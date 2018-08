Anyaország :: 2018. augusztus 3. 16:06 ::

Beszántják a Heti Válasz maradékát is

Ügyvezetőváltásra hivatkozva megszüntetik a valasz.hu-t is, ahol eddig a nyomtatott Heti Válasz megszűnése után is megjelenhettek cikkek – közölte a kiadóvállalat. És bár eddig a Digitalstand felületén még megjelent a Heti Válasz digitális kiadása, továbbra is munkát adva a lap újságíróinak, a jövőben ez a felület is megszűnik. A valasz.hu csak archívumként marad fenn – írja az Index.

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be – áll a közleményben. A csődeljárás alatt álló Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. online felületén, a valasz.hu-n folyó médiatartalom-szolgáltatás a mai nappal megszűnik – jelentették be.

Miután Simicska Lajos befejezte küzdelmét Orbán Viktor ellen, és elengedte médiumai dolgozóinak kezét is, az volt a hivatalos álláspont, hogy a Heti Válasz elméletben tovább működhet, amennyiben sikerül befektetőt találni Simicska helyett. Ez a lehetőség a jelenlegi lépéssel nyilván nem él már.

Csütörtökön már az is kiszivárgott: a Heti Válasz romjain, fideszes minisztériumi felülettel a Mandiner című kormánypárti portálból csinálnának nyomtatott lapot.

Ugyanez a közlemény tájékoztat arról is, hogy 2018. augusztus 1-jével visszahívták Schlecht Csabát a Lánchíd Rádió Kft. ügyvezetői posztjáról, a társaság képviseletét az eddigi társügyvezető, Csizmadia József Benedekné önállóan látja el.