Anyaország, Antimagyarizmus :: 2019. március 12. 13:28 ::

Orbán tusványosi cimborája a magyaroknak: "Elvesztettetek két háborút, elveszítettétek a birodalmat, szevasztok!"

Az Azonnali azt követően küldte el kérdéseit e-mailben a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az 5 százalékos parlamenti küszöb alatti támogatottságú Népi Mozgalom Pártja tiszteletbeli elnökének, hogy Basescu bejelentette: támogatja a Fidesz kizárását az Európai Néppártból, és az eszerint való március 20-i szavazásra felhatalmazta Eugen Tomac pártelnököt.

- Ön azt mondja, már csak azért is ki kellene dobni a Fideszt az EPP-ből, mert támogatják a székely autonómiatörekvéseket, de közben megemlíti a nemzetközi szerződések áthágását is. Melyik ön szerint a súlyosabb ok a kizárásra?

- Mindkettő egyenlő mértékben. Először is az, hogy a Fidesz és a magyar elöljárók támogatják az autonómiát, amely ugyanakkor szembemegy a román alkotmánnyal, súlyos beavatkozás a szomszéd ország részéről Románia belügyeibe.

Abban az időszakban, amikor Románia Sztálin akaratából kifolyólag a Szovjetunió fennhatósága alá került, létezett a Magyar Autonóm Tartomány, amely nagyjából a mostani Hargita, Kovászna és Maros megyék területét fedte le. A terület autonóm státuszát 1968-ban felszámolták, néhány évvel azután, hogy a szovjet hadsereg kivonult, és megtörtént az ország adminisztrációs újjászervezése. Nagyon különös, hogy Sztálinnak és a Fidesznek ugyanaz a víziója.

Másrészt meg minden tagállam aláírta a csatlakozási szerződést amikor belépett az EU-ba. Ebben világosan le vannak szögezve, hogy mik az EU hatáskörei, és mik a tagállamok hatáskörébe tartozó dolgok. Amikor aláír egy ország egy ilyen szerződést, akkor bizonyos fokig lemond a szuverenitásáról. Sajnos az elmúlt években a Fidesz egy szuverenista retorikát kezdett el használni, ez viszont nem nem illik egy EU-taghoz.

És még nektek van problémátok, kedves szomszédok?

Mit beszéltek ti folyton Trianonról? Mit gondoltok, kit fogtok ezzel meghatni? Fogadjátok el végre a történelmeteket! Elvesztettetek két háborút, elveszítettétek a birodalmat, szevasztok!

A történelem nem egy olyan óra, amit vissza lehet tekerni.

- Van még párt, akit ki kellene ön szerint zárni a Néppártból? A Fidesz romániai szövetségese, az RMDSZ például?

- Az RMDSZ egy román párt, amely a román állampolgárok egy részét képviseli. Egy párt, amellyel mindig lehetett megoldásokat találni arra nézve, hogy megszilárdítsuk a Románia területén elő 18 kisebbség jogait. Azt hiszem, az RMDSZ részvétele a Néppártban jó dolog, ahogyan az is, hogy az RMDSZ bent van a parlamentben.

- Ha a Fideszt kizárnák, elég sok szavazatot veszítene a Néppárt, ön szerint kit lehetne bevenni ahhoz, hogy pótolni lehessen ezeket?

- A Fideszt nem lehet pótolni, de még nincs minden elveszve. Előfordulhat, hogy március 20-ig a Fidesz elvégez egy önvizsgálatot, és visszavon néhányat az Európa-ellenes intézkedései közül. Ez ahhoz vezethet, hogy a Néppárt újra kielemezze a helyzetet a Fidesz kizárásával kapcsolatban.

- Melyik az a magyar politikai erő jelenleg, amelyek a legjobban együtt lehet működni?

- Az önök szocialistáit nem kedvelem. Én amikor politikus voltam, mind Orbán Viktorral, mind a Fidesszel jó kapcsolatokat ápoltam. De nálam minden jó kapcsolatnak vége szakad, amint valaki át akarja hágni az országom alkotmányos szabályait. És, hogy őszinte legyek, nem tetszenek a nacionalista-populisták sem, akiknek kezdeményezései, viselkedése és magatartása olyan dolgokat hoztak vissza Európába, amelyek a múltban háborúkhoz vezettek.