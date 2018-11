Anyaország :: 2018. november 10. 20:42 ::

Volner: Gyöngyösi, Hegedűsné és Farkas is a Jobbikkal fizetteti a kocsiját 8 éve - Sneider barátnőjének jár a millió

A Jobbik képviselői nem ücsöröghetnek "éhbérért" a Parlamentben, sőt a tiszteletdíj mellé járó, gyakorlatilag korlátlan üzemanyagkártya sem elég nekik: még magát a gépkocsit is a Jobbiktól igénylik, a párt pénzéből - derül ki Volner János legújabb bejegyzéséből, amellyel a jobbikos magyarázkodásokra és vádakra reagált.



Megtörtént a hét legbénább leleplezése: Gulyás Balázs, Vona Gábor korábbi tanácsadója az ATV-ben követte el. Először is meg szeretném őt nyugtatni: egy magánlevél nyilvánosságra hozatalával átlépett ugyan egy sajtóetikai határt, de éppen ezért minden bizonnyal alkalmazni fogja őt a Jobbik pénzéből finanszírozott Alfahír. Ha ezek után ciki, maximum beszámláz majd helyette valaki más, ahogyan Sneider Tamás felesége helyett is K. Ákos ügyvéd úr számlázgat mostanában.



Vona megmondóembere azt állította luxusfizetés járt egy jogásznak és én luxusautót használhattam. Akkor tisztázzuk: valóban luxusjuttatásnak számít-e egy nettó 230 ezer forintos jogászi munkabér, ahogyan azt a Jobbik sajtótájékoztatóján állították? Az általam igényelt teljes munkabérköltségnek ugyanis ennyi a nettó összege. Mivel ezt ezek szerint a Jobbiknál sokallják, kénytelen vagyok egy-két példát felhozni, hogy legyen mihez viszonyítani. Vona megmondóembere azt állította luxusfizetés járt egy jogásznak és én luxusautót használhattam. Akkor tisztázzuk: valóban luxusjuttatásnak számít-e egy nettó 230 ezer forintos jogászi munkabér, ahogyan azt a Jobbik sajtótájékoztatóján állították? Az általam igényelt teljes munkabérköltségnek ugyanis ennyi a nettó összege. Mivel ezt ezek szerint a Jobbiknál sokallják, kénytelen vagyok egy-két példát felhozni, hogy legyen mihez viszonyítani.

Mint azt nem is merték cáfolni, Sneider Tamás feleségének Vona Gábor jóvoltából havi 1 millió forint ütötte a markát. Volt, hogy egyetlen helyen is megkeresett ennyit a párt négy különböző kifizetőhelye közül. Mivel Szilágyi György jobbikos képviselő szerint én ezt soha nem kifogásoltam, kénytelen vagyok arra az elnökségi ülésre emlékeztetni, amikor kiderült az ügy: Toroczkaival majdnem hanyatt estünk, amikor ezzel szembesültünk. Korábban csak azért nem tudtunk róla, mert több kifizetőhelyre volt eldugva Sneider feleségének havi milliója - így nem volt olyan kellemetlen, mert nemhogy az újságírók nem tudtak utánajárni, de még mi, Vona Gábor bizalmi körébe soha nem tartozó elnökségi tagok sem tudtunk róla. Ha egy 2010 óta a Jobbiknál foglalkoztatott jogász nettó 230 ezer forintos bérköltsége a Jobbik vezetői szerint luxusjuttatás, akkor a havi 1 millió vajon micsoda?

De nem csak a jogászok kerestek ilyen jól, vegyük például Sneider Tamás mai napig a Jobbiknál foglalkoztatott barátnőjét, Kilián Alexandrát (a párt országgyűlési képviselőjelöltjét). Nála vajon rendben vannak a havi több mint 1 milliós szerződések? Miben volt ennyire profi Alexandra, ha szabad érdeklődnöm? Különösen izgalmasak ezek a hölgyeknek juttatott milliós pénzek annak ismeretében, hogy Sneider Tamás éppen a héten tartott sajtótájékoztatót, ahol a "keresztény alapokon nyugvó adópolitika" nevében nagy hangon követelte az 1 millió forintnál magasabb bérek kőkemény megadóztatását. Micsoda szemforgató, álkeresztény szélhámosság ez?! Ha esetleg pereskedni akarnak, készséggel állok elébe: eddig is igazoltam minden szavamat és ezután is fogom.

Aztán itt van az általam igényelt Skoda Octavia kérdése. A 22 fős parlamenti frakció 11 bérelt autóval jár, az elnökség tagjai közül Gyöngyösi Márton, Farkas Gergely, Hegedűs Lórántné 8 éve a frakció által bérelt autókat használják. Lássanak csodát: éppen az enyém minősült luxusjuttatásnak, miközben az általam használt Octavia volt a legolcsóbb, hiszen nekem - az autókat leszóló kollégáktól eltérően - frakcióvezetőként a használt, olcsón bérelt autó is megfelelt. Nem úgy, mint Sneidernek és Vonának, nekik a Superb mellé sofőr is járt. De nem én béreltettem magamnak havi 400 ezer forintért fekete Volkswagen tárgyalóbuszt sem, hogy hasonlítsak Orbán Viktorra úgy, hogy a bérelt limuzin is megmaradt mellette (hanem Vona Gábor). Nem is engem kísérgettek ide-oda a semmihez nem értő, de piszok jól fizetett miniszoknyás kolleginák, mert ilyesmire sem volt igényem. Vérlázító az a karaktergyilkos hazugságkampány, amit ellenem folytatnak és senki ne várja, hogy illedelmesen csendben maradok és nem fogom magamat az alantas támadásoktól megvédeni!

Mondtam már? Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű! :)

