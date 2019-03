Anyaország, Politikusbűnözés :: 2019. március 9. 11:00 ::

Vadai-csókolgatás előtt a lakásmaffiával is flörtölt Bundás Andi: cigányoknak játszotta át ügyvédként elesett magyarok ingatlanjait

A vad '90-es évek kiváló táptalajt biztosított a lakásmaffia átveréseihez. A bűnszervezet tevékenységének több ezer sértettje van. A csalásokban jelentős szerepet vállaltak ügyvédek, közjegyzők, földhivatali alkalmazottak is. Az Echo TV Informátor című műsorának stábja felfedezett egy 2000-ben köttetett problémás adásvételi szerződést, amelyen a neojobbikos dr. Varga-Damm Andrea neve és ügyvédi pecsétje szerepel. Az Informátor stábja utánajárt a részleteknek.

Böröczky Andrea ügyvéd elmondta: a '90-es években a lakásmaffia néven elhíresült bűnözői csoportok dörzsölt, az üzleti világban akkor már jártas emberek voltak. Ezekben a lakásmaffia ügyekben jelentős szerepet vállaltak az ügyvédek és a közjegyzők is. A csalásnak rengeteg formája létezett, de a leggyakoribb az volt, hogy kölcsönszerződésnek álcázott adásvételit írattak alá áldozatukkal.



Az asszonykórus magyarázkodhat

A műsorban megszólalt az ingatlanmaffia egyik áldozata, Török-Szabó Erzsébet is. 1996-ban őt is hasonló módszerekkel csapták be, végül 1997. augusztus 27-én kilakoltatták saját lakásából. Később megalapította a Sors-Társak Közhasznú Egyesületet. A szervezet célja, hogy képviselje azoknak az embereknek az érdekeit, akikkel hasonló módon járt el a lakásmaffia.

Az évek során a Sors-Társakat rengeteg sértett kereste fel, és nagyon sok dokumentumot juttattak el hozzájuk, ezeket fürkészve egy 2000-ben köttetett problémás adásvételi szerződés került elő, amelyen a jobbikos dr. Varga-Damm Andrea neve és ügyvédi pecsétje szerepel.

Az egyik sértett, Fürst Mihályné feljelentette a Budapesti Ügyvédi Kamaránál, ahol aztán fegyelmi eljárást kezdeményeztek az ügyvédnő ellen. 1994-ben és 2000-ben is vizsgálat indult ellene, majd 2006-ban kizárták a Budapesti Ügyvédi Kamarából.



Varga-Damm Andrea és Vadai Ágnes románca az Országgyűlésben

Fürst Mihályné elmondta: fiával együtt laktak egy házban, azonban a fiú meg akart válni saját részétől. Eladta a házrészt, és beköltözött egy cigánycsalád. Jogtalanul, ugyanis édesanyjának haszonélvezeti joga volt az egész házon. A család miatt Fürst Mihálynénak el kellett hagynia saját házát. Több mint 4 évig a munkahelyén egy átalakított irodában élt, majd hosszú pereskedés után a 10 millió forintért eladott házrészért 13 millió forintot kellett visszafizetnie a családnak.

Az asszony felkeresett hozzá hasonló sértetteket, akiknek szerződését szintén Damm Andrea készítette, ők is hasonlóan jártak.

Az Informátor stábja kereste Varga-Damm Andreát, hogy megtudja, milyen kapcsolatban állt a '90-es évek lakásmaffia-hálózatával, de sem személyesen, sem telefonon nem érték el a politikust, aki ekkor éppen Ausztriában síelt.

