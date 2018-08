Anyaország :: 2018. augusztus 9. 08:11 ::

Vajna András 2 millió dollárból megtartott húszezret, a többit Andrew G. Vajna Las Vegasba vitte

Vajna vagyonkezelője többet fizet a cégvezetőknek, mint amennyit Orbán miniszterei keresnek - írja a 24.hu.

A média-, film- és kaszinóguru "Andy" Vajna részvénytársasággá alakítja fő vagyonkezelő holdingját, az AV Investments Befektetési Kft.-t. Akad bőven kezelnivaló, a producerből lett NER-oligarcha az előkelő 14. helyen áll a legvagyonosabbak toplistáján a Napi.hu által becsült 69 milliárd forintos vagyonnal.

Elég jól fizet az AV Investments Kft., legalábbis a mérlegbeszámolóhoz fűzött kiegészítő melléklet szerint 2017-ben a cégvezetőknek 170 518 dollár tiszteletdíjat fizettek ki. Ez 276 forintos árfolyammal számolva 47 millió forint.

Még ha háromfelé kell osztani, fejenként akkor is több, mint az Orbán-kormány csúcsain, a minisztereknek ugyanis csak évi 13,2 millió forint a hivatalos apanázsuk. A vagyonkezelő holdingnál amúgy három ügyvezető szerepel a nyilvántartásban: Vajnán kívül Kovács Andrea, valamint a Las Vegas-i illetőségű Samuel Russell Falconello.

Ő Vajna régi harcostársa, bő két éve vezeti az AV Investments Kft.-t. Falconello korábban több magyarországi Vajna-érdekeltség felügyelőbizottságában is felbukkant, a luxemburgi bejegyzésű Las Vegas Casino S.a.r.l.-ben pedig Vajna ügyvezetőtársaként tűnt fel. Utóbbi cég magyarországi leánya nyerte el a budapesti kaszinókoncessziókat. És az öt kaszinó egyre több nyereséget fial Vajnának, tavaly már 7 milliárd forintnál is többet kaszált velük:

A vagyonkezelőnél nagy sürgés-forgás amúgy nem lehet, legalábbis a létszámadatoknál 2 fő munkavállalót említenek, akiket heti 20 órás munkaviszonyban foglalkoztatnak. Annál több lehet a papírmunka: 308 215 dollár a kimutatott jogi, tanácsadói és számviteli-könyvvizsgálói költség, ez a legnagyobb tétel a cég anyagjellegű ráfordítások között.

Az AV Investments Kft. mérlegében 344 ezer dollár árbevételt tüntetett fel, pénzügyi műveletekből 14,9 millió dollár bevétele származott, zömmel a leánycégektől kapott osztalékból, az adózott eredménye pedig 12,3 millió dollár, vagyis mintegy 3,2 milliárd forint volt 2017-ben. A profit nagyobb részét eredménytartalékba helyezték, de jutott belőle így is Vajnának osztalékágon bő félmilliárd forint.

Év közben osztalékelőleget fizetett a cég: 20 ezer dollárt személyesen Vajnának, 1,98 millió dollárt pedig a Las Vegasban bejegyzett Cinergi Picture Entertainment Inc. számára.

Az erről szóló taggyűlési határozatot Vajna kétszer is aláírta: egyszer Vajna András Györgyként, egyszer pedig Andrew G. Vajnaként, mint a Cinergi Picture képviseletében jelenlévő igazgató. Így kellett lennie, hiszen az AV Investments Kft.-t formálisan két tulajdonos jegyzi, a mérlegbeszámoló adatai alapján az üzletrészek 90 százalékát maga Vajna András György, 10 százalékát pedig a Cinergi Picture Entertainment Inc. birtokolja. A többségi tulaj Vajna András György szavazatával vihette a bő félmilliárd forintot Andrew G. Vajna Las Vegasba. Az AV Invetments Kft.-t egyébként Vajna a birodalma magyarosítási akciója során vette a nevére, eredetileg két amerikai cég alapította, a Delaware-ban bejegyzett AGV Invesments LLC, és a nevadai Airborne Charter Inc. Az osztalék útvonalát azonban a váltás úgy tűnik, nem befolyásolta.

A négy éve működő AV Investments Kft. könyveiben közel másfél tucat cégben meglévő, összesen 21,5 millió dollárnyi (csaknem 6 milliárd forint) részesedését tüntette fel a múlt évben. Közülük a legnagyobb tétel a luxemburgi AV Investments S.A. 100 százalékos részesedése, de a leányvállalatai közé tartozik a Tv2 megvásárlásában fő szereplő Magyar Broadcasting Co. Zrt., a Vajna-Tv-nek beszállító IKO Holding Kft., vagy a rádióüzemeltető Radio Plus Kft., illetve a luxuséttermet működtető Buno Kft. is.

Október végére tervezik a társaságiforma-váltást, az átalakulási mérleg tervezete alapján az AV Investments zrt-ként 14,4 millió dollár saját tőkével kezdi majd meg a működését, jegyzett tőkéje 50 millió dollár lesz, kötelezettségei pedig 21,7 millió dollárt tesznek ki, döntően a kapcsolt vállalkozásokkal szemben.