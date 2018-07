Anyaország :: 2018. július 24. 19:11 ::

Négy év után kiderült: szabad szkinhedezni Sneidert - csak hát már nagyon nem aktuális

Sneider Tamás még 2014-ben perelte be Ujhelyi Istvánt, amiért szkinhednek nevezte. Négy év után kiderült, lehet - írja az Index.





2014-ben, amikor a Jobbik még távol volt a néppártosodás útjáról, az MSZP részéről pedig elképzelhetetlen volt bármilyen kooperáció, előszeretettel támadták egymást a nyilvánosság előtt a szocialista és jobbikos politikusok. Ujhelyi István akkor az ATV-ben bírálta azt, hogy felvetődött: Sneider Tamást jelölte a Jobbik az Országgyűlés alelnökének. Azóta már történelem: Sneider parlamenti alelnök lett, most a Jobbik elnöke, a Jobbik és az MSZP pedig már közös jelöltek mögé is be tud állni egy-egy választáson - állapítja meg ugyancsak az Index, kivételesen helyesen.

Ujhelyi gyakorlatilag szkinhednek és maffiavezérnek nevezte Sneidert. Így fogalmazott:

"ő (Sneider) azt nyilatkozta, hogy egy cigány maffiózóval verekedett össze, és ütlegelte, nem tudom, milyen eszközökkel, baseballütőkkel;

mindenki más azt mondja, hogy ő pedig egy maffiaszerű szervezetnek, a helyi szkinhed szervezetnek volt a helyi vezetője”.

Akkora volt amúgy akkoriban a "nemzetközi riadalom", hogy Martin Schulz, az Európai Parlamenti elnöke is megengedhetetlennek tartotta, hogy "egy egykori szkinhed legyen egy demokratikus parlament alelnöke az Európai Unióban".

Sneider megelégelte a szkinhedezést akkor, és rágalmazási pert indított Ujhelyi ellen. A pert a szocialista képviselő áprilisban megnyerte, most pedig jogerőssé vált a döntés, miután a Jobbik elnöke nem fellebbezett – mondta a lapnak Ujhelyi.

Az ítélet kimondta, hogy Sneider Tamásról azt mondani, hogy cigány maffiózóval verekedett össze, "tényállítás, amely Sneider Tamás becsületének csorbítására nem alkalmas". A szkinhedezésről pedig azt mondta ki az ítélet, hogy Ujhelyi "kritikai, az alkotmányos kereteket szét nem feszítő véleményének tekinthető".

Az inkriminált szövegrész nem acsarkodó, gyalázkodó vagy trágár jellegű, ennek folytán nem jelent veszélyt a társadalomra.

Így tehát ez nem minősül bűncselekménynek (rágalmazásnak vagy becsületsértésnek), Ujhelyit pedig felmentették. A döntés pedig jogerőssé vált, miután Sneider nem fellebbezett. Ennek okairól kérdezte az Index a Jobbik elnökét, de ő nem válaszolt.