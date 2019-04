Anyaország :: 2019. április 2. 12:09 ::

Öngyilkos lett a csengeri örökösnő fia

Felakasztotta magát hétfőn a 2018-as országgyűlési választási kampányban csengeri örökösnőként ismerté vált asszony fia – értesült több forrásból a 24.hu. Az öngyilkosságot az előzetes letartóztatásban lévő Sz. Gáborné korábbi ügyvédje is megerősítette.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a Mátészalkai Rendőrkapitányság Csengeri Rendőrőrse a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Mint írták: idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel.

A fideszes Kósa Lajost is mesés svájci örökséggel megbabonázó csengeri asszony férje éppen egy évvel ezelőtt lett öngyilkos, így egy éven belül férjét és egyik gyermekét is elveszítette.

A csengeri asszony évek óta azt állította magáról, hogy 1300 milliárd forintnyi vagyont örökölt, amit többek közt Kósa Lajos is elhitt. Az asszony befektetési tanácsokat kért a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott, és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt. Kósa később elismerte a dokumentum valódiságát, de csalónak nevezte Sz.-nét, aki tavaly április elején elhagyta az országot, még az előtt, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda beidézte volna kihallgatásra. A nőt nemzetközi elfogatóparancs alapján Svájcban fogták el. Miután megtörtént a kiadatása, hazahozták, őrizetbe vették és letartóztatták.

Az asszony vallomásában azt állította, hogy nem csapott be senkit, és létezik az általa emlegetett 1300 milliárdos hagyaték. Ettől függetlenül 368 millió forintnyi csalással gyanúsították meg. Sz. Gáborné elismerte, hogy vállalkozóktól és magánszemélyektől több százmilliót kapott. Azt azonban tagadta, hogy bárkit is szándékosan be akart csapni. Elmondása szerint arra kellett neki a pénz, hogy hozzájusson a mesés hagyatékhoz, és fedezze a külföldi és a hazai ügyvédek költségeit és kiadásait.

Tavaly márciusban az asszony most öngyilkosságot elkövető fia is megszólalt az ügyben, azt állította, hogy Kósa polgármesterként maga kereste fel édesanyját, miután a nő ügyvédje „kikotyogta a mesés örökség hírét” egy közös ismerősüknek. A fiú állítása szerint Kósa ezután maga kereste a kapcsolatot az édesanyjával, hogy lenne ötlete, mit csináljanak a pénzzel.