Folytatódik a mészárlás az LMP-ben; "Ungár Peti édesanyja" aggódott, hogy a fiacskája kiesik a parlamentből

Mivel a párt érvényben lévő döntésével szemben a tavaszi parlamenti választások hajrájában visszaléptek egyéni körzetükben az esélyesebb ellenzéki jelölt javára, újabb három LMP-s kapott súlyos büntetést a párt etikai bizottságától. Így járt korábban többek között Szél Bernadett társelnök is, valamint két parlamenti képviselő, Schmuck Erzsébet és Ungár Péter.



A Zoom.hu értesülései szerint a Veszprém 2-es választókerületében a jobbikos Kepli Lajos javára visszalépett Ságodi Zoltán három éves eltiltást kapott, azaz nem indulhat a pártban semmilyen tisztségért, továbbá országgyűlési képviselői, európai parlamenti képviselői, helyi önkormányzati képviselői jelölt sem lehet ez idő alatt. A hírportál úgy tudja, hogy Ságodi bíróságon fogja megtámadni a büntetést.

Tenk András Budapest 17-es választókerületében, Csepel-Soroksáron lépett vissza Szabó Szabolcs (Együtt) javára, aki aztán győzött is, és beült az LMP-frakcióba. Tenk másfél éves eltiltást kapott.

Tenk esete azért is érdekes, mert a Fidesz is megbüntette, miután a választások után megszüntette a Tenk által ellátott fenntartható fejlődésért felelős tanácsnoki pozíciót.

Doszpoly Botond kapta a legenyhébb büntetést, őt 1 évre tiltották el mindenféle tisztségtől, mert Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2-es választókörzetében lépett vissza.

Schmidt Mária azért hívta fel az LMP kampányfőnökét, mert aggódott a fiáért

A Zoom megkérdezte Schmidt Máriától, a Terror Háza igazgatójától — aki Ungár Péter LMP-s politikus édesanyja —, hogy miért hívta fel az országgyűlési választás hajrájában az LMP kampányfőnökét, Schmuck Erzsébetet. A korábban kormánybiztosként is tevékenykedő Schmidt Mária csak annyit mondott, hogy a kampányfőnökkel magánbeszélgetést folytatott, így annak részletei nem tartoznak a nyilvánosságra.

A hír kirobbanása után Schmuck Erzsébet ellen fegyelmi eljárás indult a pártban, ezt először Szél Bernadett társelnök cáfolta, majd később mégis elimerte. Schmuck Erzsébet is magyarázkodni kényszerült emiatt a pártban: az LMP belső levelezőlistájára írt e-mailjét az ATV Egyenes beszéd című műsorában mutatta be nemrég Rónai Egon műsorvezető. A kampányfőnök sorai a Zoomhoz is eljutottak, eszerint:

A kampányidőszakban akkor hívott (…), amikor Hadházy Ákos több mint 20 helyen akart visszalépést. Azért hívott fel Mária (és nem én hívtam), hogy felhívja a figyelmemet arra, mint kampányfőnöknek, hogy ha megtesszük, amit Ákos szeretne, akkor a választóink elfordulnak tőlünk és könnyen kieshetünk a Parlamentből.

A lap megkereste Schmuck Erzsébetet, aki azt mondta: azért hívta őt Schmidt Mária, hogy barátilag figyelmeztesse. Szerinte nincs semmi különös abban, hogy felhívta őt Schmidt, hiszen LMP-s párttársának, „Ungár Petinek az édesanyja”.

"Schmidt Mária aggódott, hogy az LMP kiesik a parlamentből, hiszen a fia képviselőjelölt volt, az első ötben benne volt, és ha a párt nem kerül be, a fia is kiesik” — fogalmazott a képviselő, aki hozzátette: Schmidt Máriához hasonlóan ő is aggódott, hogy huszonakárhány helyen visszalépnek.

