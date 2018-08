Anyaország, Cigánybűnözés :: 2018. augusztus 16. 11:20 ::

Újjáéled a cigányterror Siófok környékén: Sztojka századmagával jár "piknikezni"

Amióta kijött a börtönből, hajnalba nyúló mulatozások, esküvői készültség és súlyos emberek társasága jellemzi Sztojka Iván életét. A napokban Siófokon hívtak rájuk rendőrt – írja a Bors.

A lap szerint Siófokon rettegnek az emberek, mióta Sztojka Ivánt kiengedték. Vasárnap este egy több mint százfős társasággal látogatott ki az Aranypartra, hogy "piknikezzenek". A helyiek elképedve figyelték a bandát, helyszíni beszámolók szerint több rendőrségi kocsi is kint állt, hogy felügyelje a kialakult helyzetet.

– Sztojkáék nagyon sokan voltak, busszal jöttek. A család fizette az egész összejövetelt. Ettek, ittak, mulatoztak, ment a hangoskodás. Sztojka később itt maradt az ismerőseivel, akik sátrat is hoztak magukkal. Hatalmas koszt csináltak, ezért a lakók rájuk hívták a rendőröket. Én is itt voltam azon az éjjelen. Minden este tele van ez a hely drogdílerekkel, prostituáltakkal, de most hatalmas rendőri készültség volt itt hétvégén. Régóta ismerem Ivánt, nagykanállal falja az életet, mióta kiszabadult – mondta egy éjszakában ismert helybéli.

A bulvárlap megkeresésére a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy vasárnap este egy bejelentést követően a helyszínre vonultak, de rövid igazoltatás után megállapították, hogy nincs szükség intézkedésre.

Pár évvel ezelőtt is történt egyébként egy emlékezetes eset, amikor ugyancsak az enyingi cigánybűnözők több százan bevették az ismert siófoki sé­tányt. Ha­talmas tö­meg­ként vonultak vé­gig, hogy jelezzék a helybélieknek, ki az úr a házban.



Vasárnap az Aranypart füves részén (fent) „piknikeztek” Sztojkáék. Az enyingi banda 2008-ban demonstratív felvonulást tartott Siófokon (lent) Fotó: Zsolnai Péter

Eltartja Zsanettet - senki nem kérdezi, hogy miből

Az is kiderült, hogy Sztojka a mulatozások mellett nagy napra készül: szeretné feleségül venni élettársát, Zsanettet.

– Iván nagyjából egy hónapja jött ki a börtönből. A szerelme akkor mondott fel a munkahelyén, mert Iván eltartja őket. Valószínűleg egy közeli csárdában fogják tartani a lakodalmat, vagy pedig Enyingen. Nagy buli lesz, úgy tudom, a szabadulóbulin egy vagyont kalapoztak össze Ivánnak, a kocsi mellé – mondta egy másik informátor.

Korábban írtuk: