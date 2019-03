Anyaország :: 2019. március 24. 14:30 ::

Hogy miért lettek hirtelen Varga-Damm Andrea barinői a magyargyűlölő ballib luvnyák? Mert Bundás Andi nem más, mint egy tőrőlmetszett kommunista

Az utóbbi hónapokban a nemzeti oldal megdöbbenéssel vegyes keserűséggel szemléli, hova jutott a Jobbik, mit művelnek annak még megmaradt képviselői. Közülük is az egyik legnagyobb megrökönyödést Varga-Damm Andrea váltotta ki ámokfutásával, amely során többek között barinők lettek Vadai Ágnessel és a többi magyargyűlölő ballib luvnyával, mostanában pedig már a lakásmaffiával is hírbe hozzák. De vajon hogy juthat el idáig egy olyan valaki, aki papíron állítólag jobboldali országgyűlési képviselő. A megfejtés Andreánk múltjában keresendő.



Varga-Damm Andrea (Jobbik), Vadai Ágnes (DK), Szabó Tímea (Párbeszéd), Szél Bernadett (ex-LMP), Kunhalmi Ágnes (MSZP) (forrás: Szél Bernadett Fb-oldala)

Az eddig is nagyjából ismert volt, hogy jogot végzett, ügyvéd lett és a karrierje ezt követően kormányokon átívelő pályát futott be, azaz nem csak az Orbán-kormány, de a Gyurcsány-kormány idején sem szűkölködött a különféle állami megbízásokban. Sőt. Fletó regnálása idején a Honvédelmi Minisztérium cégeinél éppen akkor kapott szerepet, amikor a legnagyobb visszaélések zajlottak. Már ez is intő jel kellett volna legyen. De utazzunk vissza az időben még korábbra. Akkor ugyanis rájövünk, hogy nincs itt semmiféle titok, a Bundás névre is hallgató Varga-Damm nem más, mint egy tőrőlmetszett kommunista.

Tulajdonképpen nem csodálkozhatunk rajta, ha figyelembe vesszük, hogy pedagógus szülei is azok voltak. Itt ő maga meséli el, hogy az apja 30 évig volt testnevelő a honvédségnél.

"Sőt, mivel én a szemesi Honvéd Vitorlás Klub tagja vagyok, ezért ott pedig eleve az ő személyükön keresztül az egész honvédségnek az életét ismertem, mellesleg ugye a papám is harminc évig a hadseregben volt testnevelőtanár, tudtam, hogy a katonákkal hogy kell bánni."

Azt viszont elfelejtette említeni, hogy a kedves papa a mamával együtt párttag is volt, mégpedig igen aktív és megbízható. Ennek eredményeként Damm István többször is megkapta (1978, 1982) a rendszerhűségért járó "Haza Szolgálatáért Érdemérem" aranyfokozatát.



Somogy Megyei Hirlap (1978. 09. 29.)





Erről a kitüntetésről azt érdemes tudni, hogy 1964-ben a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány alapította, és a belügyminiszter adományozta azoknak a fegyveres testületeknél szolgáló személyeknek, akik megbízható, hűséges elvtársnak bizonyultak a rendszer számára. Egyes esetekben civilek is megkaphatták.

No, de Damm anyuka sem maradt el a sorban. Sőt, ha lehet, még a férjénél is aktívabb mozgalmi életet élt. Tanítónőként a kisdiákok között terjesztette a legdurvább kommunista eszmét (Kun Béláék népszerűsítését is beleértve), úttörőcsapat-vezető, városi tanácstag, bírósági ülnök volt, de építőtábort is irányított.



Somogy Megyei Hirlap (1979. 01. 12.)





Nem maradhatott el a jutalom sem, 1982-ben a KISZ Központi Bizottsága Ifjúságért érdeméremmel honorálta addigi tevékenységét.



Somogy Megyei Hirlap (1982. 07. 03.)









Somogy Megyei Hirlap (1984. 01. 13.)



Andreának tehát adott volt a minta, amit hezitálás nélkül követett is. Már diákként rendszeres fellépője volt az állami rendezvényeknek, ahol például Várnai Zseninek (szül: Weisz Eugénia), a Tanácsköztársaság költőjének versével "kápráztatta el" a hallgatóságot.

Jól alakult tehát Bundi sorsa, beépült a rendszerbe, eggyé vált vele testileg és lelkileg. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, észrevették a csiszolatlan gyémántot az illetékes elvtársak, és továbbképzésre küldték. Hova máshova persze, mint a Nagy Testvérhez, a Szovjetunióba. 1983-ban az akkor 17 éves Varga-Damm 1 hónapot töltött az orljonoki Komszomol-táborban (a Komszomol a KISZ szovjet megfelelője). Ő maga olyan KISZ-esként került delegálásra, akire ifivezetőként már úttörőcsapat általános iskolás tagjainak agymosását bízták. Ez azért volt különösen veszélyes, mert a kis korkülönbség miatt nagyobb hatással lehetett a gyerekekre. Jellemző, hogy saját iskolájában is propagandistaként számítottak rá. A táborban aztán komoly politikai oktatáson vett részt, még inkább elmélyült ebbéli tudása. Ez olyan erős benyomást tett rá, hogy elhatározta, két év múlva visszatér és újra találkozik a többiekkel a moszkvai Vörös téren.



Somogy Megyei Hirlap (1983. 08. 27.)





A helyi elvtársak is roppant módon meg voltak vele elégedve, ennek örömére megkapta a tábor jelvényét, amit nem adtak oda akárkinek, csak a leginkább arra érdemesnek.



Orljonoki jelvény

Hogy minden a helyére kerüljön, a záróünnepélyen már maga Andrea vihette a magyar küldöttség zászlaját.













Végül lazításként néhány fotóval illusztrálnám az orljonoki tábor hangulatát. A szerencsésebbek ott még akár egzotikus kultúrákkal (vagy fertőzésekkel) is megismerkedhettek. A vizuálisabb típusú olvasók pedig elképzelhetik Varga-Dammot teljes harci díszben.

Nos, így esett, hogy hősnőnk kommunista lett. Mit is írhatnék még egyebet, mint hogy:

Csapatvezető pajtásnak jelentem, hogy Bundás pajtás a rábízott ügynöki feladatot maradéktalanul végrehajtotta.

Skorzeny - Kuruc.info

Kapcsolódó: