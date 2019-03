Anyaország :: 2019. március 20. 22:21 ::

"Önként" függeszthette fel tagságát a Fidesz, nem kell beváltaniuk a kilépésről szóló fenyegetőzést - még kampányolni is fognak a sorosista EPP mellett

Az Európai Néppárt (EPP) közgyűlése 190 igen, 3 nem szavazattal, óriási többséggel megszavazta a javaslatot, amely azt tartalmazza, hogy vizsgálatot indítanak a Fidesszel szemben, és a vizsgálat idejére a Fidesz önként felfüggeszti a tagsággal járó jogait az európai pártszövetségben. Az is szerepel a szövegben, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt elnöksége közösen nyújtotta be ezt a javaslatot szavazásra. Nem határozatlan idejű felfüggesztésről van tehát szó.



Az eredményt a Néppárt elnöke Twitteren jelentette be:



▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts #Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:▪No attendance at any party meeting▪No voting rights▪No right to propose candidates for posts 2019. március 20.

Az eredeti bejelentéshez képest megváltoztatták az Európai Néppárt (EPP) közgyűlésén az elnökség javaslatának második bekezdését.

A közgyűlés előtt Esther de Lange, a Néppárt egyik alelnöke azt nyilatkozta Brüsszelben újságíróknak, hogy kettős szankciót fog szavazásra bocsátani az Európai Néppárt (EPP) elnöksége az EPP szerda délutáni közgyűlésén a Fideszre. Egyrészt a Fidesz tagságának felfüggesztését, másrészt azt, hogy egy háromtagú "bölcsek tanácsa" vegye ellenőrzés alá a Fideszt.

A szavazás után kiderült, hogy belekerült a szövegbe, hogy a Néppárt elnöksége egyetértenek abban, hogy a Fidesz felfüggeszti a tagságát az EPP-ben, de csak addig, amíg a "bölcsek" tanácsának vizsgálata tart.

Nem lesz beleszólásuk

Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője és választási kampányának az arca megkönnyebülve jelentette be, hogy ezután a döntés után átadja a Fidesszel kapcsolatos vita ügyét Herman van Rompuynek. Van Rompuy vezeti majd a bölcsek tanácsának vizsgálatát a következő hetekben-hónapokban. Weber hangsúlyozta, hogy az EPP közgyűlése világos döntést hozott, és hogy a Fidesznek nem lesz beleszólása a Néppárt jövőjének az alakításába.

Az Orbán Viktor által az utóbbi napokban tett engedményeket nem nevezné bizonyítéknak arra nézve, hogy a Fidesz a jövőben tiszteletben fogja tartani a Néppárt által vallott értékeket, de úgy látja, hogy mindenképpen reményt jelentenek a jövőre nézve.

Frissítés: hiába ígérték, nem lépnek ki, inkább "bölcsekkel" bohóckodnak



Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót az Európai Néppárt (EPP) szerdai politikai közgyűlése után.

Nagyon érdekesnek, izgalmas és tanulságosnak nevezte a Néppárt közgyűlését. Azt mondta, vén csatalónak tartja magát, de olyat még nem látott, mint a mai közgyűlésen. Orbán szerint az elmúlt hetekben "kérdésessé vált a Néppárt jövője". Orbán szerint a Néppárt baloldali-liberális része ki akarta záratni a "konzervatív" Fideszt az EPP-ből. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy a Néppárton belüli vita "ajándék" az Európai Parlament szocialista frakciójának.



Orbán felidézte, hogy kísérletet tett arra, hogy a 13, a Fidesz kizárását elérni akaró párt vonja vissza az indítványát. "Ha visszavonták volna az indítványukat, nem kellett volna ezt a vitát lefolytatni".

Mi szeretnénk, ha továbbra is a Néppárt maradna Európa legerősebb pártja .

Ezt mondta Orbán, aki szerint el akarják érni, hogy hosszabb távon ne a baloldali és a liberális gondolatok domináljanak a Néppártban.

Orbán szerint végül kompromisszumot kötöttek azzal, hogy elővették "az osztrák forgatókönyvet", amely arról szól, hogy három bölcs megvizsgálja a jogállami ügyeit. Ez a három ember: Hermann van Rompuy, az osztrák Wolfgang Schüssel és a német Hans-Gert Pöttering. Mivel Schüssel volt az osztrák kancellár, amikor az osztrák jogállamiságot vizsgálták, Orbán azt mondta, "húsz év múlva én fogom a svéd és skandináv jogállamiságot vizsgálni, ez egy vonzó perspektíva".

Orbán bejelentette, hogy egyoldalúan a Fidesz függesztette fel a Néppárton belüli jogainak a gyakorlását. Hozzátette: a Fidesz is felállította a maga bölcs bizottságát: Novák Katalin, Varga Judit és Szájer József a tagjaik, ők fognak tárgyalni az EPP "három bölcsével".

Orbán szerint a bölcsek jelentése az EP-választások után fog elkészülni. "Magunk se tudjuk, de nagy jelentősége nincs" - mondta arra a kérdésre, hogy van-e időkorlátja a bölcsek jelentésének. Azt is elmondta, hogy a Fidesz elnöksége a választásokig nem tárgyalja a Fidesz néppárti tagságát, majd azután döntenek erről, hogy az ő három emberük javaslatot tett erre vonatkozóan.

Nyitott kérdésnek nevezte, hogy a fidesz képviselői az EP-választás után beülnek-e a néppárt frakciójába.

"Jó döntést hoztunk, mert semmit sem zártunk le. A választások után a Néppárt és mi is szabadon dönthetünk a kettőnk viszonyáról" - jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint a mai vitában is kijelentette, hogy nem szándékozik a politikáján változtatni. Megjegyezte, a kampányban a Néppárt mellett fognak kampányolni, végül hozzátette: jó mulatság, férfimunka volt.

Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, nem kampányoltak Jean-Claude Juncker ellen, hanem információs kampányt folytattak. Kijelentette azt is, hogy nem kaptak garanciát a Néppártól, de ők maguk sem adtak garanciát a Néppártnak.

Orbán azt mondta, hogy 13 párt megtámadta őket. Szerinte arra tettek kísérletet, hogy kizárják a pártból a "keresztény-konzervatív szárny meghatározó erejét", utalva magukra. Kijelentette: úgy ült ma végig a közgyűlésen, hogy végig ott volt a Fidesz kilépéséről szóló levél, amit odaadott volna az EPP elnökének, ha nem olyan szöveget fogadnak el, amely megfelel a pártjának.

"Itt semmilyen felfüggesztés, meg kizárási szavazás nem fordulhatott volna elő, mert akkor odabattyogtam volna az elnök úrhoz" - mondta a miniszterelnök, aki szerint ma arról szavaztak, hogy a Fidesznek helye van a Néppártban.

Orbán azt mondta, nem aggódnak a jogállamiság kérdése miatt, mert felállt a három bölcs tanácsa, és "végre lesz három ember, akit érdekelnek a tények". Azt mondta a médiáról szóló összes vádat az Európai Bizottság lezárta, ahogy a magyar bírósági rendszerről is.

3. frissítés: egyik ellenzéki reakció "frappánsabb" a másiknál

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke: "Ezúttal visszaüzentek Orbán Viktornak, mégpedig azt, hogy Európa nem tolerálja tovább a hazug, korrupt, kétkulacsos politikáját. Persze majd itthon lekommunikálja az állami propagandagépezet, hogy nem is úgy volt az, de mégis kísértetiesen hasonlít a helyzet egy viccre:

Egy ember a sztrádán halad és hallgatja a közlekedési híreket:

– Figyelem, az autópályán egy őrült sofőr szemben megy a forgalommal!

– Egy? Mindenki szembe jön velem!"

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke azt írta a Facebookon: "A Fidesz elveszítette érdekérvényesítő képességét, Magyarország viszont nem veszítheti el! Mostantól nekünk kell megvédenünk Magyarország érdekeit az Európai Unióban, mert Orbán Viktor erre már nem képes."

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke: "Ajtót mutatatott az Európai Néppárt a Fidesznek!"

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke: "Orbán ma veszített, de ha nem vagyunk résen, Magyarország is veszíthet. (...) Orbán Viktor és a Fidesz a felfüggesztés ideje alatt gyakorlatilag küszöbön kívülre kerül pártcsaládjában. Kimondhajtuk, hogy amíg ő a magyar kormányfő, Magyarországnak egyre rosszabb lesz az érdekérvényesítő képessége az Európai Unióban. Az EU-s választásokat követően Orbán Viktor miatt elzárhatják az EU-s pénzcsapokat, ami nélkül nincs magyar gazdasági növekedés: válsághelyzet elé nézünk."

A Magyar Liberális Párt "sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Néppárt megfutamodott, és nem zárta ki a Fidesz a pártcsaládból. (...) A Liberálisok remélik, hogy a vizsgálat után a néppárt végleg szakít a Fidesszel, és oda szorítja Orbán Viktort, ahová való: Európa politikai szemétdombjára. Máskülönben a Fidesz elnöke tovább folytatja Európa-ellenes ámokfutását a legnagyobb európai pártcsaládon belül, amely kifelé vezetné Magyarországot az Európai Unióból."

4. frissítés: indul a fideszes kommunikáció: mi így akartuk, győztünk stb.



A bevándorláspártiak ki akarták záratni a Fideszt az Európai Néppártból, de nem sikerült – értékelte az EPP szerdai politikai gyűlésén történteket Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A kormánypárti politikus kifejtette, miközben az európai szocialistáktól Judith Sargentinin és a liberális médián keresztül Gyurcsány Ferencig mindenki a Fidesz kizárását követelte a néppárttól, aközben a tanácskozáson a pártcsalád nem döntött sem a kizárásról, sem a felfüggesztésről. A Fidesz önként határozott úgy, hogy egy ideig nem vesz részt az EPP munkájában – emelte ki.

Kocsis Máté a baloldali aláírásgyűjtésekre reagálva azt is leszögezte: a valótlan híresztelésekkel ellentétben fel sem merült, mert fel sem merülhetett Magyarország uniós tagságának kérdése. „Mi vagyunk Európa, a magyar emberek sikeres és erős Európát akarnak, mi ezért dolgozunk” – hangoztatta a frakcióvezető.

5. frissítés: itt a folytatás:



Szájer József, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője szerint nem sikerült az Európai Néppárt (EPP) baloldali részének manővere a Fidesz kizárására a szervezet szerdai, brüsszeli ülésén.

Szájer József az ülés után azt mondta: az EPP 13 tagpártja kezdeményezte a Fidesz kizárását, és a szerdai tanácskozáson vita volt erről. Úgy folytatta: a néppárt vezetése és a Fidesz együtt azonban úgy döntött, hogy alakítanak egy bizottságot, és kizárás helyett azt vizsgálják majd, „hogyan alakul az EPP és a nagyobbik magyar kormánypárt viszonya”. Háromtagú bizottságot alakít a Fidesz is, és ezeket a vitákat az EP-választások után akarja lezárni – tette hozzá.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a döntés majdnem egyhangúlag született a néppártban. Sikertelennek nevezte az említett „manővert”, amely a néppárt baloldali része, illetve a szocialisták és a liberálisok részéről Magyarország és a Fidesz bevándorláspolitikája ellen irányult.

Hangsúlyozta: a Fidesz önként vállalta, hogy nem gyakorolja jogait ez alatt az időszak alatt és az EP-választások után visszatérnek arra, hogy a két szervezet viszonyát vizsgálják. A Fidesz tagsága ezzel nem szűnik meg, csupán „befagyasztásra kerül” – mondta a képviselő.

Szájer József szólt arról is, hogy a néppárt annak idején, 2000-ben ezt az eljárást alkalmazta Ausztria esetében is, és Wolfgang Schüssel akkori kancellár, aki akkor a vizsgálat tárgya volt, most az EPP háromtagú vizsgálóbizottságának egyik tagja lesz. Az Osztrák Néppárt is önként vállalta az említett esetben, hogy nem gyakorolja jogait egy ideig – jegyezte meg.

