Anyaország :: 2019. március 14. 11:30 ::

Weber: nem volt semmiféle tárgyalás, egyszerűen megmondtam Orbánnak, mit kell tennie

Interjút adott tegnapi budapesti látogatása után Manfred Weber az Euronewsnak. Cáfolta a magyar sajtóban megjelent állításokat, miszerint az álláspontok közeledtek, amikor kedden Orbán Viktorral találkozott. Weber leszögezte: nem tárgyalni, hanem a feltételeit közölni utazott Budapestre, hogy megmondja, mit kell tennie a magyar miniszterelnöknek és pártjának, ha továbbra is a Néppártban akarnak maradni.

"A tegnapi találkozón Orbánnal semmiféle tárgyalásról nem volt szó. Egyszerűen csak megmondtam neki, mit kell tennie. Világos bizonyítékra van ugyanis szükségünk, hogy a Fidesz és Orbán továbbra is a Néppárt politikai családjának tagjai akarnak maradni. Mi egy olyan család vagyunk, ahol értékek és közös gondolatok vannak, nem pedig erőfitogtatás és egyes figurák előtérbe tolása. Ez az, amit Orbánnak meg kell erősítenie, és én remélem, hogy így is fog tenni" - fogalmazott az EPP frakcióvezetője.

A bajor politikus határozottan fogalmazott: "aki nem tiszteli az értékeinket, az nem lehet a Néppárt tagja, ez a közös alapvetés."

Arra a kérdésre, hogy a Néppártban van-e még hitele Orbán szavainak, hogy ő személy szerint hisz-e Orbán Viktornak, a frakcióvezető így válaszolt:

- Folyamatos téma ez a Néppártban, és még meg kell állapodnunk abban, milyen álláspontot képviselünk, ez egyelőre még nem tiszta. De figyelembe véve azt a bizonytalanságot, amit az elmúlt években, vagy inkább elmúlt évtizedben tapasztaltunk Orbán és a Fidesz viselkedését illetően, egyértelmű, hogy először is olyan biztosítékra van szükségünk, ami bizonyítja, hogy készek a kompromisszumra, másodszor pedig, hogy ez hosszú távon is így lesz. Vagyis biztos, hogy a következő években, hónapokban nem változtatnak megint. Ha mégis, számos lehetőség áll előttünk, ezek közé tartozik a kizárás is. Csak őrajta múlik, hogy dönt, és a következő napokban ennek milyen bizonyítékát adja" - mondta Weber.

Természetesen szóba került a CEU ügye is, amire Weber azt mondta, konkrét javaslattal állt elő, ami lehetővé tenné, hogy a CEU diákjai továbbra is szerezhessenek amerikai diplomát Budapesten. "Erre vonatkozóan tettem javaslatot Orbánnak is, és ezt neki el kell fogadnia. Ez az egyetlen módja annak, hogy lezárjuk ezt a témát."

Arra a kérésre, hogy nem tart-e attól, hogy egy esetleges kizárással a Fidesz az euroszkeptikus pártokkal alkotna új családot, és így erősebbé válhat, a következőt mondta:

"Nem érdekel, hogy a Néppárton kívül mit beszélnek. A Néppárton belül pedig igenis meg kell védenünk az alapvető értékeinket, örökségünket, amiket Gaspari, Schuman, Adenauer hagyott ránk, amit az alapító atyák a pártcsaládomban lefektettek. Mindenki, aki tagja ennek a pártcsaládnak, annak tiszteletben kell tartania ezt.

A másik pedig, amit meg kell védenünk, az az a hozzáállás, ami azt üzeni: igent mondok Európára, igent mondok az együttműködésre, igent mondok arra, hogy együtt dolgozzunk a kontinensért. Ez persze erős nemzeti érzület, de közben együttműködésre való készség is. Ez az, amiben hiszünk, és ez az, amit meg fogok védeni. Bárkinek, aki a legnagyobb pártcsaládhoz akar csatlakozni, annak tiszteletben kell tartania ezt az alapvetést. Ez nem vitatható, nem tárgyalható, és épp ezért kell Orbánnak is nyilatkoznia róla, hogy ő is így fog tenni."

A politikus arról nem beszélt, hogy mit szól ahhoz, hogy a magyar kormány hétfőn letakarta a Néppárt által kifogásolt, Junckert támadó plakátokat; pontosabban csak azokat, amelyek a Weber útvonaláról láthatóak. Egy magas rangú néppárti politikus ugyanakkor azt mondta munkatársunknak, Weber nagyon is jól látta a posztereket.

Arról, hogy Weber milyen lépéseket fog javasolni a Néppárt választmányának jövő hét szerdán, annyit lehet tudni, hogy az általa szabott három pontos ultimátum betartását tekinti döntőnek: látnia akarja, hogy Orbán meg akar-e felelni a feltételeknek, vagy nem. De a három ponton kívül is vannak problémák, melyeket kezelni kell. "Most egy lépéssel vagyunk a Fidesz kizárása előtt" - tette hozzá a politikus.

Egy másik néppárti forrás azt is elmondta, jelenleg nem tűnik úgy, hogy a jövő heti néppárti egyeztetésen többségük lehet a kizárást követelőknek, a felfüggesztés viszont reális alternatívának tűnik. A kizárást kezdeményező egyik párt tagja azt mondta, örül, hogy Weber feltételül szabta a CEU-ügyet mint megkerülhetetlen feltételt, mert ebbe valószínűleg nem megy bele Orbán, így viszont megnyílik az út a kizárás vagy felfüggesztés előtt.

Egy az Euronews által megkérdezett fideszes képviselő mindössze annyit mondott: "csapataink harcban állnak".