A Závecz is Jobbik-lejtmenetet mért

Ha nem is jelentősen, de több pártnak is változott a támogatottsága az európai parlamenti választás kampányának kezdeti időszakában. A Fidesznek november óta kis lépésekben csökkent a tábora, 36-ról 31 százalékra, ez a folyamat megállt és megfordult, jelenleg a lakosság 33 százaléka áll mögöttük. A Jobbik továbbra is enyhe lejtmenetben van, a januári 11 százalékról mostanáig 8 százalékra szűkült a támogatók aránya. Mivel bő fél éves stagnálás után az MSZP táborának mérete ebben a hónapban egy hajszállal, 7-ről 8 százalékra emelkedett, a Jobbik és a szocialisták most azonos erővel vannak jelen a politikai mezőnyben - írja az atv.hu.

A DK-nak is fél esztendőn át változatlan nagyságú – 5 százalékos - szavazótábora volt, áprilisban kis mértékben, 6 százalékra bővült. A Momentum támogatottsága az idei évben mintahibán belül, 3 és 4 százalék között hullámzott, áprilisban az előbbi értéket mutatja. Az LMP tábora nem módosult, továbbra is 3 százalékos. A Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékon, a Mi Hazánk Mozgalom és a Párbeszéd 1-1 százalékon áll. A pártnélküliek aránya némileg csökkent, 36-ról 34 százalékra.

Biztos pártválasztók

A biztos pártválasztók körében a Fidesz 53 százalékos, az MSZP-nek és a Jobbiknak e csoportban is azonos, 12-12 százalékos a tábora. Az aktív szavazók 9 százaléka voksolna a DK-ra, 4-4 százaléka támogatja a Momentumot és az LMP-t. A Mi Hazánk Mozgalom és a Kétfarkú Kutyapárt az elkötelezett szavazói körben 2 százalékos, a Párbeszéd 1 százalékos - ezek a legérdekesebb eredményei a ZRI Závecz Research Intézet április első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásának.

Többen mennének el szavazni

Az emberek aktivitási szintje megemelkedett, egy hónap alatt 38-ról 43 százalékra nőtt azok aránya, akik egy választás biztos résztvevőjének tekintik magukat, s van is párt, amelyre leadnák a voksukat. Ha a mostani állapotok konzerválódnának az európai parlamenti választásig, azaz minden párt teljes mértékben meg tudná tartani elkötelezett választóit és őket mozgósítani is képes volna, akkor a Fidesz 1,8-1,9 millió szavazóra számíthatna. A kormánypárt legelszántabb hívei az alacsony iskolázottságúak, az időskorúak, a nők és a falvakban élők – ezekben a társadalmi rétegekben 60 százalékot meghaladó a Fideszt biztosan választók aránya.

Így áll az ellenzék

Az MSZP és a Párbeszéd együttesen jelenleg 450 ezer eltökélt támogatóval rendelkezik, főképpen a diplomások és az idősebb korosztályok körében erősek. A Jobbiknak nagyjából 400 ezres az aktív tábora, leginkább a férfiak, a 40 év alattiak valamint a szakmunkás végzettségűek körében állnak jól – e csoportokban másfélszer annyi biztos támogatójuk van, mint az ország egészén belül. A DK-nak bő háromszázezer elszánt híve van, ők főképpen a nők, valamint az ötvenes-hatvanas éveikben járók köréből rekrutálódnak.

Az LMP és a Momentum mögött jelenleg nagyjából 150-150 ezer aktív támogatót találunk, mindkét pártnál a harminc év alattiak körében találhatók az átlagosnál nagyobb arányban.

Az MSZP-Párbeszéd, a Fidesz, a Jobbik és a DK szimpatizánsai megközelítőleg 70 százalékos részvételi hajlandósággal rendelkeznek, tehát a sikeres szerepléshez belső tartalékaikat is mozgósítaniuk kell. Ennél valamivel nagyobb aktivizálási teendői vannak az LMP-nek és a Momentumnak, körükben jelenleg 60 százalékos a részvételi szándék.