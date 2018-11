Anyaország :: 2018. november 8. 08:44 ::

Mészáros cégei elkezdték bekebelezni az egykori Simicska-birodalmat

Alig telt el néhány hónap azóta, hogy a korábban nagyvállalkozóként és médiatulajdonosként emlegetett Simicska Lajos szinte minden érdekeltségét eladta, máris megjelent a színen Mészáros Lőrinc, és a hozzá köthető cégek elkezdték felvásárolni a korábbi Simicska-vállalkozásokat – írja a Direkt36.



Az oknyomozó portál szerint minden egy mezőgazdasági céggel kezdődött: a cégbíróságon fellelhető iratok szerint a Mezort Zrt. október 25-én került egy Vörös József nevű ügyvéd tulajdonába, aki több szálon is kötődik Mészároshoz, valamint Orbán Viktorhoz.

Vörös korábban maga ismerte el, hogy Mészáros Lőrincet képviselte egy földvásárlási árverésen, és ő a jogi képviselője annak az Orbán Viktor által alapított és Mészáros Lőrinc által vezetett alapítványnak, amely a felcsúti Puskás Akadémiát működteti.

A Mezort Zrt. egy több cégből álló vállalat, amely tavaly mintegy 2,5 milliárd forint bevételt termelt. Azt nem tudni, hogy Vörös pontosan mennyit fizetett a cégért, és azt sem tudni, honnan volt rá pénze. Az Opten cégnyilvántartás szerint ugyanis Vörös jelenleg egyetlen más cégnek, a VRS Gold Kft-nek a közvetlen tulajdonosa, amely kétéves működése alatt egy forint bevételre sem tett szert.

Simicska júliusban adta el érdekeltségeit egykori üzlettársának, Nyerges Zsoltnak, de már akkoriban megjelentek olyan hírek, hogy ő csak közvetítő szerepet tölt be, és a cégek idővel Mészáros köréhez kerülnek majd. Ennek első lépése most a Direkt36 szerint a Mezort tulajdonosváltása, de több, a cégbirodalom ügyeit ismerő forrás szerint hamarosan sorra kerül majd a többi érdekeltség – köztük a sokáig zászlóshajónak számító Közgép – is. Az oligarcha a 90-es évek elejétől segítette a Fideszt, a szoros szövetség 2014-ben bomlott fel, ezután Simicska piaci hatalma is kezdett megroggyanni.

(HVG nyomán)