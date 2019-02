Anyaország :: 2019. február 27. 18:03 ::

Molnár Ricsi szerzett egy papírt, mely szerint az orvos javasolta a szívműtét előtti konditermezést

Mint arról korábban beszámoltunk, edzőteremben készül a közelgő szívműtétjére "M." Richárd. A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja elismerte, hogy járt a konditeremben. Azt állította, 5-5 kg-os súly volt azon a gépen, amit "átmozgatáshoz használt".

Elmondása szerint az orvosa azt mondta neki, arra figyeljen, hogy a pulzusa ne menjen 100 fölé, erre pedig odafigyel. A Molnár Richárd jogi képviseletét ellátó Koltai és Wagner Ügyvédi Társulás közvetlenül a történtek után nem szerette volna kommentálni a múlt heti eseményeket. Most orvosi papírokkal adnak magyarázatot arra, hogy miért járt edzőteremben az ügyfelük - írja a 24.hu.

"Az átmozgató edzés/torna nemcsak egyszerűen egy lehetőség, hanem orvosszakmai szempontból kifejezetten javasolt" – írják a közleményben, amelyben visszautasítják azokat a feltételezéseket, hogy védencük nem szenvedne olyan súlyos betegségben, hogy ne lett volna orvosilag indokolt a letartóztatás megszüntetése.

Ügyfelünk szívműtétre való felkészítése folyamatosan zajlik, az ehhez szükséges vizsgálatok megtörténtek. M. Richárd március nyolcadikán fekszik be a kórházba, majd a közvetlen életveszéllyel járó nyitott mellkas- és szívműtét március tizenegyedikén várható.

Mivel a mellékelt orvosi papíron tegnapi dátum szerepel, a 24.hu megkereste a maffiózó jogi képviselőjét, hogy már korábban is javasolták-e az orvosok az ügyfelük számára, hogy ilyen átmozgató jellegű edzéseket végezzen. Arra kérték őket, hogy ebben az esetben csatolják be az erről szóló orvosi papírokat is. Az alábbi választ küldték:

Védencünknek a testedzés, átmozgatás szóban már korábban is szakorvosi javallat volt. A reumatológus szakorvos már közel egy éve kezeli őt. Ez tehát nem egy újdonság, a szakorvosi javaslat folyamatosan fennállt. Az, hogy február 25-én ezt külön le is írta a szakorvos, egyetlen dolognak köszönhető: a konditermes átmozgató edzés sajtóvisszhangjának. Február 25-én tehát semmi nóvum nem következett be terhelt állapotában a korábbiakhoz képest, egyszerűen egy addig szóban közölt szakorvosi javaslatot terhelt kérésére leírt a kezelő orvos.

A letartóztatás megszüntetését megelőző orvosszakértői vélemény szerint Molnár a szív bal kamrájából kiinduló főverőér szájadékában lévő billentyű elégtelen működésében szenved. Ezen kórállapot megoldása nyitott szívműtét keretében az aorta billentyű cseréje, műbillentyű beültetése. A szakértői vélemény szerint "M." Richárd jelenleg nincs az életét közvetlenül veszélyeztető állapotban, azonban a betegségének progressziója az elkövetkező hónapokban felgyorsulhat, és ezzel együtt potenciálisan az életét közvetlenül veszélyeztető, akár halálos kimenetelű szívritmus zavarok is jelentkezhetnek.

Mint megírtuk, a maffiózó korábban azzal indokolta a Blikknek az edzést, hogy nem akar otthon elsorvadni. De a szakorvosi javallatos szöveg kétségkívül jobban hangzik...