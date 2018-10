Anyaország :: 2018. október 16. 17:18 ::

Nem Demeter Márta lesz az LMP zsenije: kétéves gyereket tévesztett össze Orbán lányával

Mivel a kormány határozottan cáfolta, hogy Orbán Viktor lányát hozta volna haza egy honvédségi repülő Ciprusról, az Azonnali ismét felhívta Demeter Mártát, aki erről tett fel kérdést a honvédelmi miniszternek. Az LMP női társelnökségére aspiráló politikustól megkérdezték azt is, hogy még mindig alkalmasnak tartja-e magát a feladatra.

"Ha azt állítják, hogy egy katona meg egy családja jött haza Ciprusról a honvédségi repülőgépen, hozzák nyilvánosságra azt az iratot, amelyből kiderül, hogy ezt engedélyezte az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka!" – mondta Demeter.

Az Origó szerint ugyanis egy Orbán L. nevű százados kétéves kislányát, Flórát hozták haza Ciprusról, és nem a miniszterelnök Flóra nevű lányát, amint azt az LMP-s képviselő a honvédelmi miniszternek benyújtott írásbeli kérdésében állítja. Mindössze arról volt szó, hogy egy ciprusi magyar katonai kontingenst cseréltek le, a hazatérő katonák egyike kapott engedélyt arra, hogy a géppel utazzon családja.

Demeter Márta viszont úgy véli, hogy amíg az iratok nem nyilvánosak, ez egyelőre csak "magyarázkodás".

Demeter Márta arra a kérdésre, hogy hányas volt matekból, kiszámolta-e az utas életkorát, hiszen a miniszterelnök lánya tizenéves, azt válaszolta: felmerül a kérdés, hogy hány Orbán Flóra kaphatott engedélyt egy ilyen útra.

Ugyanakkor megismételte: ha azt állítják, hogy nem a miniszterelnök lányáról van szó – amit mint hangsúlyozta: egyelőre csak az Origó írt, nem a honvédelmi vagy belügyi tárca –, akkor legyenek nyilvánosak az engedélyezésről szóló iratok.

Demeter Mártának, aki az egyedüli jelölt az LMP női társelnöki posztjára, a lap azt is felvetette, hogy ha tévedett, akkor alkalmasnak tartja-e magát LMP-társelnöknek. Erre úgy reagált: ő tisztességgel dolgozik a jövőben is, ugyanúgy, mint eddig is. Iratbetekintésen járt, amit ott látott, azt megkérdezte a belügy- és a honvédelmi miniszterektől, akiknek továbbra is várja a válaszát.

Közben újabb levelet kaptunk a Kormányzati Tájékoztatási Központtól:

Tisztelt Szerkesztőség! Ezúton figyelmükbe ajánljuk az alábbi hírt. Üdvözlettel:

Kormányzati Tájékoztatási Központ

Origo: nem a kormányfő, hanem egy százados lánya utazott haza Ciprusról katonai repülővel

Budapest, 2018. október 16., kedd (MTI) - Nem Orbán Viktor kormányfő lánya, hanem egy Cipruson szolgálatot teljesítő magyar katona lánya utazott haza Ciprusról katonai repülővel - tudta meg az Origo kedden. A HM megerősítette az MTI-nek a portál információját.

Az Origo kedden azt írta: Orbán Flóra egy a miniszterelnök vezetéknevével megegyező nevű tiszt kétéves kislánya. A nyár folyamán Cipruson szolgálatot teljesítő Orbán L. századost látogatta meg családja, felesége és a kétéves kislánya.

A cikkben kiemelték: "ismét egy aljas hazugság jelent meg egy balliberális fake news portálon Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban".

Mint kifejtették: magyar katonák az ENSZ misszió keretein belül, több mint egy évtizede teljesítenek szolgálatot Cipruson. A Magyar Honvédség ezért katonai repülőgépeket szerzett be, hogy a kontingenseket szállítani tudják Ciprus és Magyarország között.

A nyáron Cipruson szolgálatot teljesítő parancsnok családja katonai repülővel tért haza a kiküldetésből - írta az Origo, kiemelve: a parancsnok - a NATO szabályoknak megfelelően - engedélyt kért családja szállítására, s azt meg is kapta a Magyar Honvédségtől. Kétéves kislánya, Flóra is a repülőgépen utazott. "Ő volt tehát az a kislány, akiről az LMP országgyűlési képviselője, Demeter Márta azt állította, a miniszterelnök lánya".

Demeter Márta betekinthetett a repülési iratokba. A portál szerint tehát az LMP-s képviselő tisztában volt vele, hogy a gép katonai repülést teljesített, így katonákat és családtagjaikat szállította, mégis "útnak indította az álhírt".

Ezt egyes médiumok úgy vették át, hogy nem kérdezték meg a kormány álláspontját, csak leközölték a hazug cikket - írta az Origo, megjegyezve: "így működik ma az álhírgyártás az ellenzéki oldalon".

Az MTI megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium azt írta: Demeter Márta valótlanságokat állít, "hazudik". Kijelentései egyben sértőek a katonákra nézve is - írták. A képviselő ahelyett, hogy a hivatalos iratbetekintés alkalmával az általa szenzációnak vélt kérdésben megkérdezte volna a szakembereket, "kétes értékű politikai haszonszerzés céljából boszorkányüldözést hajt végre" - tették hozzá.

A HM azt írta, hogy a miniszterelnök vezetéknevével egyező nevű tiszt egyéves külszolgálaton tartózkodott Cipruson. Ez idő alatt - a százados saját költségén - a felesége és a miniszterelnök egyik lányával azonos nevű kislánya is kint tartózkodott - jelezték, hozzátéve: ez a jogszabályi előírásoknak megfelel, mivel saját költségén bármely katona kiviheti a családját külszolgálatra a szabályzók betartása mellett.

A katonatiszt családja egy kiképzési repülést folytató géppel tért haza, amire egyébként engedélyt kért és kapott is a honvédség illetékeseitől. Mindezen kérelem teljesítése nem ütközik szabályzókba, semmilyen többletköltséggel nem járt a honvédség számára - fejtette ki a HM.

A Magyar Honvédség Airbus A319-ese (fotók: MTI)

„A kecskeméti repülőbázison tett iratbetekintésem során kiderült, hogy a Honvédség által vett egyik Airbus A-319-es repülőgéppel kiképzőrepülés keretében utazott szeptember elején Orbán Flóra” – állítja Demeter Márta, az LMP országgyűlési képviselője egy kedden beadott írásbeli kérdésében.

Eszerint a miniszterelnök lányát a ciprusi Pafoszról vitte el a gép, az utasok szállítását az Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) parancsnoka engedélyezte.

Demeter Benkő Tibor honvédelmi minisztert az alábbiakról kérdezi:

1. Miért szállíthatja a Magyar Honvédség Airbus repülőgépe kiképzőrepülés keretében a miniszterelnök lányát, aki semmilyen közjogi tisztséget nem visel, hivatalt nem tölt be?

2. Ki adott utasítást az ÖHP parancsnokának az említett utas szállításának engedélyezésére?

3. Hogyan engedélyezheti az ÖHP parancsnoka a miniszterelnök családtagjának utazását az Airbus A-319-es repülőgépen kiképző repülés keretében?

Az LMP-s képviselő a belügyminisztert is kérdezte a pafoszi repülőzés kapcsán. Pintér Sándortól az alábbiakat szeretné megtudni:

1. Nem tartja-e aggályosnak, hogy a Magyar Honvédség Airbus repülőgépe kiképzőrepülés keretében szállíthatja a miniszterelnök lányát?

2. Tudtak-e az illetékes szervek arról, hogy egy, a biztonsági szervek védelme alatt álló személlyel (adott esetben a miniszterelnökkel) egy háztartásban élő családtagot a Magyar Honvédség Airbus A-319-es repülőgépén kiképző repülés keretében utaztatnak?

Demeter Márta az Azonnali kérdésére elmondta: az iratbetekintésen az is kiderült, hogy a Pafoszról indult gép Budapestre ment.

Frissítés: