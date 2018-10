Anyaország :: 2018. október 23. 09:20 ::

Polgármester, regionális igazgató, megyei sajtófőnök, volt IT-alelnök a legújabb jobbikos távozók között

Volner János Fb-bejegyzésben összegzi a friss fejleményeket:

Ahogyan az várható volt, tovább oszlik a Jobbik: polgármester, regionális igazgató, megyei sajtófőnök, az IT volt alelnöke is távozik. A baloldali fordulatot végrehajtó pártvezetés magyarázata a szokásos: megy a mocskolódás, az árulózás, a Fidesz-ügynöközés - mintha az ilyesmi bármin is segítene. Időközben kosarat kapott a Jobbik balra tolódó vezetése az országgyűlési mandátumok mindössze 3 százalékát birtokló LMP-től is: a liberális párt szombati kongresszusa még a napirendről is levette a Jobbikkal való együttműködés kérdését. Majd ugyanazzal a lendülettel megválasztotta társelnöknek a Magyar Szocialista Párt volt országgyűlési képviselőjét, Demeter Mártát.

Kilép a Jobbikból a párt észak-magyarországi regionális igazgatója, Jámbor Márk. A kilépéséhez - mint írja - az utóbbi időszak botrányos és vállalhatatlan folyamatai vezettek.

Távozik a Jobbik frakciójának még júniusban is helyet biztosító kosdi polgármester, Kurdi Ferenc is. A település több fontos jobbikos rendezvénynek is otthont adott már - eddig. A pártnak alig maradt már polgármestere, ami személyes kudarc a korábban az önkormányzati munkát személyesen irányító Sneider Tamásnak és Hegedűs Lórántnénak egyaránt.

Szintén a kilépés mellett döntött a legjobban teljesítő megyei sajtófőnök, Seres Magdolna is. Ő sem egyedül, ahogyan hozzám hasonlóan megfogalmazta: "Döntésemmel senkit nem befolyásoltam, nem kértem, hogy kövessenek, azonban vannak követőim és a napokban csatlakoztak szándékomhoz".

A kiemelkedően tehetséges Fügedi Richárd, az Ifjúsági Tagozat volt alelnöke, mezőkövesdi képviselő is távozott. Mint írta, az eszmeiség elhalványult, az általa tisztelt emberek el lettek távolítva és "aki az igazságot kimondja annak betörik a fejét".

Lassan el kellene gondolkodnia a Jobbik vezetésének azon, jó-e az irány, vagy továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy az autópályán szembejövők tömegével van probléma...