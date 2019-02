Anyaország :: 2019. február 25. 20:47 ::

Jó mulatság, férfimunka volt: lemondott a Figyelő holomaca által vezetett szerkesztőbizottsága

Lemondott a Figyelő Schmidt Mária, Lánczi Tamás és Berecz Kristóf alkotta szerkesztőbizottsága. A lap oldalán megjelent szövegben egyebek mellett ez áll:

A Figyelő jövőjéről az új tulajdonos fog határozni. A mi munkánk itt befejeződött. „Jó mulatság, férfimunka volt.”

A 24.hu úgy tudja, a közlemény egyúttal azt is jelenti, alapvetően változik meg a lap profilja. Schmidt Mária a kormánypárti médiaalapítvány létrehozásakor is komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy újságjának ne kelljen a mamutszervezet részévé válnia, ám nem járt sikerrel. Ezek után azért is lett tulajdonosból a szerkesztőbizottság vezetője, hogy tekintélyével is jelezzék, próbálják megőrizni a Figyelő autonómiáját a rendszeren belül.



Egy véletlenül jól sikerült Figyelő-címlap a közelmúltból - persze a holomacának (érintettség okán) szabad

Ezzel a reménnyel a múlt héten kellett végleg leszámolni, amikor Berecz Kristófot leváltották a lapot kiadó cég éléről, a 24.hu információi szerint helyére Deák Bálint, a Világgazdaság főszerkesztője érkezett, aki kedden be is mutatkozik a szerkesztőségnek. A váltás azt jelenti, hogy az újságnak – ismét – gazdasági profilt adnak a Schmidt Mária által kitalált politikai arcél helyett. A lap úgy tudja, Lánczi Tamás főszerkesztői posztja is bizonytalanná vált, az alapítvány döntéshozói nem feltétlenül vele képzelik el a jövőt.

A Liszkay Gábor irányította átalakulás során ez nem az első radikális váltás. A Magyar Idők helyét átvevő Magyar Nemzet már nem Gajdics Ottóval, hanem Ballai Attilával a főszerkesztői székben készül, s a lap hangvétele az elmúlt hetekben visszafogottabbá vált. De elkezdték a Hír TV és az Echo TV integrációját is.

A kormánypárti médiavilág radikális átalakulása novemberben zajlott, amikor a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak sorra ajánlották fel a Fideszt támogató milliárdos médiatulajdonosok termékeiket. Egy irányítás alá került – egyebek mellett – a Hír TV, Simicska Lajos egykori műsorgyártó cége, a Hung-Ister Zrt., a Figyelő, az Orbán Viktor informális tanácsadójához, Habony Árpádhoz tartozó Modern Media Group Zrt., a Lokál, a Lokál extra lapok, a lokal.hu és a 888.hu kiadója, Tombor András korábbi cége, a Mandiner Press Kft., a mandiner.hu hírportál kiadója, a New Wave Media Group, az Origo.hu kiadója, amely Matolcsy György jegybankelnök Ádám nevű fiáé, valamint Ómolnár Miklós cége, Ripost Média Kft., a Ripost bulvárlap, a Hello! magazin, a ripost.hu és a faktor.hu hírportálok kiadója, illetve Mészáros Lőrinc kiadványai, így például a megyei lapok - emlékeztet a 24.hu.