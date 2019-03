Anyaország :: 2019. március 1. 11:14 ::

Haladóbbak már aligha lehetnek: Baján az MSZP-DK-val összefogva támogat egy homokos jelöltet a Jobbik

"Baján még a jobbikosok is támogatják a melegségét vállaló Szabó Richárdot. A városban csak az számít, hogy az ellenzék létére törő kormánypártok ellen hiteles, rendes ember induljon, és a megzsarolt lángosost ilyennek ismerik" - írja a Népszava, alább olvasható a megható történet.



Fotó: Merész Márton/168 Óra

Van-e esélye ma Magyarországon egy jelöltnek a választáson, ha köztudott róla, hogy meleg? Baján az egyik lehetséges ellenzéki jelölt vallotta meg másságát.

– Ugyan, mit számít az, hogy egy jelölt meleg?! – kérdez vissza a 82 esztendős Klem László, akit Baja főterén állítok meg. – Írország és Luxemburg miniszterelnöke is meleg, a német kormánynak is van ilyen tagja. Ausztráliában éltem ötven évig, ott meg a főügyész volt meleg, ettől még nagyon népszerű volt.

– Ausztrália messze van – jegyzem meg. - Baján is szavaznak majd egy meleg jelöltre?

– Hát, ezt nem tudom, lehet, hogy nem – ismeri el a szülőföldjére hat éve visszatelepült, kora ellenére fürgén mozgó és gondolkodó férfi. – Szerintem a hálószoba magánügy, azt kell nézni, hogy egy ember mit ért el az életben.

A városban élő Szabó Richárd a közösségi médiában bejelentette, független ellenzéki jelöltként indul ősszel, s bár öt gyermeket nemzett és nyolcat nevelt, évek óta meleg kapcsolatban él. A 41 éves férfit korábban névtelen levélben zsarolták, hogy ha elindul a választáson, leleplezik a másságát, és Szabó – megelőzve ezt - maga beszélt melegségéről. Ezzel történelmet írt, hisz eddig a sok százezer hazai jelölt közül eddigi egy sem vallott be hasonlót. Mivel azonban az emberek öt-hat százaléka a saját neméhez vonzódik, a bajai férfi aligha az első meleg közéleti szereplő Magyarországon.

Baján a baloldali pártok és a Jobbik közösen akar jelölteket állítani az önkormányzati választáson. Erre eddig nem volt példa. Ám mint azt Hajdú Miklós, az MSZP helyi szervezetének vezetője elmondta, a Fidesz olyan erejű támadást folytat a rá veszélyt jelentő pártok ellen, ami már az utóbbiak létét fenyegeti. Ezért minden politikai erőnek össze kell fognia, ha le akarják váltani a Fideszt. A 61 esztendős, filozófiatanárként dolgozó Hajdú – aki pedagógus feleségével öt gyermeket nevelt föl - 1994 óta helyi képviselő. Állítja, Baja fideszes vezetése semmilyen ellenzéki javaslatot nem fogad be - a testületben egyébként 9 kormánypárti, 4 ellenzéki és két független képviselő ül.

Baját 15 éve kerülik a befektetők, emiatt kevés a perspektivikus munkahely, alacsonyak a fizetések, s az igyekvő fiatalok menekülnek innen, mondja Hajdú, akinek két gyermeke is külföldön dolgozik. A város legnagyobb beruházása, az unió által pénzelt, hatmilliárd forint értékű ivóvízjavító program kudarca országos hírű, aminek oka Hajdú szerint az volt, hogy nem hozzá értő, csókos cégekre bízták a projektet.

Ugyanezt erősíti a Jobbik bajai elnöke, Hornyák József. A kereskedelmi vállalkozásból élő 55 éves férfi szerint a 33 ezer lelkes városnak égető szüksége van a változásra, ezért nem tart attól, hogy a Jobbik bajai hívei az összefogás hírére nem mennek el voksolni, vagy átállnak a Fideszhez.

– Az elmúlt években inkább azt sürgetik a szimpatizánsaink, hogy fogjunk össze a többi ellenzéki párttal, és zavarjuk el a Fideszt – mondja Hornyák.

Az MSZP, a DK és a Jobbik és a Momentum – várhatóan – azt a taktikát választja, hogy a Sikeres Bajáért Egyesület zászlaja alatt indítja közös jelöltjeit. Így se lesz könnyű nyerni, a tavalyi parlamenti választáson Zsigó Róbert csaknem 50 százalékos eredménnyel nyerte meg Baját a kormánypártoknak. Arra is készülnek, hogy az ellenzéki jelöltek nem kapnak majd szót a város médiájában, csak lejáratást. Az önkormányzat újságot, tévét és rádiót működtető kft.-jét a választási bizottság és a bíróság 2014-ben és 2018-ban összesen 6,1 millió forintra bírságolta, mivel a kampányban a választási anyagokban ötször annyi cikk jelent meg a kormánypárti jelöltekről, mint az ellenzékiekről. Így látta a Kúria. Megtörtént az is, hogy az LMP jelöltjének plakátjait a város cége a saját munkásaival tépette le. Az ellenzék arra készül, hogy ez ősszel is így lesz, ezért „ütős” jelölteket kell harcba küldeniük.

Ezek egyike lehet Szabó Richárd. A szegény családból származó Szabó tizenévesen csöves volt Baján, aztán dolgozott utcaseprőként, volt húsipari munkás, bolti eladó, útépítő, kereskedelmi vállalkozó, később meg lángossütőt nyitott a Sugovica partján. A múlt télen éjszakára befogadta és vacsorával várta a hajléktalanokat üzletében. Szabó az ezredforduló után a Fideszhez kötődött, ám – látva annak zsarnoki törekvéseit – pártja ellen fordult. Az MSZP, a DK és a Jobbik karitatív tevékenysége miatt látják alkalmas jelöltnek. Szabó gondolt arra, hogy független polgármester-jelöltként állna sorompóba, ám ezt egyik párt se támogatja, mert keveslik az önkormányzati tapasztalatait.

Az nem meglepő, hogy az MSZP és a DK nem akad fenn egy jelölt melegségén, a szocialisták világszerte elfogadók a mássággal. A Jobbik viszont kevésbé, ezt bajai első emberüknek szóba is hozom. – A mi tagjaink túlnyomó többsége is megértő azzal, ha valakinek más a szexuális identitása – véli Hornyák József. - Mi csak azt nem szeretjük, ha ezzel valaki kérkedik, ha ebből show-t csinál, és táncol a pride-on. Azt se szeretjük, amikor a heterók botránkoztatják meg az embereket a szexuális viselkedésükkel. Ha ezt az elvárásunkat Richárd tiszteli, akkor ő lehet az egyik közös jelöltünk, és a táborunk támogatni fogja őt.

A több mint félszáz ember közül, akit Szabó Richárd választási esélyeiről faggattam, egy 24 éves recepciósként hölgy így fogalmazott: – Richárd jótékonyságáról hallottam, ezért azt hiszem, sokan szavaznak majd rá. Ám az idős emberek nem fognak rá szavazni, ők konzervatívabbak.

– Nekem nincs meleg ismerősöm, ezért nem tudom, milyenek ők – kezdte a 20 éves Steiner József, aki hegesztőnek tanult, de Baján nem talált munkát, ezért elszegődött egy napelem-telepítő siófoki céghez. – Az a lényeg, hogy rendesen dolgozzon és viselkedjen, akkor elfogadom és rá szavazok.

Steiner tavaly a Jobbikra szavazott, s továbbra is ehhez a párthoz húz. Barátja, Keresztúri Timót is úgy érzi, tudna meleg jelöltre szavazni, ha tetszenének az elképzelései. Más kérdés, hogy Timót fideszes, így Szabóra nem voksolna. A két barát ugyanakkor abban biztos, hogy egy Baja méretű magyar városban egy meleg jelölt komoly hátránnyal indul. Ugyanezt gondolta a 28 esztendős Tibor. - Sokan elutasítják majd. Engem nem zavar, ha egy jelölt meleg, de ehhez kellett, hogy öt éve folyami hajón dolgozzak Németországban, ahol 1200 kollégából kétszázan melegnek mondták magukat. Eleinte előítéletes voltam, de rájöttem, nincs velük semmi baj.

Egy 49 esztendős, testes kamionos, aki városszerte Hunky Mike-ként ismernek, arra jutott, hogy Baja prűd város, ezért is biztos Fidesz-bástya, így nem lesz könnyű Szabó Richárdnak. Felesége, Gabriella is ezt erősítette. A négy gyermeket nevelő, magát ellenzékinek tartó pár azonban kijelentette: őket nem zavarja, ha egy jelölt meleg, arra figyelnek, hogy a pályája és a céljai alapján hiteles legyen.

Schmidt Katalin nem titkolja, Fidesz-győzelemben reménykedik. Az 50 esztendős asszony ápolási segélyt kap, emellett bejárónőként dolgozik, mivel egyedül gondoskodik autista kislányáról. Nem zavarná, ha az egyik fideszes vállalná melegségét, ám megjegyezte, hogy egy meleg jelölt sokak számára nem lenne szimpatikus. Barátnőjével mindketten egyetértettek abban, hogy Baján egy meleg jelöltet nem választanának meg polgármesternek.

A kérdezettek 95 százaléka – pártszimpátiától függetlenül - úgy válaszolt, nem zavarná a jelölt melegsége, de másokat valószínűleg igen. Egy 60 éves vállalkozó, a vékony, ráncos arcú János is arra jutott, a többség nem fogadja el a meleg jelöltet.

– Én a jelöltek tálentumát tenném mérlegre, nem érdekelne, meleg vagy nem.

– És ha egyformának találná a tálentumukat? - faggatom.

– Akkor a heteróra szavaznék.

Amúgy az általam kérdezett idős emberek közül egy se utasította el a melegeket.

– Ha rendes ember, rászavaznék – jelentette ki az egykor sofőrként szolgáló 88 esztendős Hegedűs Péter.

Egy középkorú vendéglátós vállalkozó sem foglalkozik vele, hogy „egy jelölt hideg vagy meleg”.

- Az a fontos, hogy végre csak az lehessen képviselő, aki bebizonyította: történhet bármi, párt háttér nélkül is képes gondoskodni a családjáról. Aki nem ilyen, hogy akar gondoskodni egy egész városról? Ez a lényeg, a többi mese!