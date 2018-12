Anyaország :: 2018. december 18. 13:57 ::

Staudt Gábor visszaadja a mandátumát - a Jobbik pedig "újra erős"

Kedves Facebook követőim!

Az ősz folyamán jeleztem a Jobbik országos elnökségének, hogy nyomós magánéleti indokaim alapján a tavaszi ülésszaktól nem tudom ellátni országgyűlési képviselői feladataimat, ezért kértem, hogy gondoskodjanak mandátumom betöltéséről. Döntésemet nehéz szívvel hoztam meg, hiszen a Jobbiknak 2004 eleje óta vagyok tagja, 2006 óta minden országgyűlési választáson jelöltként indultam, közte két főpolgármester-jelöltséget is vállalva, és közel kilenc aktív évet tudhatok magam mögött parlamenti képviselőként.

Hangsúlyozni szeretném, hogy döntésemben semmiféle párton belüli feszültségek vagy belharcok nem játszottak szerepet, a Jobbik az elmúlt félév nehéz időszaka után újra erős, egységes és készen áll a politikai megmérettetésekre! A néppártosodás folyamatát mindig is támogattam, mint az egyetlen járható utat, hogy hazánk sorsára meghatározó befolyásunk lehessen. Ezt a munkát képviselői megbízatásomról való lemondásomtól függetlenül a jövőben is minden szakmai tudásommal segíteni fogom. Parlamenti helyemet az elnökség döntése alapján olyan harcostársamnak adom át, aki ugyanúgy teljes erőbedobással fog harcolni a hazánkat kifosztó, magyart magyar ellen fordító, végtelenül gátlástalan Orbán-rezsim ellen. Nehéz döntésem elfogadását kérem mindenkitől, aki követte és támogatta munkámat, ahogy azt korábban fájó szívvel kértem a Jobbik elnökségétől is!