Anyaország :: 2019. február 21. 09:41 ::

Bajban a veszprémi kórház is, az érsebészek fele távozott

Nem csak a fővárosi Péterfy Kórház van amiatt bajban, hogy kevés az érsebészorvosa: Veszprém megye súlyponti kórházában, a megyeszékhelyen működő Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül az érsebészeti osztály hat orvosa közül hárman felmondtak, köztük az osztályvezető főorvos is távozott – tudta meg a 24.hu.

A lap úgy értesült, egyikük ott is hagyta az állami ellátást, már csak magánrendelésen fogadja a betegeket. Egy orvos egy budapesti állami intézménybe ment át, közben magánrendelésen is operál. A harmadik orvos Miskolcra, állami fenntartású kórházba ment dolgozni.

Az érsebészek felének elvesztése már okozott galibát. Előfordult, hogy komoly beavatkozást igénylő beteget nem tudott fogadni a veszprémi kórház, mert a specialista érsebész a távozók között van, ezért át kellett irányítani a beteget egy másik kórházba. Ügyeletet egyelőre még el tud látni a kórház, de úgy, hogy a sebészetről ugranak be, pótolva a távozott érsebészeket.

A kórház főigazgatója válaszában nem cáfolta információinkat. Rövid levele arra korlátozódott, hogy az érsebészeti részleg teljes kapacitással működik a nap 24 órájában és a hét minden napján.

Dávid Gyula azt írta: „a folyamatos ellátást az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően orvosi ügyelettel és érsebészeti készenléti szolgálattal biztosítjuk. Ennélfogva a progresszivitási szintnek megfelelő ellátásokat az elmúlt hónapokban is biztosítottuk, a speciális, emelt szintű ellátást igénylő esetek eddig is és ezután is a megfelelő centrumba kerülnek. A humánerőforrás kérdéseket mindezidáig megoldottuk.”