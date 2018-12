Anyaország :: 2018. december 15. 16:24 ::

Toroczkai: itt az ideje, hogy végre mi is utcára vonuljunk - külföldről irányított céltalan balliberális cirkusz helyett

Toroczkai László írja közösségi oldalán:

A Fidesz és a most ellene tüntető balliberális ellenzék együtt tolta be felemelt kézzel az EU-ba Magyarországot, a nemzetközi nagytőkét a végletekig kiszolgálva, és idézte elő azt a helyzetet, ami jelenleg van. Horvátországból például sokkal nagyobb arányban és többen vándoroltak ki munkát vállalni az EU nyugati felére, mint Magyarországról. A nemzetközi multiknak jó az, ami most az unióban van. Az már csak a mi szerencsétlenségünk, hogy a Fidesz hűbéruralmi rendszere tovább ront az éhbérért agyondolgoztatott magyarok helyzetén.

De hol vannak a magyar szakszervezetek? Franciaországban ennek a töredékéért is meg tudják bénítani az egész országot. A szakszervezetek helyett nálunk a Rothschild-bankház alkalmazottja, Macron által Párizsból gründolt Momentum és társai irányítják a tüntetéseket. A Fidesz nemzeti mázas, de mégis multiknak kedvező döntései lassan megágyaznak a nemzetközi felforgató erőknek ahhoz, hogy külföldi támogatással kitermeljék a maguk magyar- és keresztényellenes, vörös zászlós, erőszakos csapatait, akik elfoglalják az utcát, és olyan célpontokat találnak maguknak, mint most a Kossuth téri karácsonyfa.

Itt az ideje, hogy végre mi is utcára vonuljunk, de mi külföldről irányított céltalan balliberális cirkusz helyett, célravezető akciókat hajtunk végre, oda célzunk, ahova valóban kell.

(Részletek ma este)

