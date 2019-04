Anyaország :: 2019. április 4. 13:23 ::

Lázadnak az LMP-ben a Jobbikkal kötött megállapodás miatt

Tiltakozik az LMP több budapesti kerületi vezetője is a Puzsér Róberttel és a Jobbikkal aláírt megállapodás egyes részei miatt – értesült a Magyar Hang. Szerintük az LMP országos vezetése nem dönthetett volna a fejük felett arról, hogy a kerületekben nekik kivel és hogyan kell koordinálniuk. A zöldpárt társelnöke szerint korábban a kongresszusuk döntött egy új pólus felépítéséről, erről szól az ő megállapodásuk is.



Fotó: Katona Mariann/Magyar Hang

Emlékezetes, hogy miután a Jobbik is beállt Puzsér Róbert mögé, az LMP-vel közösen megkötöttek és nyilvánosságra is hoztak egy politikai megállapodást. A zöldpárt részéről ezt a két társelnök – Keresztes László Lóránt és Demeter Márta –, illetve a budapesti elnök – Moldován László – írta alá. A dokumentumban szerepel az is, hogy a három fél a politikai tevékenységét összehangolja, a polgármesterjelöltek, és önkormányzati képviselőjelöltek kiválasztásakor pedig „egymás közt teljes koordinációt akarnak”.

Ez az a kép pont, amelyet kifogásol több kerületi LMP-s vezető is, a Magyar Hang birtokába került az a levél, amelyet emiatt az országos és budapesti elnökségnek írtak. Arra hivatkoznak, hogy egy korábbi országos kongresszusi határozat a területi szervezetek kezébe adta a döntést, hogy kivel akarnak helyi szinten együttműködni, vagyis az országos vezetés ebbe egyszerűen nem szólhat bele. (A Fidesz és a Mi Hazánk van csak konkrétan kizárva mint együttműködő partner.) A levelük szerint tehát a társelnökök által kötött megállapodás ezen részei „a hatályos kongresszusi határozat figyelmen kívül hagyásával, vonatkozó és egyező területi szervezeti döntések hiányában születtek, így következésképpen az azokban vállalt kötelezettségek a területi szervezeteinket semmilyen módon és semmilyen formában nem érintik”.

A levél aláírói között összesen 14 kerület vezetői vagy önkormányzati képviselői szerepelnek. Aláírta például a zuglói és óbudai elnök, a Belvárost és a XIII. kerületet magában foglaló szervezet vezetője, négy dél-pesti városrész – Ferencváros, Pesterzsébet, Csepel és Soroksár – irányításának egész elnöksége, valamint önkormányzati képviselők is Kispestről, vagy éppen Rákospalotáról. A rákoskeresztúri elnök is csatlakozott, igaz, ő azzal a megjegyzéssel, hogy őket a megállapodás csak akkor érinti, ha az helyben egyezik a stratégiájukkal. Ugyancsak az aláírók között szerepel az LMP egyetlen fővárosi közgyűlési képviselője, Gál József is.

A tiltakozó levelet a zuglói elnök, Vida Attila jegyzi, de a politikus a Magyar Hang megkeresésére csak annyit mondott, hogy nem kívánja cáfolni az értesülést.

A lap megkereste Keresztes László Lórántot, az LMP társelnökét is, aki az egyik aláírója a Puzsér Róberttel és a Jobbikkal kötött megállapodásnak. Ő azzal kezdte, hogy a belső levelezések nem a nyilvánosságnak szólnak. Majd leszögezte, hogy a most kifogásolt megállapodás egyáltalán nem megy szembe semmilyen korábbi kongresszusi döntésükkel. Hiszen ugyancsak a kongresszusuk mondta ki, hogy törekednek egy új politikai pólus felépítésére, Puzsér Róberttel és a Jobbikkal pedig éppen ezt kezdték el. Ráadásul azt is kimondták, hogy a szövetségi politikájukat alapvetően az elmúlt harminc évvel szemben fogalmazzák meg. Keresztes László Lóránt szerint a megállapodásuk nem is jelenti azt, hogy kötelező lenne az együttműködés a Jobbikkal, csak azt a helyzetet akarja elkerülni, hogy valahol egy jobbikos és LMP-s induló egymással versengjen a választáson.