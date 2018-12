Anyaország :: 2018. december 2. 09:27 ::

RTL Klub: elmegy a CEU, Bécsig meg sem áll

Eldőlt, Bécsbe költözik a CEU – értesült az RTL Klub.

Az egyetem vezetése máig adott határidőt a kormánynak arra, hogy aláírja a CEU budapesti működését garantáló nemzetközi megállapodást, ez azonban nem történt meg. A döntést az intézmény részéről hivatalosan nem erősítették meg, de hétfő délutánra nemzetközi sajtótájékoztatót hívtak össze.

A kormány az RTL kérdésére azt közölte: az egyetem ultimátumaival nem foglalkoznak. Szombaton tüntettek is az intézmény mellett: tiltakozók a budapesti Kossuth téren jelképesen eltemették az oktatás szabadságát.

Az intézmény nem nyilatkozik, hétfőre fórumra hívták az egyetem hallgatóit, és nemzetközi sajtótájékoztató is tartanak.

Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese korábban az InfoRádiónak arról beszélt: a CEU mindent megtett, hogy megfeleljen a magyar jogszabályoknak. A Bard College-ban a társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozó szakirányú továbbképzés folyik, New Yorkban pedig nemzetközi tanulmányokat oktatnak.

A kormány azt hangoztatja, hogy a Közép-Európai Egyetem marad. Enyedi Zsolt szerint ez félrevezető, mert egy egyetemi közösségről van szó, és a magyar részlegben jóval kevesebb program van akkreditálva, jelenleg körülbelül 10, míg az amerikai részben több mint 50.

Úgy fogalmazott, hogy a Közép-Európai Egyetem itt maradása nem jelent mást, mint az egyetem drasztikus megcsonkítását.

Orbán Viktor miniszterelnök viszont november elején a Kossuth rádióban, szokásos pénteki interjújában csupán blöffnek nevezte, hogy a CEU elmenne Magyarországról, mondván: a magyarországi működésüknek minden törvényi feltétele megvan.

A kormány 2017. március 28-án beadott egy módosító javaslatot a felsőoktatási törvényhez. Ez ugyan kiszűrné az áldiplomákat adó külföldi egyetemeket, de ellehetetlenítené a Soros György által alapított CEU magyarországi működését. A javaslat két új feltételt ír elő a CEU itteni működéséhez: legyen az USA-ban is kampusza, és szülessen államközi megegyezés az itteni tevékenységéről.

A törvényjavaslat ellen egyetemi oktatók, diákok és pártok mellett több ezer vezető külföldi közgazdász, tudós, és 15 Nobel-díjas is tiltakozott. Az USA budapesti követsége után az amerikai külügy is megvédte az egyetemet. 2017. április 4-én a parlament sürgősséggel szavazta meg a törvényt, és még meg is szigorították a határidőket. 2017. április 9-én több tízezren tüntettek a törvény ellen.



2017 áprilisától tüntetgetnek időnként a Soros-egyetem hívei és diákjai 2017. április 26-án az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mivel a módosítás korlátozhatja a szabad szolgáltatásnyújtás elvét. 2017. április 26-án az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mivel a módosítás korlátozhatja a szabad szolgáltatásnyújtás elvét.

2017 októberében bejelentették: a CEU oktatási tevékenységet végezhet a New York-i Bard College kampuszán, amivel megfelelhet az oktatási törvény módosításának. 2017. október 13-án Trócsányi László igazságügyi miniszter azt mondta: módosítják a törvényt, így a CEU egy év haladékot kaphat az új feltételek teljesítéséhez.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a kormányinfón azt mondta, a kormány garanciát adott, hogy az egyetem a jogszabályoknak megfelelően felsőoktatást folytathat.

Arra a kérdésre, hogy aláírja-e a kormány az együttműködési megállapodást New York állammal, azt mondta, „én nem látok New York-i látogatást Szijjártó Péter naptárjában a következő három napban". A végső ratifikációt az Országgyűlés mondja ki, mondta Gulyás.

Gulyás végig a Közép-európai Egyetemről beszélt, amikor azt említette, hogy a kormány garantálja, hogy a jogszabályoknak megfelelően működhetnek Magyarországon.

Az Index megkérdezte, hogy ezt a mondatot CEU-val is el tudja-e mondani, a kettő ugyanis két külön intézmény. Gulyás azt felelte, ezért fogalmazott pontosan, amikor Közép-európai Egyetemről beszélt.

