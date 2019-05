Nyílt levél dr. Polt Péter legfőbb ügyész részére a közöttünk - az ügyészség mulasztásai következtében - szabadon sétáló, gyanútlan járókelőket megtámadó őrült bűnözők miatt:

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Amióta bejelentettem, hogy demonstrációt tartunk Törökszentmiklóson, özönlenek hozzám a helyiek panaszai, a sértettek, a szemtanúk beszámolói. Ezekből kiderült, hogy az a vadember, akiről a közösségi oldalamon megosztottam a támadást bemutató videót, már egy hónappal ezelőtt is, ugyancsak ok nélkül, puszta szórakozásból megtámadott egy fiatalembert az utcán, akinek súlyos sérüléseket okozott. Az ügyészség, bíróság a tomboló őrültet ezután szabadlábra helyeztette. Így néhány héttel később újra lecsaphatott ártatlan áldozataira. Ezúttal egy törökszentmiklósi lottózó előtt várakozó autót kezdett ütni, amelyben egy anyuka két pici gyermekével ült, halálra rémülten, majd az üzlethelyiségben vert össze két éppen ott tartózkodó embert. Felfoghatatlan, de az ügyészség, bíróság továbbra is szabadlábon hagyta az elkövetőt, ez a tomboló előember most is szabadon jár-kel közöttünk.