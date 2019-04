Anyaország :: 2019. április 30. 17:02 ::

Varga-Damm a patkányozó Bangónéról: "Ildikó egy szeretetteljes ember"

Az egész politikai paletta megjelenhet a Jobbik programjában, Simicska Lajossal baráti, politikamentes kapcsolatban van, Vona Gábor távozását máig sajnálja, Bangóné pedig egy szeretetteljes ember – ezekről beszél Varga-Damm Andrea a Mandinernek adott interjújában. A korábban az SZDSZ-re, az MDF-re és a Fideszre is szavazó, KDNP-s párttagként is aktivistáskodó mai jobbikos politikus arra készül, hogy egyszer nagykoalícióra "lesz szükség" a magyar politikában.



Varga-Damm számára minden magyarellenes politikus szeretetteljes

Nem fárasztjuk olvasóinkat a teljes beszélgetéssel (aki kíváncsi rá, itt érheti el ), a Bangónéra vonatkozó rész viszont különösen bájos, hiszen kiderül belőle, hogy egy jó anyáról van szó...

- Mit gondol az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó patkányozásáról?

- Megértem, hogy képviselőtársnőm szavai miatt kérdéseik vannak, ellenkező helyzetben nekem is lennének. Én egy mindenkit megérteni igyekvő ember vagyok, s ha valaki hibát követ el, általában azonnal a mentő körülményeket keresem. Talán ezért is lettem ügyvéd. Természetesen nem érthetek egyet szavaival, hiszen politikusként nagyon kell vigyáznunk arra, hogy soha ne ragadtassuk el magunkat, s mindig fel kell mérnünk, különösen a szavazópolgárok vonatkozásában, hogy milyen szavak illenek egy-egy témára reakcióként. Az viszont igaz, hogy a kormányzópártok egy-egy képviselője, s a kormányzópártok körül lebzselő „értelmiségi kör” olyan alacsony szintre süllyesztette a közbeszédet, s olyan rettenetesen frusztrált emiatt a társadalom nagy része, hogy bizony könnyen kicsúszhat egy-egy politikus száján is nem odaillő, sértő kijelentés.

- Továbbra is olyan szeretetteljes embernek tartja-e, mint ennek előtte?

- Nagyon sok beszélgetésen vagyunk túl a parlamenti munka során, s

Ildikó valóban egy szeretetteljes ember.

Családi viszonyaiban rendkívül sok megpróbáltatást kellett leküzdenie, amelyhez végtelen türelme és tenni akarása segítette hozzá. Kiváló anya.

Korábban írtuk:

Kapcsolódó: