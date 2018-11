Anyaország :: 2018. november 21. 16:17 ::

A Jobbik szerint Juncker bandájának kellene eldöntenie, kinek adhat menekültstátuszt Magyarország

Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri Nikola Gruevszki ügyében a Jobbik – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján a párt frakcióvezető-helyettese, Gyöngyösi Márton. A Jobbik arra kíváncsi, hogy a testület szerint Macedónia – mint az EU-tagság várományosa – igazságügyi intézményei, törvényhozása megfelelnek-e az unió elvárásainak.



Fotó: Sneider Tamás Fb-oldala

Gyöngyösi szerint ha Macedónia kiállja a jogállamiság tesztjét, akkor Magyarországnak mérlegelés nélkül ki kell adnia Gruevszkit országának. Emlékeztetett, a volt macedón miniszterelnököt két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték korrupciós bűncselekmény miatt, útlevelét is bevonták, mégis átjutott Magyarországra, és még menekültstátuszt is kapott, ez pedig a Jobbik szerint nem lehet véletlen. Gyöngyösi szerint több kormánytag is személyesen találkozott Gruevszkivel, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig nemcsak jelen volt, de fel is szólalt a volt miniszterelnök pártjának kampányrendezvényén.

Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője szerint a kormány kommunikációja kaotikus, tele van félrevezetéssel. A politikus azt mondta, a nemzetbiztonsági bizottság keddi ülésén megpróbálták tisztázni az ügyet, azt szerették volna tudni, hogy a titkosszolgálatoknak és a külügynek milyen szerepe van az ügyben. Nem sokkal később Mirkóczki levelet kapott a külügytől, amelyben az áll: sem a tárcának, sem a titkosszolgálatoknak nincs információja az ügyről, ezzel szemben a külügyminiszter ma már elismerte, hogy Gruevszkit magyar diplomaták szállították Magyarországra. A politikus szerint ez is azt mutatja, hogy a kormányzat hazudik a volt macedón miniszterelökkel kapcsolatban - írja a HVG.

Frissítés: úgy tűnik, elmarad a szovjet brüsszeli segítség



A Jobbik bejelentette, hogy az Európai Bizottsághoz fordul a Gruevszki-ügy miatt, de a Bizottság pont ezzel egy időben írta meg az Azonnalinak , hogy nem szabad átpolitizálni az ügyet, azt várják el minden féltől, hogy szigorúan a szabályokkal összhangban cselekedjenek. A Bizottság szerint egyébként Macedónia egyre jobb jogállam.

Mint ismeretes, a magyar kormány azt állítja, jogi, és nem politikai kérdésnek tekinti, hogy a korrupcióra ítélt, börtönbüntetése elől Magyarországra szökött macedón exminiszterelnök, Nikola Gruevszki menekültstátuszt kapott Magyarországon – mindezt rekordgyorsasággal, öt nap alatt, úgy, hogy Magyarország egyébként biztonságos országnak tekinti Macedóniát.

Gruevszki arra hivatkozott a kérelmében, hogy nem kapna tisztességes eljárást, és koholt vádak miatt akarják börtönbe csukni. Ezt a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a jelek szerint el is hitte neki, bár apró baki a történetben, hogy a hivatalvezető épp fél órával azelőtt ígért hosszadalmas eljárást, hogy az általa vezetett hivatal rámondta volna az áment Gruevszki kérelmére.

A magyar állam logikus módon egyébként többé-kevésbé rendes jogállamnak kellene hogy tekintse Macedóniát elvileg, hiszen Szijjártó Péter külügyminiszter az utóbbi pár évben – már Gruevszki bukása után – többször tett olyan nyilatkozatot, hogy fel kell gyorsítani az EU balkáni bővítését, és mielőbb meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Macedóniával. Ennek ellenére úgy tűnik, a bíróságukban mégsem bíznak.

Az Azonnali megkérdezte tehát a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottságot, hogy mit szólnak hozzá, hogy egy tagjelölt országban jogerősen elítélt bűnözőt menedékjogban részesítenek egy EU-tagállamban, ráadásul pont egy olyanban, amely - egyébként nagyon helyesen - hangosan kiálll a migránsok befogadása vagy unión belüli szétosztása ellen. Tolerálja-e ezt az EU, és a Bizottság beszélt-e, vagy tervez-e beszélni a magyar kormánnyal az ügyben? - kérdezte Ungár Péter lapja.

Csakis a tagállamokra tartozik

A Bizottság szóvivőjétől azt a választ kapták, hogy tisztában vannak a Gruevszki-üggyel, de a vonatkozó uniós jogszabályok alapján csakis a tagállamokra tartozik az egyéni menekültkérelmek megvizsgálása, és a döntés róluk.

Azt viszont mindegyik féltől elvárják, hogy szigorúan a szabályok alapján járjanak el, anélkül, hogy átpolitizálnák az ügyet, a jogállamiság ugyanis a tagállamokban és a tagjelölt államokban is irányadó uniós alapelv, írták. A végén azért azt is megjegyezték, hogy évekig tartó visszaesés után Macedónia szépen fejlődik a jogállamiság területén a Tanács 2018 júniusi megállapításai szerint.

A Bizottság nem válaszolt kifejezetten arra a kérdésre, hogy fognak-e beszélni a magyar kormánnyal a Gruevszki-ügy miatt, de a figyelmükbe ajánlotta a bővítési biztos tweetjét, amiben Johannes Hahn azt írja, hogy magyarázatot vár Orbántól.

"Azt fogja jelenteni, hogy igaza van a magyar kormánynak"

A bizottsági válasz megérkeztével egyidőben tartott rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztatót a Jobbik szerdán. Itt a párt frakcióvezetője, Gyöngyösi Márton arról beszélt, hogy az Európai Bizottsághoz fordul, hogy állást foglaljon a tekintetben, hogy Macedónia megfelel-e a jogállami kritériumoknak. Gyöngyösi szerint ha Macedónia kiállja a jogállamiság próbáját, úgy a menekültügyi eljárásokban elég világos helyzet előtt állunk, vagyis Gruevszkit ki kell adnia a magyar kormánynak.

Az Azonnali kérdésére, miszerint ha az Európai Bizottság egy esetleges vizsgálódást követően megállapítja, hogy gond van a macedón jogállamisággal, akkor van-e egyáltalán Gruevszki-ügy, Mirkóczki úgy válaszolt: ha ez így lesz, azt fogja jelenteni, hogy igaza van a magyar kormánynak, ám ha így lenne, akkor nem titkolóznának, és nem lenne ennyire kaotikus a kommunikációjuk. Gyöngyösi Márton pedig arról beszélt: az Európai Bizottsághoz intézett kérdésük arra fog irányulni, hogy vizsgálták-e a jogállami kritériumokat a macedón bíróságokkal kapcsolatban, mert ha igen, ennek tudatában kellett megadniuk a tagjelölti státuszt a balkáni országnak. Ha nem vizsgálták, akkor pedig elvárják ezt.

2. frissítés: a Mi Hazánk házon belül tisztázná

Alább olvasható a közleményük:



Támogatja a vizsgálóbizottság felállítását Gruevszki-ügyben a Mi Hazánk képviselői csoportja

A Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselői aláírásukkal támogatják azt az ellenzéki kezdeményezést, hogy az Országgyűlés hozzon létre vizsgálóbizottságot a volt macedón miniszterelnök ügyében a gyanús kérdések tisztázására. Fontos, hogy kiderüljön az igazság Gruevszki és az őt menekítő magyar kormányzat felelősségének ügyében is.

Magyarországnak az az érdeke, hogy nemzetközi hírnevén ne essen folt egy politikusbűnöző bújtatásával, ráadásul van már hazánkban így is rengeteg korrupt politikus, akikre többek közt dupla büntetést és teljes vagyonelkobzást irányoz elő a Mi Hazánk programja.

Dúró Dóra,

a Mi Hazánk Mozgalom képviselői csoportjának vezetője