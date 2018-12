Anyaország :: 2018. december 12. 18:49 ::

Pert nyert a TASZ, mert a hatósági razzia "sérti a romák méltóságát"

Első fokon pert nyert a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) a Miskolci Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel szemben, amit a városvezetés "szegény- és cigányellenes intézkedései" miatt indított – írja közleményében a TASZ.

A Miskolci Törvényszék 2018. december 12-én kihirdetett ítélete szerint az önkormányzat és a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR) "megsértette a helyi romák emberi méltóságát, egyenlő bánásmódhoz való jogát" a "szegénytelepeken" folytatott razziákkal, és egyéb "a romák elüldözését szolgáló" intézkedésekkel, ideértve az önkormányzat és polgármester nyilvános kommunikációját is.

A TASZ és a NEKI 2016 tavaszán indította a pert. Ezt megelőzően az alapvető jogok biztosa már a 2015 júniusában kiadott jelentésében jogellenesnek találta a "szegénytelepeken" 2011 óta folytatott összevont hatósági razziákat, és azok azonnali beszüntetésére szólította fel a városvezetést. Miután azonban ezt nem vették figyelembe, a "jogvédő" szervezetek a bírósághoz fordultak a miskolci cigányok "jogainak" érvényesítéséért, és "közérdekű" pert indítottak.

A felperesek azt is kérték a bíróságtól, hogy mondja ki: a Miskolci Önkormányzat különböző, cigányokat sújtó intézkedései (mint például az alternatív lakhatás biztosítása nélküli telepfelszámolás) és az azokhoz kapcsolódó retorika sértette a "miskolci romák egyenlő bánásmódhoz való jogát".

A mai napon kihirdetett ítélet azt is kimondta, hogy a miskolci önkormányzat a városban fennálló szociális problémákat, társadalmi feszültségeket "nem jogállami eszközökkel kezelte". A bíróság hangsúlyozta, hogy ez a per a legnagyobb volumenű "antidiszkriminációs" per ma Magyarországon, az ítélet 55 oldalas.

(HVG nyomán)