika szakos középiskolai tanárként illetve kollégiumi nevelőtanárként is dolgozom az állami szektorban. Fontos Ügyem az emberi jogi nevelés a fiatalok körében.”

, a propagandaanyag egyik szerkesztője, aki szintén “óratartóként és képzőként” dolgozik. Genderszakból doktorált CEU-s (lásd itt) . Mint megtudtuk “hívásra” járják az iskolákat, de az ELTE-n is tartott már előadást “Szex az iskolában” címmel…

ő a legmilitánsabb “homoszexuális”. Nem volt jelen ezen a beszélgetésen, de hivatkoznak rá, úgyhogy ő is megérdemli, hogy megemlítsük. Egyik főszervezője a Pride-oknak és az iskolákat megrontó Szimpozion Egyesületnek az alapítója is. Ami a legdurvább, hogy állami kitüntetést is kapott a Bajnai-kormány alatt, 2010-ben: “Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozata”. Bővebb életrajza itt tekinthető meg Itt pedig egy beszélgetés látható vele , amielyben bemutatják a Szimpozion tevékenységét. Nem mellesleg Magyar Ellenállók és Antifaiszták Szövetsége – Összefogás a Demokráciáért elnökségi tagja, az általuk szervezett Demokrácia Akadémia szakmai igazgatóhelyettese.