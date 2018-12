Anyaország, Videók :: 2018. december 20. 12:00 ::

A világ egyik legjobb harckocsijából vásárolunk be - 44 darab Leopard 2 A7+ érkezik a honvédséghez

A Magyar Honvédség 44 új harckocsi és 24 új önjáró löveg beszerzését jelentette be tegnap. Az erről szóló tudósításokból nem derült ki, a Leopard 2 harckocsik közül melyik sorozat modelljeit szerezzük be. A harckocsikat szállító cég közleményében azonban már szerepel: a legmodernebb, legutolsó sorozat modelljei, a Leopard 2 A7+ harckocsik gyarapítják a honvédség fegyverarzenálját. Mindezen túl 12 használt Leopard 2-es (A4-es) harckocsit kiképzési célból szerzünk be a cégtől - írja a Portfolió.



Leopard 2 A7 (fotók: Krauss-Maffei Wegmann)

A Magyar Honvédség a német Krauss-Maffei Wegmann által gyártott legmodernebb harckocsikból, a Leopard 2 A7+ modellekből vásárol 44 darabot, illetve 24 Panzerhaubitze 2000-es önjáró löveget is beszerzünk. Ráadásul további 12 darab használt Leopard 2-es A4-es modellt is beszerzünk a cégtől, melyeket kiképzési célokra használunk.

A Leopard 2-eseket az 1970-es évek óta fejleszti és használja a német hadsereg, a típus évtizedek óta a világ egyik legjobb tankjának számít. 120 milliméteres Rheinmetall L/55-ös lövege számos másik harckocsi tervezéséhez ihletet adott, nem is beszélve páncélzatának kialakításáról, 1500 lóerős motorja pedig 72 kilométer / órás sebességre képes.

Hossza 12 óra irányába előremutató csővel 10,97 méter, szélessége elérheti a 4 métert, magassága a torony tetejéig 2,64 méter, és 450 kilométert képes megtenni egy tele tank üzemanyaggal.

Legújabb verziója, a 2A7-es városi hadviselésre is optimalizált változata, a 2A7+ többrétegű kompozit páncélzattal van felszerelve, melyre moduláris védelmi rendszereket lehet építeni. A löveg képes izraeli irányított rakétákat is kilőni, a stabilizált Rheimetall-löveg pedig állítólag mozgás közben, akár öt kilométeres távolságra lévő célpontokat is el tud találni. Akár más modern harckocsik, a Leopard 2A7+ is fel van szerelve számítógépes irányítási és kommunikációs rendszerrel.