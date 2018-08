Anyaország :: 2018. augusztus 2. 12:27 ::

Kisbandit is kiengedték a börtönből, otthon pihenheti fáradalmait az alvilág pénztárosa

"Kisbandi", azaz Lakatos András ellen különösen nagy kárt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. A Debreceni Törvényszék a 2017 júliusában kihirdetett nem jogerős ítéletében megállapította, hogy a vádlott bűnszervezet vezetőjeként fuvarszervező cégeket megtévesztve több gazdasági társaságnak okozott kárt, amely miatt 5 évi fegyházra ítélte.

Az ítélet szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Ügyészségi és védelmi fellebbezések utána a büntetőügy a Debreceni Ítélőtáblához került másodfokra.

Az ítélőtábla július 30-án megszüntette "Kisbandi" letartóztatását, és a másodfokú eljárás befejezéséig bűnügyi felügyeletét rendelte el. A határozat szerint a vádlott a kijelölt lakását engedély nélkül nem hagyhatja el. A szabályok betartását a mozgását nyomon követő elektronikus eszközzel, valamint rendőrjárőr ellenőrzéséve kell biztosítani. A táblabíróság döntése szerint tehát ezek az intézkedések elegendők a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölésére, és arra, hogy "Kisbandi" jelenléte az eljárás további szakaszában is biztosított legyen. A 24.hu információi szerint az alvilág volt pénztárosa hétfőn már el is hagyhatta a börtönt, és hazamehetett.



A hatodrendű vádlott "L." Andrást, az 1990-es évek magyarországi szervezett bûnözésének "Kisbandi" néven elhíresült alakját elvezetik az ellene és társai ellen indított büntetőper ítélethirdetése után a Debreceni Törvényszék épületébõl 2017. július 7-én (fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség fellebbezett a döntés ellen. Állásfoglalásuk szerint "Kisbandi" bűnözői kapcsolatai, széleskörű idegennyelv-ismerete, az Európai Unió területén és azon kívüli országokban fennálló üzleti és egyéb érdekeltségei, külföldi családi kapcsolatai miatt fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye.

A fellebbviteli főügyészség álláspontja szerint az elektronikus nyomkövetés ugyan csökkenti a szökés veszélyét, de annak megakadályozására nem alkalmas.

Lakatos Andrást 2015 áprilisában Brazíliában fogták el . Akkor a rendőrség honlapján azt írták: a brazil hatóságok a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda jelzése alapján fogták el és vették őrizetbe az 53 éves férfit, aki ellen csalás miatt adott ki nemzetközi és európai elfogatóparancsot a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság.

"Kisbandi" egy időben szerepelt a rendőrség által készített tíz legkeresettebb "magyar" bűnöző listáján is. Az alvilág bankáraként is emlegették, ám ezt Lakatos újságírók előtt többször is visszautasította.

Az ügyészség véleménye szerint a vádlott személyi szabadságának enyhébb korlátozása továbbra sem indokolt, ezért a letartóztatás ismételt elrendelését indítványozta. A kényszerintézkedés ügyében a Kúria határoz. A következő bírósági tárgyalás októberben lesz.