Kövér Rómában: nem lépnek be Salviniék szövetségébe - nekik a bevándorláspárti, sorosista Néppárt kell

Az, hogy ki milyen oldalra kerül a májusi európai parlamenti (EP) választások után, attól függ, ki milyen álláspontot képvisel Európa jövőjét illetően – nyilatkozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán Rómában a közmédiának.



Fotó: Az Országgyűlés Sajtóirodája

A házelnök mások mellett Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel, a Liga vezetőjével tárgyalt. A fideszes politikus az M1 csatornán sugárzott Híradóban azt mondta: az egyik kérdés, amely összeköti őket, a tömeges illegális migráció megítélése és Európa jövőjének megítélése abból a szempontból, hogy azt a családok támogatására vagy a bevándoroltatásra, a népességcserére akarják bízni. Ebben a tekintetben jelentős a nézetazonosság a két politikai erő között – emelte ki Kövér László.

Kövér László a közmédiának elmondta: gratulált a belügyminiszternek az elmúlt hetek, napok választási sikereihez. Gratulált továbbá ahhoz a teljesítményhez is, amellyel az illegális migrációt sikerült megállítaniuk Olaszország partjainál. Magyarország bebizonyította – tette hozzá –, hogy szárazföldön meg lehet állítani az illegális migrációt. Olaszország pedig bebizonyította – bár sokan nem tartották lehetségesnek –, hogy azt a tengeren is meg lehet állítani. A házelnök hangsúlyozta:

a Fidesz az Európai Néppártban (EPP) képzeli el a jövőjét.

Matteo Salviniék pedig – akik jelenleg a Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoportban foglalnak helyet – egy új szövetséget próbálnak építeni. Kövér László a közmédiának azt mondta: álláspontjuk ott találkozik, hogy az EPP-nek nyitottnak kell lennie a tőlük jobbra lévő politikai erők felé is, nem csak balra. Ezzel részben az EPP-t is felértékelik, részben alternatívákat is nyithatnak a választók előtt, hogy milyen Európát is akarnak valójában.

Kövér László közlése szerint Matteo Salviniék szeretnék, ha a partnerek és szövetségesek maradnának. Nem vetették fel, hogy a Fidesznek el kellene hagynia a néppártot, és a Fidesz ezt nem is tervezi. Salvini és pártja nyilvánvalóan el fogja dönteni, hogy a választások után adott esetben egy megújuló, vagy magát újrafogalmazó EPP-be kíván belépni, vagy egy új szövetséget építenek az Európai Parlamentben.

A házelnök azt is elmondta, reményeik szerint április végén, május elején Magyarországra látogat az olasz belügyminiszter. A magyar delegáció Maria Elisabetta Alberta Casellatinak, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) politikusának, a szenátus elnökének meghívására látogatott Rómába. Magyar házelnök utoljára 2006-ban járt Olaszországban.

Olasz házelnök még régebben, 2001-ben látogatott Magyarországra – közölte Kövér László, hozzátéve: ehhez képest a két parlament közötti kapcsolat szorosabb. Ezzel együtt a szenátus elnökével és Roberto Ficóval, a képviselőház elnökével abban egyeztek meg: próbálják a képviselőiket, a baráti tagozatok tagjait, a szakbizottságok tagjait arra ösztökélni, hogy keressék egymást, és minél több témát beszéljenek meg.

Kövér Lászlót római útjára elkísérte a magyar-olasz baráti tagozat küldöttsége: Hiller István (MSZP), a tagozat elnöke és Selmeczi Gabriella (Fidesz).

Kövér László elmondta: Roberto Ficóval – aki az Öt Csillag Mozgalom tagja – arról is tárgyalt, hogy az Európai Unió következő hétéves költségvetésének ügyében is működjenek együtt, ne osszák meg a kelet-európai új tagállamokat és Olaszországot. Nyilvánvalóan mindkét fél abban érdekelt, hogy a strukturális alapokat, a közös agrárpolitikára szánt forrásokat ne kurtítsák meg – jegyezte meg.

Egyetértettek abban is, hogy erős, egyeztetett külpolitikai fellépésre lenne szükség az Európai Unió szempontjából, és így megőrizzék a világban az eddigi befolyást, tekintélyt. Kövér László szerint ugyanakkor ez nem képzelhető el, ha nincs az Európai Uniónak komolyan vehető biztonsági háttere, a tagállamok katonapolitikai együttműködése, amely azonban nem a NATO alternatívája, hanem a kiegészítése.

A házelnök megjegyezte: az olasz kormánykoalíció baloldali tagjával, az Öt Csillag Mozgalommal is sok kérdésben egyet tudnak érteni. A kétoldalú viszonyrendszerben vissza kellene térni az európai politikában oda, hogy a véleménykülönbségek eltúlzása, a másik fél megbélyegzése helyett, inkább a közös pontokra helyezzék a hangsúlyt és keressék az együttműködés lehetőségét – emelte ki a közmédiának nyilatkozva Kövér László.

A házelnök megbeszélést folytatott Maurizio Gasparri szenátorral, a FI politikusával, a felsőház mentelmi bizottsága elnökével is. Kövér megemlítette, hogy Matteo Salvini a tervek szerint április végén, május elején Magyarországon tesz látogatást Pintér Sándor belügyminiszter meghívására.

