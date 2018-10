Anyaország :: 2018. október 23. 19:15 ::

A komáromi Jobbik kemény magja és IT-sei a nemzeti ünnepre időzítették kilépésük bejelentését

Alább olvasható a komáromi alapszervezet és az ifjak közleménye:

A Komáromi Jobbik Alapszervezetének hét tagja közösen meghozta döntését: kilépünk az alapszervezetből és visszaadjuk párttagságukat is a Jobbiknak. Elhatározásunkat azért hoztuk meg közösen, mert a kezdetektől együtt építettük a Jobbikot városunkban. Nekünk az összetartozás, a bajtársiasság mindennél többet ér, ezért is vártuk meg, míg mindannyiunk meghozza ezt a nagyon is fájó elhatározást. Ezután is együtt fogunk harcolni a nemzeti radikalizmusért.

Volner János, Apáti István és Fülöp Erik távozásával mindannyiunk számára világossá vált, hogy a Jobbik számunkra menthetetlen.

Kijelentjük, hogy a megszellőztetett pénzügyi visszásságokról mi is a sajtóból értesültünk, soha semmi közünk nem volt hozzá.

Számunkra vállalhatatlan folyamatoknak, történéseknek nem kívánunk többé részesei lenni. Önkormányzati képviselőnk és egyben volt választókerületi szervezőnk, Babják Csaba függetlenként képviseli a közösen megfogalmazott önkormányzati választási programunkat a városi képviselő-testületben a ciklus végéig.



Egy korábbi plakát - akkor még megfért egy mondatban a Jobbik neve és a tisztesség szó...

A még megmaradt néhány tagnak sok sikert kívánunk, amennyiben a visszatérítés szélmalomharcát a jövőben meg akarják vívni, viszont a balliberális irányvonalhoz való asszisztálás esetében ők maguk számoljanak el saját lelkiismeretükkel!

Mindannyian kérjük felvételünket a Mi Hazánk Mozgalomba!

Bejelentésünket nemzeti ünnepünk dátumára időzítettük, ezzel is fejet hajtva 1956 hősei előtt.

A Komáromi Jobbik volt "kemény magja"

Hosszas és alapos mérlegelések után a Jobbik Komáromi Ifjúsági Tagozata, a Jobbik Komáromi Alapszervezetével karöltve úgy döntött, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Jobbik Magyarországért Mozgalom munkájában.

A mai nappal (2018. 10. 23.) kilépünk a Jobbik Komáromi Ifjúsági Tagozatból, és megszüntetjük egyéni tagságunkat is. Úgy gondoljuk, hogy Volner János, Apáti István és Fülöp Erik távozása a pártból végérvényesen megszüntette annak a lehetőségét, hogy a Jobbik újra valódi nemzeti radikális párt legyen.

Kijelentjük, hogy a megszellőztetett pénzügyi visszásságokról mi is a sajtóból értesültünk, soha semmi közünk nem volt hozzá.

Számunkra fontos a közösség és a bajtársiasság, ezért a továbbiakban is együtt fogunk harcolni a nemzeti radikalizmusért.

Fájó szívvel hoztuk meg ezt a nehéz döntést, de a most zajló folyamatok számunkra a továbbiakban vállalhatatlanok.

Tagozatunk egyetlen tagja döntött úgy, hogy továbbviszi az IT zászlaját. Neki ehhez sok sikert kívánunk!

A többiekkel pedig kérjük felvételünket a Mi Hazánk Mozgalomba!

Bejelentésünket nemzeti ünnepünk dátumára időzítettük, ezzel is fejet hajtva 1956 hősei előtt.

A volt Komáromi IT "harcos amazonjai"