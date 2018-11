Anyaország :: 2018. november 7. 17:04 ::

Medián: a Fidesz visszaszerezte elveszített szavazóit

Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.

A korábbi, szeptemberi felmérés kimutatta, hogy a kormánypárt a tavaszi választást követő szárnyalás után valamelyest visszaesett, jó pár szavazója elbizonytalanodott, és mindent egybevetve a teljes szavazókorú népesség körében 4 százalékponttal kevesebb támogatója volt, mint májusban.

Októberre azonban a helyzet ismét jelentősen változott: a Fidesz nemcsak ledolgozta a veszteségét, hanem újabb támogatókat tudott maga mellé állítani, és így most még annál is többen szavaznának rá, mint ahányan a tavaszi választás után állították ezt.

Ezzel szemben – egyetlen kivétellel – minden ellenzéki párt szavazótábora csökkent (vagy legfeljebb változatlan maradt) szeptember óta. A kivétel a Momentum, amely hajszálnyival erősödött, és ezzel – a Medián felméréseinek történetében először – megelőzi az LMP-t.

A sima szavazatarányon túl több további adat is a Fidesz fölényét mutatja.

Először is az, hogy a kormánypárt szimpatizánsainak 67 százaléka mondja magát biztos szavazónak, az ellenzéki pártok támogatói körében ez az arány szignifikánsan kisebb, 63 százalékos.

Politikusok népszerűsége

Ami a vezető politikusok népszerűségét illeti, abban is hasonlóan alakulnak az erőviszonyok. A lista felső régiójában csupa fideszes vagy a Fidesz által pozícióba állított személy található, közülük Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester még népszerűbb is lett, mint egy hónapja volt. Az ellenzékiek közül – nem először – egyedül Karácsony Gergely Párbeszéd-vezető, zuglói polgármester került a legkedveltebb tíz politikus közé.

Ő annak köszönheti ezt, hogy a Fidesz- és a Jobbik-szavazók bő egyötöde is szívesen látná „fontos politikai szerepben”. Karácsony korábban gyakran fej fej mellett állt a népszerűségi listán Szél Bernadett-tel, de az utóbbinak most, immár pártonkívüliként, csak 23 pontos a tetszési indexe.

A másik korábbi LMP-társelnök, Hadházy Ákos 28 százalékot kapott, és ezzel a parlamentben függetlenként dolgozó mindkét korábbi LMP-s vezető jobban áll, mint utódjuk, Keresztes László Lóránt jelenlegi társelnök. Őt csak a szavazókorú népesség 42 százaléka ismeri, és mindössze a 14 százalékuk tartja fontos politikai szerepre alkalmasnak (Demeter Mártát csak az októberi Medián-felmérés után választották meg társelnöknek).

A függetlenek általában sem szerepelnek rosszul. Gémesi György gödöllői polgármester például 24 pontos országos népszerűségével nagyjából a lista középmezőnyébe kerülne. Márky-Zay Pétert a népesség növekvő aránya, 73 százaléka ismeri. Ez talán azzal is magyarázható, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester hangos konfliktusokat is vállal, és ha emiatt a múlt hónapban 6 százalékponttal csökkent is a támogatottsága, a jelenlegi 32 százalékkal még mindig a kedveltebb politikusok közé tartozik.

Módszertan

A felmérést 2018. október 12–17. között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, az ország több mint 100 településén véletlenszerűen kiválasztott 1200 felnőtt állampolgár személyes megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a minta pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±2–5 százalék.

(HVG nyomán)